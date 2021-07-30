华为云数据使能服务提供四个层面核心能力，加速数据价值释放

7月30日，华为云TechWave数据使能专题日在线上举办，华为云携手业界专家、伙伴、客户、数据领域专家团队，分享数据创新解决方案及经典案例，解读华为云数据使能服务如何加速数据价值释放。

7月30日，华为云TechWave数据使能专题日在线上举办，华为云携手业界专家、伙伴、客户、数据领域专家团队，分享数据创新解决方案及经典案例，解读华为云数据使能服务如何加速数据价值释放。

华为云数据使能服务总经理马麟瑜表示，“数据成为生产要素，数据资产化是激发数据要素价值的关键。华为云数据使能服务DAYU提供引擎层、治理层、资产层、应用场景层四个层面的能力，从方法论入手，管理体系+技术平台双轮驱动，再通过应用场景实现数据价值释放，帮助政企用户建立数据管理体系和平台，实现数据与业务的结合，加速释放数据价值。”

华为云数据使能服务总经理马麟瑜

华为云数据使能服务DAYU提供四个层面核心能力

华为云数据使能服务DAYU通过为政企用户提供感知业务、跨越孤立系统的数据资产智能管理解决方案，实现全域数据入湖，帮助用户从多角度、多层次、多粒度挖掘数据价值，实现数据驱动的数字化转型。

在引擎层，华为云FusionInsight智能数据湖提供湖仓一体的解决方案，实现海量数据接入、治理、存储、分析和多模计算等场景。目前华为云FusionInsight智能数据湖已应用于60多个国家，3000多家客户，携手800多家ISV为政企、金融、运营商、泛企业客户提供业界领先的智能数据湖解决方案。

在治理层，华为云使能套件DAYU Ekit通过将数据治理的方法论和流程标准化，将数据治理的方法论和行业知识结合，同时嵌入AI套件，帮助企业将数据形成“过程的模型”，使企业的数据资产化效率提升10倍以上。

在资产层，华为云资产中心DAYU Hub协同生态伙伴为客户提供丰富的行业资产模型，如数据标准、数据模型、元数据模型、数据指标、数据接口、数据算法等，覆盖政府、交通、金融、制造等行业，帮助企业实现资产可信管理，资产模型智能分析，并通过可信智能计算服务TICS推动数据的可信流通、共享交换，让数据可用不可见。

在应用场景层，对标业务战略、通过数据洞察，华为云帮助企业建设有价值的应用场景，实现数据查询、数据可视、标签画像、共享交换等各类应用，快速响应市场需求，实现精准营销，支撑企业管理决策，加速业务创新。

华为云携手伙伴、客户，围绕数据全生命周期技术创新

华为云携手业界机构、伙伴、客户，围绕数据全生命周期技术创新，激发数据潜能，让数据成为新的生产要素。

会上，中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心副主任吴志刚表示，“数据资产化的应用需要政府和企业合力推进才能共同发展。要坚持问题导向，发挥政府引导作用，在统筹发展、资源建设、数据治理等方面营造融合发展良好环境。同时，要注重发挥企业主体的作用，在技术创新、平台建设、融合应用、生态建设等方面探索有效途径。”

中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心副主任吴志刚

华为云FusionInsight技术团队携手国家级大数据实验室，探索时序数据库IoTDB。会上，清华大学软件学院院长、大数据系统软件国家工程实验室执行主任王建民表示，清华大学将依托大数据国家工程实验室，持续与华为为代表的大批优秀企业，探索产学研用的中国软件创新之路，实现企业与组织、代码与代码的丝丝相扣。他还介绍了即将发布的IoTDB时序数据库。

清华大学软件学院院长、大数据系统软件国家工程实验室执行主任王建民

IoTDB时序数据库聚焦海量复杂时序数据的分析处理，具有专、快、稳、省、易五大特点，解决通用数据库和列式数据库在超大规模复杂时序场景的功能短板和性能瓶颈，轻松应对实时海量时间序列数据的处理，并能实现一套引擎打通云边端的时序数据分析。

会上，梦饷集团数智中心负责人吴树海、梦饷集团数仓架构师朱银祥解读了梦饷集团“让成交更简单”的技术密码。梦饷集团为了服务好上百万的“宝妈”店主，实现未来两年营收与用户数成倍增长的目标，通过技术赋能降低门槛，敏捷创新满足多样化、个性化的社群电商去中心化商业模式需求。华为云FusionInsight智能数据湖的DLI serverless全托管、DWS海量并发、OBS存算分离、CSS精准推荐搜索等服务，为梦饷集团技术保驾护航。

梦饷集团数智中心负责人吴树海

梦饷集团数仓架构师朱银祥

迪思杰（北京）数据管理技术有限公司副总经理、研发总经理方军表示，迪思杰长期专注于数据管理领域，联合华为云构建了高性能的数据实时异构迁移、复制平台。该平台基于华为云GuassDB数据库开放生态、高性能、高可靠、高可用优势，以及高度语法兼容、数据强一致、零停机迁移的华为云数据库迁移解决方案（数据库和应用迁移 UGO+数据复制服务DRS），通过企业级复制技术与GaussDB开放生态、高性能等优势互补，满足了各种企业级数据迁移、复制、集成交换场景，让数据库迁移变得更简单高效。

迪思杰（北京）数据管理技术有限公司副总经理、研发总经理方军

华为云数据使能服务DAYU致力于帮助政企客户将数据资源变成数据资产，加速数据价值的释放。未来，华为云将持续通过技术创新，驱动产业智能升级。