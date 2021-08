闪存家家有，为啥买 IBM 的？

随着 5G、大数据以及人工智能等技术在各行业不断渗透,全闪存储帮助企业实现了实时数据的快速响应。金融风险评估、交通车路协同、运营商 5G 计费等新应用都需要依赖快速实时的数据采集、存储和分析得以实现。

IDC 的报告显示,2021 年中国全闪市场预计将实现 20% 以上的快速增长态势。中国全闪市场占比已接近 20%,混闪存储市场占比 56%。闪存市场已经主导整个外部存储市场。预计到 2023 年,全闪存阵列将占外部 ESS 市场的 25%以上。

纵观国内市场,闪存产品家家有,令人眼花缭乱。那么问题来了,怎样选择最适合您的网络弹性设计、IT 预算和混合云战略的解决方案,以支持企业当下和未来的创新?

应对激增的网络攻击,存储系统要更安全

在数字化转型的大潮中,网络犯罪日益激增,数据安全成为所有企业或组织面临的重要挑战。每 11 秒就有一家公司会遭受网络攻击(INTERPOL 数据),而典型事件需要 280 天才能解决(Ponemon 数据)。在 COVID-19 大流行期间,攻击次数增加了一倍 (INTERPOL 数据)。到 2021 年,网络犯罪损失可能达到 6 万亿美元(Morgam S.数据),相当于世界第三大经济体的国内生产总值(GDP)。同时,根据网络安全公司 SonicWall 的数据,勒索软件攻击在 2020 年上升到 3.046 亿,比 2019 年增长 62%。

应对猖獗的网络攻击和高额的安全成本,企业需要安全的部署以防患未然。为了帮助企业增强网络弹性并更好地保护数据,IBM 于 7 月 20 日宣布,在 IBM FlashSystem 系列的所有闪存存储阵列提供 IBM Safeguarded Copy 支持。受保护的副本在“不可变快照”中自动创建数据副本,这些快照在系统中安全隔离,未经授权的用户无法访问或更改。在发生数据丢失、数据泄露、恶意事件或任何其他损害数据或中断操作的事件时,客户可以根据泄露之前的已知时间点从快照中恢复其数据。这项技术曾经只应用于安全性最高的主机存储中。

IBM Safeguarded Copy 会自动在逻辑上“有气隙的池中”创建节省空间的数据副本,从而在存储阵列上提供多达 15,000 个不可变的恢复点。以前企业可能需要几天、几周甚至几个月才能从攻击中恢复过来,而 IBM Safeguarded Copy 可以让公司的数据恢复在短短几分钟内完成。

面对有限的预算和资源优化压力,存储系统要更经济

看到“更经济”三个字,CFO 们肯定不止想到了采购成本,采购成本一般不到总体成本的一半。他们想到的是下面这座冰山,部署、运维、安全、宕机、软件成本、资产管理成本、电力成本、空间成本等等深藏冰山之下。另外,他们还有顾虑,原有设备是否可以利旧?

面对这些,IBM FlashSystem 的优势一下子凸显出来:

部署、运维 – 全图形化 GUI 界面,上手特别快;

– 全图形化 GUI 界面,上手特别快; 安全 – 主要部件全部冗余设计,支持两地三站点容灾部署,有了 IBM Safeguarded Copy 加持,可谓双保险!

– 主要部件全部冗余设计,支持两地三站点容灾部署,有了 IBM Safeguarded Copy 加持,可谓双保险! 宕机 – 单机可用性 99.9999%,集群可用性可达 100%;

– 单机可用性 99.9999%,集群可用性可达 100%; 软件成本 – 可支持硬件压缩,减少物理空间需求,而且功能可以分开购买,按需购买模块,不用花冤钱买全家桶;

– 可支持硬件压缩,减少物理空间需求,而且功能可以分开购买,按需购买模块,不用花冤钱买全家桶; 电力成本 – 端到端 NVMe,以及 IBM 的 FCM 设计,更安全更省电;

– 端到端 NVMe,以及 IBM 的 FCM 设计,更安全更省电; 空间成本 – 高集成度,产品线从 1U 到 2U 不等,节省机柜空间;

– 高集成度,产品线从 1U 到 2U 不等,节省机柜空间; 利旧 – 兼容业内 500 多种磁盘产品,通过分层存储,让旧设备发挥余热。

从多供应商环境的开放性和支持、工作负载可扩展性、计算资源、安装需求到资源效率与管理等方面,IBM 闪存成熟、灵活、现代化的解决方案,通过简化异构环境中存储的管理,为企业节省时间和金钱,让资源发挥最大效能。

面对越来越复杂的生产环境,存储系统要易管理

2021 年的一项 ESG 调查显示,64% 的 IT 决策者认为今天的 IT 比两年前更加复杂。不断攀升的数据量,日益复杂的应用程序以及不断涌现的新技术是导致这种复杂性的主要原因。

企业要实现数字化目标,就需要管理好不断增加的 IT 复杂性。一味地招兵买马显然不能解决问题,但是可以采用单一平台设计改造并简化 IT,这个平台需要具备以下特性:

在单个软件架构上构建,采用相同的 API 和管理协议

提供多种部署选项,支持不同规模、技术和云部署

支持任何应用环境:裸机、虚拟化、容器以及云原生

可整合并虚拟化现有异构存储基础架构投资

IBM FlashSystem 提供单一平台方法的优势,无论环境大小,无论是数据中心、边缘还是云,您都可利用一个平台满足所有块存储环境的需求,优化应用程序和人员运营,为现代企业节省宝贵的时间和成本。

