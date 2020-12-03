实践里跑出的云原生2.0，华为云告诉你什么是“立而不破”

对于很多企业而言，一些新技术在2020年之前好像没有那么紧迫，以前企业拥抱新技术，慢慢悠悠的也不太影响企业业务。但是在特殊的2020年这个节点上，对于不拥抱新技术的企业来说是暴击。

华为有你很多不知道的新技术一直都在内部实践：

比如华为研发团队的全面云化，华为数万研发人员的开发、构建、测试等研发作业已经全面云化，实现云下无代码，云上流水线作业，重构研发作业模式；

比如华为基于财务报销已经实现OCR文字识别，100%支持发票验真，报销规则结构化，全流程效率提升100倍；

再比如华为为全球200多个国家和地区的6.7亿+用户、180万+开发者提供的具备强大资源获取和弹性伸缩能力的“超大规模云原生应用”平台——华为消费者云等等。

而支撑华为业务应用背后是华为对于新技术的理解和实践。

对于很多企业而言，一些新技术在2020年之前好像没有那么紧迫，以前企业拥抱新技术，慢慢悠悠的也不太影响企业业务。但是在特殊的2020年这个节点上，对于不拥抱新技术的企业来说是暴击。

但是新技术也在不断进化，就像云计算，这才发展了几年，如果不是2020年各种不确定性，大家没有意识到传统的云计算技术已经无法应对企业的需求。在2020年11月30日华为云联合Forrester共同发布的云原生白皮书显示，已经超过半数以上的受访企业意识到传统的云计算以及基础架构技术已经无法使得企业更加有效的应对不断变化的客户需求和各方的挑战。而与此同时，云原生技术成为企业现代化IT基础设施的重要力量。

云原生很重要，但不是所有的企业具备云原生能力

云原生很重要，因为以容器技术、面向微服务以及动态编排为代表的云原生技术，目前已经在各个行业和业务场景都展示了其优势。云原生在基础架构、应用、行业等层面也都在加速数字基础设施升级、赋能业务应用云上迁移以及为各个行业的生产力带来了全面的提升。

企业的需求倒逼云计算进入新的时代，对于更多的企业而言，一方面要考虑企业多年构建的IT架构，一方面又要向云原生靠拢。但是实际上很多企业并没有像华为云等云厂商那样具备很强的技术实力来利用云原生技术，目前除了几家大的云厂商，很多企业不仅需要投入较大的精力进行自研和组件的集成，即便如此，也很难在短时间实现规模化的应用。

所以对于绝大部分企业而言，利用云原生一方面面临着架构、生态等方面的平台现代化进程阻碍，另一方面云原生的开源技术的复杂性与不成熟性也带来各种风险。一个现代化的企业背后一定有拥抱云原生，但是拥抱云原生不一定成为现代化企业。

因此华为云定义为云原生2.0。云原生2.0的架构要解决的就是以“应用”为中心的企业需求。

华为云CTO张宇昕

就像华为云CTO张宇昕认为“云原生不仅是产品和技术，它会让企业的生产方式产生变化，来带来的整个组织和能力的变化，利用云原生技术是一个全面性变革，是企业数字化转型整个能力全面能力的变革。”

云原生2.0新生能力与既有能力要立而不破

按照华为的观点，云原生2.0时代，企业应该成为业务从“ON Cloud”走向“IN Cloud”的“新云原生企业”，同时要保证企业的传统的业务和云上的业务实现统一管理。

华为云提出云原生2.0，就是希望实现企业的新生能力与既有能力要立而不破，有机协同，实现资源高效、应用敏捷、业务智能、安全可信。

张宇昕在11月30日的华为云媒体沟通会上多次强调，华为云云原生2.0希望的是能够让企业现有的业务系统和云上的业务系统以及未来的业务系统统一起来，而不是对立起来。

张宇昕表示：“新云原生企业既需要让新生能力生于云、长于云，把AI、大数据、边缘计算、视频等新生能力用于企业，同时也需要继承和发展既有能力，并与新生能力立而不破、有机协同。云原生2.0，让每一个企业都能成为新云原生企业。”

