西部数据首次出席OCP China Day，共享存储技术支持开放计算

近日西部数据首次出席2021开放计算中国社区技术峰会（OCP China Day），西部数据公司副总裁兼中国区业务总经理刘钢分享了西部数据如何从数据存储方向上来支持开放计算。

开放计算中国社区技术峰会（OCP China Day）是全球开放计算最具规模的生态峰会之一，自 2019 年来已成功举办两届，邀请来自互联网、通讯、硬件企业等社区成员，分享在开放计算技术的最新进展和创新实践，吸引了众多 IT 工程师和数据中心从业者参与。今年 OCP China Day 于 7 月 27 日在北京嘉里大酒店举行，主题为“开放计算再十年：降碳、增效、践行”，汇聚开放计算及相关行业领袖，共同聚焦如何打造绿色、高效的新型数据中心，探讨开放计算最前沿行业应用等话题。

开放计算致力于加速前沿技术的产品化和产业化，打造能效更高、部署灵活、可扩展的计算基础设施，从而减少数据中心对环境的影响，同时满足信息技术和其它行业不断增长 的计算需求。开放计算对于数据存储方面的需求是大容量、快速访问、降低成本、降低能耗。

针对开放计算中存储密度、存储成本、存储性能等挑战，西部数据带来了针对性的解决方案。

分层存储的解决方案助力开放计算降本增效

基于不同数据的不同的特性。有的数据需要大容量，有的数据需要低时延。大容量、低时延是两个非常重要的指标，帮助我们来区分数据的类型和数据对存储的需求，把数据进行分层存储。实现不同的数据要采用不同的存储介质和设备去满足它的需求，这样才能做到既满足大容量，也满足快速访问，同时还降低成本。

目前数据中心主要的是通过18TB的CMR大容量盘来实现成本降低。最新的第四季度显示，西部数据的数据中心设备和解决方案收入为17.8亿美元，同比增长6%。西部数据表示，企业硬盘出货容量超过104EB，创下公司历史纪录，其中最新的18TB能量辅助型硬盘占到了近一半。“18TB硬盘相比于去年这个时候的14TB硬盘带来的好处，大家从这张图上可以看得出来，在达到同样容量的时候，减少了22%服务器的部署，也就是减少了部署成本，同时也减少了运行成本，因此每TB的功耗会降低21%。整体来说，结合部署成本和运营成本的降低，总体拥有成本（TCO）降低了17%”刘刚分享到。

解决存储密度中声波震动问题

开放计算是一个存储密度高的集群，我们看到了从14TB硬盘迁移到18TB硬盘给数据中心带来的密度上、成本上的好处。但是，也会带来挑战，

在开放计算平台里，不同的厂商在设计自己的系统，既有电子方面的设计，包括机械方面的设计。这些系统在设计时，当密度到了一定程度之后，它会相互产生影响。那么怎么样来帮助大家更好地设计这个系统？让最新的设备或者技术发挥到极致的性能呢？

西部数据通过参与OCP关于声波震动对于存储的影响来解决存储密度的问题。当磁盘本身碟片的密度变高时，碟片之间的距离更近，磁头与碟片距离也更近，使得硬盘这个机械设备更容易受到服务器内部的噪声、振动等外界干扰的影响，造成非常大的性能变化。而且，当盘与盘在一台服务器里的密度也变高时，服务器为了散热，需要加大风扇的功率、频率和速度，加剧了对高密度、大容量硬盘的干扰。“西部数据在开放计算的项目中会考虑如何监测声压部分的影响。基于模块专门插到开放架构的服务器设备里面，可以准确地监测声压的变化以及它对于硬盘性能带来的影响。很多公司在研发新一代服务器或者新一代存储设备的时候也在采用这样的技术，来保证部署高密度存储设备的时候能够让存储和整体设备保持高性能。”刘刚分享到。

全新闪存技术打造快数据解决方案

除了大数据、高密度存储，开放计算要面对快数据的应用，西部数据第六代3D的闪存技术，不只是层数的堆叠，还实现每一层的密度横向密度提高了10%，总体来说比上一代比特密度提高了70%。同时西部数据基于自主的控制器和固件，提供纵向一体化的极致优化，做到了持续的高性能。

西部数据目前一个部分是用高性能的SSD（如Ultrastar DC SN840）去满足极热数据的需求，另一个部分是用主流的SSD（如Ultrastar DC SN640）去满足热数据、温数据的需求。

开放计算需要开放的可组合的分解式架构

开放计算架构是对CPU、GPU、内存、硬盘、SSD以及网络设备的解耦式架构。西部数据打造开放式可组合的解耦基础架构，实现对内存资源、网络资源，以及存储资源的池化，实现集群共享。这样就能够提供快数据的访问，还能够做到设备之间的数据的共享，并降低成本。

西部数据提供的存储解决方案不只是在云端，包括边和终端，是从芯片到系统，从云到边到端的全线存储解决方案。应用场景包括照相机、手机、无人机、VR等存储设备，到你的电脑、笔记本这样的计算设备，还有IoT的设备，再到数据中心高密度的硬盘、SSD和平台的解决方案JBOD、JBOF这样的产品。所以，随着开放计算扩展到除了数据中心以外更多的地方，西部数据的存储方案和存储产品也能相应地支持和配合开放计算的发展。