戴尔发布高端PowerScale F900全闪存存储阵列

戴尔今天宣布推出更新的企业级全闪存存储系统Dell EMC PowerScale系列，主要针对围绕非结构化数据的一些最为苛刻的工作负载。

戴尔今天宣布推出更新的企业级全闪存存储系统Dell EMC PowerScale系列，主要针对围绕非结构化数据的一些最为苛刻的工作负载。

此次更新包括推出了全新的Dell EMC PowerScale F900，性能最高的全闪存存储阵列，以及对现有PowerScale F200和F600系统在性能上的提升。此外，戴尔还推出了针对Dell EMC PowerScale for Google Cloud文件服务的全新全闪存层，以降低企业进入门槛。

Dell EMC PowerScale系统于去年6月首次亮相，旨在保存那些文件或者对象格式的信息。PowerScale系列是Isilon系列的下一代，后者多年来一直是戴尔的旗舰存储产品系列之一。 PowerScale系统运行OneFS操作系统，内置了对Kubernetes的支持，可以帮助管理那些承载可运行在任何计算机上现代应用组件的软件容器。

Dell EMC非结构化数据解决方案产品管理副总裁John Shirley在博客中表示，像人工智能、图形和视频、高性能计算和半导体电子设计自动化等数据密集型工作负载对于半导体的处理能力的要求越来越高，而且还要具备扩展容量和性能的能力。

Shirley表示：“AI基础设施的首要考量因素包括数据本地性、性能和经过验证的技术。”她援引Enterprise Strategy Group的研究结果表明，企业正在增加全闪存数据湖上的投资。“释放数据中的业务潜力不再只是需要文件存储空间很大，空间大的必须的，此外还要速度快，易于管理。”

为此戴尔推出了Dell EMC PowerScale F900系统，该系统配置了英特尔强大的双路Cascade Lake处理器，全部采用NVMe闪存，兼容Nvidia GPUDirect，可处理更多数据。密集型工作负载。

“通过此版本配置的全NVMe、对GPU加速应用的支持、一个集群中轻松扩展至93 PB的能力，让您获得更强大的性能和扩展能力。总而言之，F900系统是现代高性能数据湖的主力军。”

Shirley说，F900支持本地工作负载和云工作负载，兼容之前的Isilon系统。

Moor Insights＆Strategy分析师Steve McDowell表示，企业数据湖的发展有一个从传统基于硬盘的存储系统向全闪存存储转移的明显趋势，这个趋势发展速度非常快，而且与企业更广泛地采用数据分析的这一趋势是相吻合的。

McDowell说：“在这个领域非结构化数据已经变成常态，分析系统需要越来越高的吞吐量来获取数据。F900直接满足了这一需求。”

他认为，Dell EMC PowerEdge F900将为专注于分析两种关键工作负载（即深度学习和企业数据湖），为此带来巨大推动力。

“GPU加速的深度学习是降低延迟和增加非结构化数据进入AI系统的吞吐量的一个重要因素。对Nvidia GPUDirect的支持，将让这块产品很容易接入深度学习集群。Nvidia是该领域无可争议的王者，随着企业把专用深度学习机系统带入数据中心，我们将会看到GPUDirect被很好地采用。”





不过令他意外的是，戴尔这款新全闪存存储阵列并没有采用英特尔最新的Ice Lake CPU。不过他说，采用上一代Cascade Lake芯片不太可能会明显阻碍F900的竞争力，而且如果以后戴尔决定进一步升级的话，F900还是有很大空间的。

此次升级的PowerScale OneFS 9.2操作系统给现有的PowerScale F200和F600系统带来了一些重大的性能提升。戴尔声称PowerScale F200节点性能提高了25％，F600系统某些工作负载的连续读取速度提高了70％。同时，戴尔为基于网络文件系统的应用和客户端新增了对远程直接内存访问的支持，可以为单个连接和读取密集型工作负载提供更高的吞吐量性能和更低的通信延迟。

McDowell表示，PowerScale OneFS 9.2更新是一个不错的版本，应该会提供受客户欢迎的性能提升。

他：“戴尔显然已经在新版本中调整了缓存算法，因为PowerScale产品系列的连续读取性能提高了25％至70％。非结构化数据往往读取量很大，因此对于现有PowerScale客户而言，这将是非常受欢迎的更新。”

最后，戴尔针对Dell EMC PowerScale for Google Cloud提供了新的Tier 1 Agile配置选项。Shirley解释说，这对于那些希望“轻松无障碍地入门”活着只是为了测试该服务的公司而言，是一个降低了门槛的新部署选择，最低容量限制更低，承诺期限更短。

Google存储业务总经理Guru Pangal 表示：“作为唯一提供集成PowerScale产品的云提供商，我们扩展的、强大的Tier 1配置选项为那些希望在更短承诺期内应对严苛文件工作负载的企业提供了全闪存级的性能。”