IDC：一季度全球企业外部OEM存储系统市场迎来复苏 中国同比增长34.9%

根据IDC全球企业存储季度追踪报告显示，2021年第一季度全球企业级外部OEM存储系统市场收入同比增长1.7%，达到67亿美元，总出货量同比增长16.3%，达到19.9EB。

该季度，直接面向超大规模数据中心销售的ODM厂商收入同比增长14.1%至56亿美元，出货量同比增长28.3%至70.2EB。整个市场的企业存储出货容量（外部OEM+ODM Direct+基于服务器的存储）增长20.6%至118.8EB。

IDC基础设施平台和技术研究经理Zsofia Madi-Szabo表示：“经过四个季度的市场萎缩，2021年第一季度迎来外部存储系统市场复苏的重要时刻。虽然全球各地的经济正在从新冠疫情带来的长期影响中逐渐复苏，但是不同地区的外部企业存储市场结果是喜忧参半的。亚太与欧洲、中东和非洲地区分别增长了11.5%和4.9%，美洲下滑了5.4%。显然，全球企业存储市场还需要一段时间才能从新冠疫情带来的巨大负面影响中完全恢复。”

企业外部OEM存储系统厂商结果

该季度，戴尔是最大的外部企业存储系统厂商，占全球收入的32.3%。NetApp位列第二，占收入的10.9%。HPE/新华三(b)位列第三，占收入的9.4%。日立和华为分别以5.8%和5.4%的份额并列*市场第四。

闪存存储系统市场亮点

该季度全闪存阵列(AFA)市场总收入为27亿美元，同比下滑3.3%。混合闪存阵列(HFA)市场总收入接近25亿美元，同比增长1.4%。

外部存储系统区域市场亮点

从地区来看，中国同比增长34.9%，日本同比下滑11.5%，亚太地区（不包括日本和中国）增长2.1%。欧洲、中东和非洲地区合计同比增长4.9%。美国下滑4.9%，加拿大增长12.9%。拉丁美洲是该季度受影响最严重的地区，下滑了28.2%。

注释：

a Dell Technologies代表了戴尔和EMC的总收入。

b由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“ HPE /新华三集团”一个整体记录全球外部市场份额。根据合资协议，清华控股子公司——紫光公司通过全资附属公司收购了新华三51％的股份，HPE拥有新公司49％的股份。