华为云云原生2.0全景图具备真内核能力

这几天华为云云原生2.0全景图正在业内飞传，这张图里面包含了华为云的全栈云原生技术和能力。这个图里面包含了很多技术，从擎天架构到数据使能服务DAYU、GaussDB数据库等数据赋能能力，以及敏捷灵活的华为云微服务解决方案。

华为云产品副总裁方国伟在介绍为华为云的云原生2.0全景图时表示，目前华为云原生基础设施全面升级，来更好的赋能企业智能升级，助力企业能够随时随地的实现 “资源高效、应用敏捷、业务智能、安全可信”的云原生服务。

资源高效：华为云开创性的提出了“以应用为中心”的云原生基础设施理念，支持多元算力，满足不同应用场景的个性化算力需求，基于华为云擎天架构的软硬协同能力，为应用提供极致性能的云原生算力;同时，基于多云治理和边云协同，打造高效、高可靠的分布式泛在计算平台，并构建包括容器、裸机、虚机、函数多种资源的统一计算平台，让传统企业应用与云原生应用能更好的协同;并以“应用”为中心打造标准、开放的企业应用生命周期管理平台，为企业提供一键式部署、可感知应用的智能化调度、全方位监控与运维能力，使应用生命周期管理更高效、智能。

应用敏捷：华为云DevCloud支持全流程DevSecOps，3种开发模式覆盖7大开发场景，实现10倍效率提升，让应用开发更敏捷;华为云微服务解决方案具备双栈和全场景两大特点，业界最强，让应用治理更灵活;华为云能实现传统应用和云原生应用并存、协同，让应用集成更高效。

业务智能：华为云通过FusionInsight及数据使能服务DAYU，GaussDB数据库，实现云原生的数据使能，助力企业把数据资源加工为数据资产，AI能力贯穿数据处理流程，实现数据智能化治理;云原生加持的知识计算解决方案和一站式AI开发平台ModelArts从知识高效、模型高效、算力高效、数据高效四个维度出发，加速行业AI落地。

华为云产品副总裁方国伟

此外，华为在企业安全方面释有近30年的技术积累，能为企业提供技术、产品、安全合规能力经验以及安全治理体系等全方位的安全服务，为新云原生企业保驾护航。

让数字化转型实践见证华为云原生2.0的内核含义

就像文章开头华为的真实案例，华为云首席数字化转型官苏立清表示，华为数字化转型实践见证了自身从“非云原生企业”逐步成为“新云原生企业”的发展历程。对于众多企业很有实践意义。

比如华为商城按照云原生架构来构建企业垂直电商，依托华为云，提供立而不破、与企业传统应用平滑连接的强大能力，极致弹性支持双11秒杀等高并发。华为实现超大规模企业云原生研发应用，重构研发作业模式，大幅提升效率，资源复用率提升3倍，部署效率提升10倍。

华为云首席数字化转型官苏立清

同时针对不同行业的业务特点，华为云云原生技术应用都有不同的解决方案与之相对应，针对泛互联网行业的应用迭代速度快、数据密集程度高以及需要分布式架构保障高可用性等特点，华为云云原生能够通过服务网络提升运维自动化水平，通过全栈云原生能力更好的满足动态变化的客户需求；针对制造业，可以通过大规模集群支持提升基础架构弹性；针对金融行业，可以通过全栈云原生能力实现基础架构现代化，并更好的利用大数据、人工智能等新兴技术；以及针对政府机构、交通运输、物流等行业都能充分利用云原生技术来实现基础架构的升级和现代化，来满足不同行业的客户体验和运营效率。

在我看来，云原生2.0这个称呼的意义远远小于华为云整个技术链、生态链所蕴含的价值。实际上，华为云一直是云原生技术和产业发展的引领者。从华为云的云原生2.0全景图，到华为云为华为业务赋能，再到华为云带动整个产业的行动，无不包含着让每一个企业都能成为“新云原生企业”的愿景。

今后，华为云将围绕联合创新、产业促进、社区贡献、全面赋能等内容，重点打造“创原会”等云原生高端交流平台，持续开源社区贡献，通过云原生2.0产业峰会等多种方式全面技术赋能，促进云原生产业发展。