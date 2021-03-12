IDC：2020年第四季度全球企业外部OEM存储系统市场收入下滑2.1％

根据IDC全球企业存储季度追踪报告显示，2020年第四季度企业外部OEM存储系统全球收入同比减少2.1％至近78亿美元，总出货存储容量同比增长11.3％至23.8EB。

根据IDC全球企业存储季度追踪报告显示，2020年第四季度企业外部OEM存储系统全球收入同比减少2.1％至近78亿美元，总出货存储容量同比增长11.3％至23.8EB。

该季度，直接面向超大规模数据中心销售的ODM厂商收入同比增长2.0％至66亿美元，出货容量同比增长7.6％至76.0 EB。市场总出货容量（外部OEM + ODM Direct +基于服务器的存储）增长了8.3％，达到135.1 EB。

IDC基础设施平台和技术研究分析师Greg Macatee表示：“2020年第四季度外部存储系统市场有所收缩，同比下滑2.1％，全年下滑4.0％。从地区来看，该季度增长最快的是中国（PRC），同比增长近30％，这主要得益于众多总部在本土的厂商的强劲表现。企业存储系统市场的另一个亮点是ODM Direct，该季度同比增长了2.0％。”

企业外部OEM存储系统厂商结果

该季度，戴尔是最大的外部企业存储系统厂商，其次是HPE/新华三。华为、NetApp和IBM分别位列第三、第四和第五。

注释：

a Dell Technologies代表了戴尔和EMC的总收入。

b由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“ HPE /新华三集团”一个整体记录全球外部市场份额。根据合资协议，清华控股子公司——紫光公司通过全资附属公司收购了新华三51％的股份，HPE拥有新公司49％的股份。

闪存存储系统市场亮点

该季度全闪存阵列（AFA）的市场收入为30亿美元，同比下滑6.9％。混合闪存阵列（HFA）的市场收入接近32亿美元，同比减少了5.8％。

外部存储系统区域市场亮点

从地区来看，中国的存储收入同比增长28％，日本同比下滑4.4％，欧洲、中东和非洲地区减少4.8％，美国减少5.5％，亚太地区（不包括日本和中国）减少7.5％，加拿大减少9.4％，拉丁美洲减少14.8％。