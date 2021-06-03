戴尔科技集团重塑超融合标杆 Dell EMC VxRail彰显更强性能和存储灵活性

超融合基础架构系统领导者推出基于最新Dell EMC PowerEdge服务器和Dell EMC VxRail 超融合系统软件改进的新系统，简化了部署和生命周期管理

中国，北京——2021年6月3日

新闻摘要

· Dell EMC VxRail系统基于最新的Dell EMC PowerEdge服务器，提供更快的性能和更大的容量

· 新VxRail动态节点支持VMware HCI Mesh，允许用户独立地扩展存储和计算，实现更好的资源管理

运行 VMware Cloud Foundation 的 VxRail 动态节点能连接 Dell EMC PowerStore 、 PowerMax 和 Unity XT 外部存储，以支持额外的数据密集型工作负载

· VxRail超融合基础架构系统软件引入了自动化自助安装工具，为客户提供更多的部署控制选择

全文

戴尔科技集团（NYSE: DELL）发布基于最新Dell EMC PowerEdge服务器的Dell EMC VxRail超融合基础架构系统，提供增强的性能。超融合系统领导者1还带来了新的软件更新，并引入动态节点，进一步改善了客户使用VxRail的方式，让客户能更有效地使用现有资源，并通过戴尔科技集团的存储解决方案支持严苛的工作负载。

作为唯一一款与VMware联合设计的超融合基础架构系统，VxRail提供了独特的自动化和编排功能，允许其逾1.2万家客户跨核心数据中心、云和边缘位置加速业务成果。IDC调研显示，VxRail客户的五年投资回报率为452%，与之前的IT环境相比，IT团队的生产力提高了70%，计划外停机时间减少了92%。2

“客户转向Dell EMC VxRail是因为它提供了简单的IT体验和混合云的路径。”戴尔科技集团基础架构解决方案事业部总裁兼总经理Jeff Boudreau表示，“让VxRail如此简单归功于戴尔在软件开发方面的投资，允许可轻松采用我们最新的硬件，增强了VMware体验并简化了整体IT生命周期。此次超融合基础架构系统更新帮助客户从现有资源中获得更多收获，支持更多样的工作负载并简化部署，以更好地满足业务需求。”

面向关键任务负载提供极致性能

全新的VxRail系统使用最新的Dell EMC PowerEdge服务器技术，包括第三代Intel Xeon®可扩展处理器，与前一代相比，增加了42%的内核，提高了性能。3可选的英特尔Optane持久内存200系列比上一代平均增加32%的带宽。4

可选的VxRail系统同时也通过第三代AMD EPYC™处理器进行更新，为客户带来更强的灵活性和可伸缩性，单个处理器支持多达64个核心，性能更强劲5，支持广泛的工作负载和用例。

VxRail超融合基础架构系统软件持续改进，为客户在采用下一代平台时提供简化的VxRail部署和管理，获得无缝的体验。VxRail系统的其他增强包括：

· VxRail V系列现提供NVIDIA A40或A100 Tensor Core GPU选项。当与NVIDIA AI Enterprise软件和NVMe缓存功能相结合时，可以为要求严苛的人工智能和机器学习应用提供更强的性能和更简单的部署。

· VxRail P系列提供了高达20%的容量增加，更好地支持一系列工作负载，如VDI、流媒体视频和医疗成像。

· VxRail E系列为客户提供了更多的灵活性，增加了50%的PCIe插槽以支持更多资源扩展，如网络或光纤通道卡。

随着PCIe Gen 4的加入，客户还可期待通过基于Intel的PowerEdge系统获得更快的应用程序响应，带宽增加一倍，并提供增加33%的PCIe通道以加速数据处理。6

引入Dell EMC VxRail动态节点

戴尔科技集团引入了VxRail动态节点，这是一个纯计算的系统，旨在通过支持更多工作负载并扩展VxRail环境至外部存储选项，帮助客户简化运营，更好地管理存储资源并降低成本。通过VMware vSAN HCI Mesh跨集群共享VMware vSAN存储容量，客户可以将VxRail运营模式扩展至外部存储。

