华为云与计算业务高速发展 开启数字化转型新阶段

4月12日~14日，第18届华为全球分析师大会在深圳召开。在4月13日举办的“云与计算，开启数字化转型新阶段”峰会上，华为公布2020年云与计算业务进展

【中国，深圳，2021年4月13日】4月12日~14日，第18届华为全球分析师大会在深圳召开。在4月13日举办的“云与计算，开启数字化转型新阶段”峰会上，华为公布2020年云与计算业务进展：华为云在中国公有云服务市场位居第二、全球IaaS市场位居第六，全球增速最快；鲲鹏、昇腾计算蓬勃发展，赋能千行百业；华为存储市场份额位居全球第三、中国第一。

华为云与计算全球Marketing与销售服务部总裁石冀琳发表主题演讲

华为云与计算全球Marketing与销售服务部总裁石冀琳表示：“在全球数字化浪潮中，华为首先提出云原生2.0，让每个企业都成为‘新云原生企业’；构建全域覆盖的分布式云，让云基础设施和服务随需延伸；构筑全栈全场景AI能力，加速AI进入企业生产系统和主流程；打造智能体，助力智能升级，加快行业数字化转型进程。在计算领域，华为面向多样性计算新时代，坚持硬件开放、软件开源、使能合作伙伴。在存储领域，华为聚焦绿色节能的全场景闪存化，推动产业升级。2021年，华为将继续坚持创新，优化产业组合，增强产业韧性，尤其是增强软件能力，并通过沃土计划2.0做肥‘黑土地’，让我们能更好地服务客户，使能伙伴，共同推动产业发展。”

华为云增速最快，是政企客户智能升级首选

华为云将华为30多年在ICT领域的技术积累和产品解决方案开放给客户，提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务，致力于成为最佳应用构建平台，赋能应用、使能数据、做智能世界的“黑土地”。通过技术创新，华为云构建了面向未来的“1+3+4”技术架构，践行技术普惠，使能千行百业智能升级。华为云在业界首次提出云原生2.0，推动企业云化从“ON Cloud”走向“IN Cloud”，新生能力与既有能力有机协同、立而不破，实现资源高效、应用敏捷、业务智能、安全可信。

截至2020年12月，华为云已上线220多个云服务、210多个解决方案，已发展超过19000家合作伙伴，汇聚160万开发者，云市场上架应用超过4000个。Gartner报告显示，华为云全球IaaS市场排名上升至第六，全球增速最快；Canalys报告显示，华为云连续四个季度位居中国公有云服务市场第二。截至目前，已有超过10个城市智能体、600多个中国政务云、30多个国家级部委、超过220家金融客户、300多家SAP上云客户、30多家TOP汽车制造企业、超过14家TOP基因公司选择华为云。

2021年，华为云将延续“赋能应用，使能数据，做智能世界的黑土地”的业务战略，在四个方面持续投入：持续聚焦云原生能力，推出云原生服务中心、容器镜像仓库、容器洞察引擎、容器批量计算等一系列服务；持续在分布式云领域发力，陆续发布智能边缘小站IES、边缘网络等服务；持续聚焦降低AI开发门槛，加速行业知识与AI技术深度融合；持续跟随新型智慧城市发展，携手更多城市落地城市智能体，同时紧密结合行业应用场景，打造重点行业的智能体，发挥云网边端协同的技术优势，真正促进行业智能升级。

华为计算面向多样性计算，坚持硬件开放，软件开源，使能合作伙伴

华为聚焦计算架构创新，为世界提供“鲲鹏+昇腾”多样性算力，并坚持“硬件开放，软件开源，使能合作伙伴”，推动计算产业发展和生态构建。目前已有12家合作伙伴推出了基于鲲鹏主板的计算产品；有2000多家合作伙伴的4500多个解决方案通过鲲鹏、昇腾计算平台的适配和认证，在金融、电力、政府、运营商等行业全面落地；openEuler社区已聚集60家企业，8家伙伴基于openEuler发布了商业发行版；6家数据库厂商基于openGauss发布商业发行版，已在银行、保险、泛政府、电力等行业的关键业务中部署；MindSpore社区已拥有超过17万的开发者，下载量超过22万人次，超过100家高校选择MindSpore进行教学，超过40家科研创新团队选择用MindSpore进行科学研究。

今年华为正式发布了鲲鹏众智计划和昇腾众智计划，包含500多个任务包，并提供超过1亿人民币的激励奖金，通过汇聚产业界的智慧和力量，共同开发加速库、工具插件、算子、网络模型等，加速基础软件创新突破，共促多样性计算产业发展和生态繁荣。

华为存储聚焦全场景闪存化，磁退硅进，推动产业升级

华为存储持续创新，推动产业升级，实现从企业核心生产数据到高价值非结构化数据、灾备等数据存储的全场景闪存化，从而带来成本优化和效率提升。相比机械硬盘，SSD系统性能提升40倍，并且在相同的容量下，SSD的电力能耗降低70%，空间占用节省50%，从而大幅降低数据中心的TCO总成本，有助于“碳中和”目标达成。在主存上，借助最新的SCM介质，对热数据进一步加速，时延低至亚毫秒级；在备份上，通过闪存加速，有效提升备份系统性能，将原来的备份时间由小时级缩短为分钟级，确保备份数据即时可用；在归档上，SSD作为归档缓存提供高访问性能，归档数据访问时间从小时级到分钟级。

在Gartner魔力四象限中，华为存储连续五年位列领导者象限，2020年度市场份额全球第三、中国第一，Gartner对华为存储的战略前瞻性、产品解决方案的完整性和持续创新能力给予了充分肯定。华为存储目前已进入全球150多个国家和地区，服务超过15000家客户，广泛应用于运营商、金融、大企业、能源、医疗、教育等多个行业。如今华为已经进入全球存储第一阵营，成为引领存储产业发展的重要力量。