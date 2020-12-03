基础架构升级正当时，中国专业超融合厂商迎来好时机

在数字化转型大潮推动下，不少企业正在做基础架构升级。而就技术而言，数据中心正在向软件定义数据中心演进，特点就是软硬件的解耦，也为架构升级做好了准备，这些就为超融合的落地奠定了很好的基础。

近日，在绿色计算联盟主办的 2020 绿色计算产业峰会上，中信建投证券一款全国产私有云解决方案引起了业界的关注。这是由中信建投证券和北京志凌海纳科技有限公司（以下称SmartX）联合推出的一个全国产解决方案，基于ARM架构，由搭载鲲鹏CPU的华为Taishan200 服务器、国产超融合软件、中标麒麟操作系统、达梦数据以及业务系统组成。这是一个实实在在已投入生产的案例，目前正在为中信建投证券业务运营提供保障。

金融行业是一个对可靠性和稳定要求都比较高的行业，这一解决方案能在中信建投落地表明了企业对方案的高度认可。这并非SmartX超融合产品首个在金融行业落户的案例。作为国产超融合平台的代表，SmartX如今在金融行业已经有了不少标杆客户，其中不乏像国泰君安、泰康保险、交通银行这样的金融行业头部客户。

IT基础架构加速演进

近几年，数据中心相关技术进步很快，软件定义理念快速得到普及。超融合正是软件定义数据中心概念的一种落地形态，超融合替代了传统IT架构中存储与计算各自分离的模式，以通用开放的存储设备（比如Server SAN）取代了专用存储设备，以及存储与计算的融合，不仅节约了采购成本，还提升了灵活，降低了运维成本。因此，很快得到市场的认可，市场上出现众多超融合的解决方案，比如国外厂商VMware、Nutanix，以及国内厂商SmartX等。

应该说，在超融合区别传统架构最关键之处在于存储，也就是用软件定义存储替换了原来数据中心当中的EMC阵列、IBM的磁盘阵列等传统专用存储设备。通过软件定义和分布式的改造，再加上与计算的融合，才变成了超融合的形态。

作为国产超融合厂商，与很多同行不同，SmartX从一开始就选择了全自研的道路，掌握了超融合中最为核心的块存储技术，是为数不多真正掌握了超融合核心技术的厂商之一。这也正是中信建投能与SmartX联手推出上述私有云解决方案的前提。

SmartX另一个独特之处在于，作为后起之秀，其超融合产品却能在金融行业拥有大量的头部客户的落地案例，几家大型的银行、证券、保险客户目前部署的SmartX超融合解决方案规模都超过了上百节点。

“SmartX真正把分布式存储、超融合的产品用到了很关键的行业和关键应用场景，比如说国泰君安、交通银行的超融合都用在了生产系统。” 北京志凌海纳科技有限公司CMO 库依楠在接受记者采访时表示。

正是IT架构升级时

作为SmartX的CMO，库依楠对超融合市场有着更为直接感受。他明显感受到超融合市场这几年的变化，其中一个重要体现就是，现在接触客户基本不需要再普及超融合的概念，尤其是金融行业，客户基本都很了解和认可超融合。

库依楠认为，对超融合厂商而言现在正迎来了一个非常好的时机，尤其是真正拥有核心技术的超融合厂商。一方面，在数字化转型大潮推动下，不少企业正在做基础架构升级。比如，现在不少银行在向分布式架构升级，它不仅采用分布式的数据库、分布式应用程序，还在向分布式的IT基础架构转型。另一方面，就技术而言，当下的数据中心正在向软件定义数据中心演进，特点就是软硬件的解耦。

“大家只要把各自的东西做好，比如，华为把服务器做好，SmartX把超融合软件做好，我们很快就能组合起来形成一个软件定义数据中心的方案。”库依楠表示。

而在早几年，这种整合几乎要以年计。因为软件定义数据中心就强调用成熟的硬件、标准的硬件，软件的迭代可以很快。另外，这几年国家对安全可控越来越重视，真正拥有自己核心技术的国产软件也将有更多的机会，特别是一些关键行业的关键领域。

谈到未来，库依楠表示SmartX将继续深耕技术，在三个重点方向发力：

第一是提升管理能力。超融合现在广泛用于私有云的基础，因此管理也需要适应多个数据中心、多云等更大规模的应用场景。“我们先要解决好多集群、多数据中心，最后让用户形成一个分布式云的管理。”库依楠表示。

第二，进一步强化存储技术。存储是SmartX的立身之本，特别是分布式块存储技术，未来公司会推出一个独立的块存储产品，会采用存算分离的架构，能支持OpenStack、支持分离的容器部署。

第三，SmartX会推出云原生的存储。

“我们会和当年做超融合一样，继续把存储引擎好。因为我们发现不管是虚拟化时代的存储，还是未来的存储，用户对存储本身的需求没有变，对可靠性、性能、可扩展性这些要求并没有特别大的变化。我们要继续深耕技术，做出好产品，用好产品去打动客户，服务客户。” 库依楠说。