IBM FlashSystem 系列产品可以帮助企业更加方便地走入容器和混合云环境,从而更有效地利用企业的数据资源。FlashSystem 采用统一的软件定义 IBM Spectrum Virtualize 作为核心,搭配不同的硬件,产生了不同的型号,从入门级、中端、到最高端,满足企业级应用对不同工作负载和成本需求。

IBM闪存的优势为客户创造价值,实现业务创新

IBM FlashSystem 系列产品在国内、国外各行各业已经有非常丰富的案例。这些客户利用 IBM 闪存,集成刷新现有 IT 基础架构,实现业务转型,满足业务连续性同时降低成本。

浙江民泰商业银行案例

为更好地展开业务创新,浙江民泰商业银行携手IBM,优化数据平台,建设和打造两地三中心数据架构,实现了业务数据备份的全覆盖和备份数据的快速恢复,也大幅降低了存储与管理成本,在保障业务永续,行业合规的同时,也实现存储架构的灵活机动和弹性应变,为更好地服务小微企业,构建银行新生态奠定了坚实的基础。

IBM提供的混合云存储及数据保护方案中包括FlashSystem, DS8000, Tape, COS, Spectrum Storage。

浙江民泰商业银行执行董事戚玉林谈及数据应用时指出,“数据是银行的血液,只有充分挖掘出数据的价值,才能把它用好。未来我们希望运用更多新的技术区探索数据的更大价值,为银行的发展提供更大的支持。”

广州中医药大学附属第一医院案例

广州中医药大学附属第一医院联合IBM,通过混合云存储及SVC私有云平台方案,搭配FlashSystem 900和SVC,构建跨机房高性能双活平台,在提高系统性能的同时,以可靠方式处理医院传统工作负载,为患者提供不间断服务。

广州中医药大学附属第一医院网络信息科科长贺嘉嘉表示,“数据应该是有生命的。我们在多个机房和多院区采用存储虚拟化技术,来保证多院区数据的同步和一致。在未来,希望能够与 IBM 继续展开合作,利用 IBM 先进技术来帮助我们更好地使用数据、存储数据。”

英国先进制造研究中心案例

IBM为英国先进制造研究中心(AMRC)提供AI解决方案,在IBM Power Systems AC922服务器上运行的PowerAI Vision软件,以及高度安全且云就绪的IBM FlashSystem 9100存储产品帮助AMRC将创新理念迅速转化为制造流程中的实践参考。

AMRC AI 技术负责人 Sean Wilson称,“在将 FlashSystem 9100 接到 AC922 服务器之后,我们在图像下载和处理吞吐方面得到了大幅提升。”

法国电信Orange Caraïbe案例

Orange Caraïbe采用IBM FlashSystem 7200构建了一个绿色环保的数据中心,其存储容量增加1倍以上,同时极大降低了能耗。

Orange Caraïbe IT基础架构部门经理 Xavier Pioche表示,“迁移到 IBM FlashSystem之后,我们的能耗降低了94%,这有助于让我们的运营变得更加环保,且在五年内降低同样比例的电力成本。”

IBM 闪存产品屡获殊荣,值得信赖

IBM 屡获殊荣的闪存存储产品,帮助企业在混合云环境下,更好地利用存储数据。

CRN

IBM FlashSystem 系列产品:十大最热门 SSD 和闪存存储设备 (2020 年)

IBM FlashSystem 5000:年度 SMB 外部存储硬件产品决赛选手 (2020 年)

IBM FlashSystem 9200:年度企业外部存储硬件产品决赛选手(2020 年)

Gartner

IBM FlashSystem 和 DS8000:Gartner 主存储魔力象限领导者 (2020 年)

DCIG

IBM FlashSystem 9200:五大高端存储阵列 (2020 年)

IBM FlashSystem 7200 和 9200:DCIG 企业全闪存阵列买家指南推荐奖 (2020 – 2021 年)

Storage Insider

IBM FlashSystem 系列产品:Storage Insiders 读者选择奖 - 银奖 (2020 年)

更多详情,敬请访问 >>>IBM 闪存官网

获取更多相关资料请访问>>> IBM IT基础架构专区

如您对 IBM 闪存解决方案感兴趣或有疑问,欢迎致电 IBM 热线:400-669-2039 (服务时间:9:00-17:00)

参考资源

1、Morgam S. Nov 13, 2020. “Cybercrime To Cost The World .5 Trillion Annually By 2025”. Cybercrime magazine. https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/

2、INTERPOL. Aun 4, 2020. “INTERPOL report shows alarming rate of cyberattacks during COVID-19”. https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19

3、Ponemon, 2020 Cost of Data Breach Study - https://www.ibm.com/security/digital-assets/cost-data-breach-report/#/

4、ESG:FlashSystem - IBM 单一平台方法的核心

5、CRN: https://www.crn.com/slide-shows/storage/the-10-hottest-ssd-and-flash-storage-products-of-2020-so-far-/4?itc=refresh, https://www.crn.com/slide-shows/storage/the-10-hottest-ssd-and-flash-storage-devices-of-2020/4

6、Gartner: https://www.ibm.com/account/reg/mx-es/signup?formid=urx-40582

7、DCIG: https://dcig.com/2020/07/dcig-2020-21-enterprise-all-flash-array-buyers-guide-now-available.html, https://dcig.com/2020/08/dcig-2020-21-top-5-high-end-storage-arrays-report-now-available.html

8、IT Awards: https://www.storage-insider.de/die-leser-haben-entschieden-die-gewinner-der-it-awards-2020-a-973498/