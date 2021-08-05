西部数据发布第四季度财报 企业硬盘出货量创下新高

西数的数据中心设备和解决方案收入为17.8亿美元，同比增长6%。西数表示，企业硬盘出货容量超过104EB，创下公司历史纪录，其中最新的18TB能量辅助型硬盘占到了近一半。

西部数据用自己强劲的业绩给2021财年划上了一个句号，所有业务板块均实现增长，整个第四季度业绩超出预期。

该季度西数在不计入股票补偿等特定成本下的每股收益为2.16美元，收入为49亿美元，同比增长15%，此前华尔街预期的每股收益仅为1.49美元，收入为45.3亿美元，因此该季度表现非常强劲。

全年来看，西数的每股收益为4.55美元，总收入为169亿美元，比去年增长1%。

西数公司首席执行官David Goeckeler向分析师表示，他对公司该季度的执行情况“非常自豪”。

“该财年我们成功交付了闪存和硬盘上的创新，而这些创新都是加速数据经济的重要组成部分，再加上我们广泛的市场渠道、多样化的终端市场曝光率、更高的运营效率，让我们能够成功度过新冠疫情并抓住战略增长的机会。”

在此期间，西数所有三项主要业务均实现收入增长。最大的业务板块——客户端设备的销售额同比增长了13%，达到21.7亿美元。西数表示，从环比来看这个细分市场几乎每个产品类别中都有突出表现，例如市场对台式机、笔记本硬盘和基于闪存的驱动器需求高于预期，此外游戏、汽车、工业解决方案和智能视频市场也有强劲需求。

该季度西数的数据中心设备和解决方案收入为17.8亿美元，同比增长6%。西数表示，企业硬盘出货容量超过104EB，创下公司历史纪录，其中最新的18TB能量辅助型硬盘占到了近一半。

由于季节性需求好于预期，西数的客户端解决方案部门也有突出表现，收入增长了42%，达到9.77亿美元。

西数补充说，由于投资组合的广度和许多上市途径，让公司能够推动收入和毛利率的增长。

展望2022财年第一季度，西数预计每股收益在2.25美元至2.55美元之间，收入为49亿美元至51亿美元，高于此前华尔街预期的2.05美元每股收益，以及48.9亿美元收入。