“IT领导者希望降低数据中心复杂性，充分利用其IT预算并优化生产力。超融合基础架构帮助他们‘一石三鸟’。”企业战略集团高级分析师Paul Nashawaty表示，“通过此次VxRail更新，戴尔科技集团正重新定义企业对超融合基础架构的期待，戴尔的方法使其更强大、易用，并有能力处理更严苛的工作负载。”

基于VxRail的VMware Cloud Foundation，作为混合云基础架构平台，可以通过dynamic nodes动态节点配置，使用Dell EMC PowerStore、PowerMax或Unity XT作为主存储。客户可以灵活地独立扩展计算和存储，以满足工作负载需求，通过单一的戴尔支持，扩展VxRail的运营模式以及包括支持VMware虚拟卷在内的VMware紧密集成。

“将Dell EMC VxRail上运行VMware Cloud Foundation的简单和敏捷性与Dell EMC PowerStore等企业级存储阵列相结合，可以帮助我们应对更多的工作负载需求。” Rackspace负责私有云业务的副总裁Eric Miller表示，“这是资源的完美融合，让我们能够利用超融合基础架构的自动化、混合云的敏捷性和企业级存储的性能和效率。”

VxRail软件支持自部署和最新版本的VMware

VxRail超融合基础架构系统软件改进使客户能够通过新的自助工具更好地控制安装。客户可以根据自己的时间验证、编排和自动化集群部署，这对于具有远程或分布式环境的企业非常理想。额外的软件功能允许客户通过在集群内动态地重新部署或重新分配节点来更好地满足工作负载需求。

通过在单个升级周期中提供VMware更新，如NSX-T和Tanzu，进一步的软件改进使生命周期管理(LCM)更加合理。通过将NVIDIA AI Enterprise和VMware安装包添加到LCM流程中，LCM得到了进一步简化，部署更便捷。客户可以通过更灵活的升级选项来满足维护窗口需求，并通过增强的合规报告来自动验证基础架构。

“VxRail为超融合基础架构的采用奠定了基础，因为客户重视戴尔科技集团和VMware共同创造的无缝体验。”VMware云平台业务营销副总裁Lee Caswell表示，“通过快速添加对最新vSAN特性(包括HCI Mesh)的支持，VxRail更出色地保证了超融合基础架构面向高性能工作负载、AI/ML开发环境和容量密集型计算应用等场景的业务价值。”

供货信息

· 配有第三代Intel Xeon处理器的VxRail系统将于2021年7月全球供货

· 配有第三代AMD EPYC处理器的VxRail系统将于2021年6月全球供货

· VxRail超融合基础架构系统软件更新将于2021年7月全球可用

· VxRail dynamic nodes动态节点将于2021年8月全球可用

· VxRail自部署选项将于2021年8月通过早期访问计划在北美开始可用

其他资源

· 博客：VxRail重塑超融合想象空间

1. IDC WW季度融合系统跟踪，2020年第四季度，2021年3月，超融合系统收入份额

2. IDC商业价值白皮书，由Dell Technologies和Intel赞助，Dell EMC VxRail的商业价值和VMware Cloud Foundation on Dell EMC VxRail, doc #US47005920, 2020年12月

3.基于戴尔公司内部的研究(2021年2月)，比较了基于第15代PowerEdge技术的VxRail和基于第14代PowerEdge技术的VxRail。实际结果会有所不同

4. 更多信息请参见https://edc.intel.com/content/www/us/en/products/performance/benchmarks/200-series/。结果可能会有所不同。

5. 基于AMD内部测试02/1/2021,平均性能改进ISO-frequency在AMD EPYC™72 f3 (8 c / 8 t, 3.7 ghz)而AMD EPYC™7 f32 (8 c / 8 t, 3.7 ghz)，每个核，单线程，使用一组选择的工作负载包括SPECrate®2017 _int_base SPECrate®2017 _fp_base和典型服务器工作负载。SPEC®和SPECrate®是标准绩效评估公司的注册商标。更多信息请访问spec.org。

6. 基于戴尔公司内部的研究(2021年2月)，比较了基于第15代PowerEdge技术的VxRail和基于第14代PowerEdge技术的VxRail。实际结果会有所不同。