英方全新战略Data +发布， 助力用户以数据赋能业务增长

10 月 23 日，领先的数据复制基础软件企业英方软件，成功举办以“ D+ 新起点·数未来”为主题的“2020 英方软件产品发布会”。

10 月 23 日，领先的数据复制基础软件企业英方软件，成功举办以“ D+ 新起点·数未来”为主题的“2020 英方软件产品发布会”。除了发布“大数据管理、数据副本管理、智能运维、多地办公数据跟随”等新领域成果，英方软件在过去 10 年数据复制核心技术和产品的基础上，提出围绕不同行业用户的数据保护、管理和业务需求，以 Data+ 为用户提供个性化服务的新战略。

Data+ 赋能行业，为用户打造个性化服务

英方软件董事长& CEO 胡军擎在发布会上作了“Data+ 让数据赋能用户”的主题演讲。他表示：“随着信息安全上升为国家战略，整个信息安全产业也得到了蓬勃发展。长期以来对数据复制核心技术的研发投入，让英方在数据复制、容灾技术和数据管理等领域确立了领先优势。”

英方软件从成立至今，在很多细分领域通过技术产品的创新应用，在帮助用户解决新需求方面，做到了行业领先。比如 2015 年的云灾备，2016 年的灾备全生态，2017 年的智能灾备，2018 年的数据安全和业务连续性，2019 年的数据复制和统一数据管理，2020 年的基础软件等等。

除了核心技术和产品，英方在过去 10 年与头部企业打造了业内可持续的生态合作体系。目前，英方生态伙伴包括了华为、浪潮、新华三、曙光、联想、戴尔易安信等知名厂商，以及支持华为鲲鹏云、中标麒麟、统信 OS、龙芯、飞腾、易鲸捷、人大金仓等国产化产品。

进入数据时代，面向未来 10 年的信息化发展趋势，胡军擎认为：“数字化是趋势，数据处理将成为一种刚需产业。英方将在前 10 年的发展基础之上，以核心技术为发展引擎，通过 Data+ 助力行业用户快速发展，以用户为中心再领跑 10 年。”

Data+ 让数据赋能用户业务增长

未来 10 年数据市场，英方将围绕用户在数据存储、复制、备份、分发、脱敏、运维、管理、业务连续性等多方面的综合需求，通过资源的整合，通过过去 10 年的技术积累和产品优势，通过 Data+ ，以用户为中心，为用户提供个性化的服务，帮助用户实现数据的互联互通。

胡军擎举了一个例子：“这好比智能工厂，Data+ 是通过数据采集、同步、分析等工具，精准掌握个人的身高、腰围、臂长等数据，然后根据数据为每一个客户量身定制一件衬衣。英方在行业用户服务方面，通过 Data+ 数据智能应用，根据每个行业用户的应用场景和技术特点，打造以客户为中心的个性化服务，让数据赋能用户业务的增长。”

为什么英方能够通过 Data+ 赋能行业用户的业务增长呢？胡军擎表示：“我们为用户提供管理数据的钥匙，打开数据智能应用的大门，让用户掌控数据、利用数据，帮助用户提升业务竞争力。”

英方已经在重点行业和客户中打造了标杆案例。

Data+ 金融行业：英方通过对金融用户的大数据进行综合管理，可以为银行、证券、保险、基金等用户提供个性化服务。比如英方将联合工商银行打造三地三中心数据实时复制与保护管理平台，联合国泰君安证券打造的统一数据管理平台，以及基于华为云为联合人寿提供首个演练平台 Cloud CDM 等。

Data+ 电子政务：通过英方兼容性更强的数据复制技术，帮助各地电子政务平台打通数据流通的瓶颈。比如广西政务云，英方实现数据在华为、新华三、浪潮等不同厂商平台的实时同步和保护，以及成都政务云的跨操作平台大规模虚拟机迁移平台等。

Data+ 医疗行业：在医联体、医共体的模式下，医疗信息化管理者要解决跨院区医疗数据的传输、共享、存储、备份和容灾等问题；同时大型医疗机构会通过医疗云，打造本地到云端的混合云架构。针对这种趋势，英方将联合电信、联通等运营商，为医疗用户量身定制医疗灾备云，比如鄂东医疗集团异地医疗灾备云、松江人民医院上云等。

Data+ 企业数字化：针对中大型企业的信息安全问题，英方通过异地容灾、云灾备等方式，为用户提供基于自身信息化特点的个性化服务方案，保障用户的业务不停、数据不丢。比如海能达超融合架构的异地容灾、金龙鱼母公司益海嘉里多地数据实时同步等。

Data+ 智慧能源：英方通过核心技术和平台，可以为用户提供生产系统的高可用保障，以及生产数据的远距离、窄带宽的实时同步和灾备。通过个性化的产品方案，英方已经为国家电网、南方电网、中国石油等行业巨头提供异地容灾+数据同步的综合解决方案。

英方发布四大新领域及 V7.5 软件版本 助力 Data+ 落地

在新产品的发布环节，英方技术总监吕玉良在《Data+ 新产品发布》的演讲中，介绍了经典复制技术和应用场景，包括实时数据复制、持续数据保护、容灾高可用保护、数据库实时容灾、应急接管、异地保护、系统热迁移等。

面向未来 Data + 落地应用，吕玉良表示：“根据不同行业用户的应用场景和业务个性化的需求，英方已经开始在大数据管理、数据副本管理、智能运维和多地办公数据跟随等新四大领域全面布局，不断强化和完善模块化交付用户的产品版图。”

本次发布会，英方除了发布四大新领域、涵盖 15 款重磅产品新功能的英方软件 V7.5 版本，还有 i2Share V4.8 版本也同期发布。

吕玉良表示：“英方四大新领域、英方软件 V.75 版本，以及后续的软件版本和新产品，将共同服务于英方未来 10 年的 Data+ 新战略的落地，以客户为中心，为用户提供个性化的服务。”

10 年磨一剑，从2011-2020年，英方软件专注于数据复制核心技术的研发和推广，在大数据同步、容灾、备份、云灾备等领域引领行业发展。面向未来，英方软件将在前 10 年的经验积累和技术产品优势的基础之上，不断升级和迭代技术产品功能，通过 Data+，助力用户打造一个安全可靠、互联互通、即时可用的实时数据环境，为用户提供安全、高效、个性化的服务，让数据赋能用户业务增长。