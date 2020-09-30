Veritas收购归档公司Globanet 简化Zoom和Slack数据治理

这次收购有望巩固Veritas在归档软件市场的地位，根据Gartner的排名，截至2019年Veritas是该领域收购最高的厂商。收购的具体条款尚未披露。

数据管理巨头Veritas今天宣布将收购Globanet，这家位于美国洛杉矶的公司，提供的软件可被用于律法相关的企业员工信函归档。

这次收购有望巩固Veritas在归档软件市场的地位，根据Gartner的排名，截至2019年Veritas是该领域收购最高的厂商。收购的具体条款尚未披露。

Veritas和Globanet等厂商出售的归档产品在企业IT运营中扮演着很多角色，让企业可以创建业务数据的备份，在由于断电或勒索软件而导致原始数据不可用的情况下，可以检索这些数据。此外，能够可靠地存储敏感记录，是遵守某些行业（例如金融服务）行业法规的一个重要要求。

Veritas收购Globanet主要是为了得到Globanet的Merge1数据治理软件。Merge1允许企业从Zoom、Slack、Microsoft Teams和其他通信服务中收集和归档员工信件，这对于大企业来说很重要，因为这有助于在内部贡献客户信息的时候是遵循员工隐私法规要求的。

除了主要的通信服务之外，Globanet的Merge1软件还可以用于归档其他来源的数据，例如Bloomberg终端和Box。据Veritas称，通过这次收购可以获得80多家新的客户。

Veritas首席执行官Greg Hughes表示：“我们通过把Globanet的技术集成到我们的数字法规遵从产品组合中，让客户可以更轻松地查找和处理更多数据，无论这些数据位于何处。”

这次收购不仅扩展了Veritas的能力，还让其对产品策略的重要组成部分有了更多控制权。 Veritas和Globanet有着长期合作伙伴关系，其中经销Merge1软件就是合作的一部分。据Veritas称，“很多”客户已经在使用该软件，此次收购将让Veritas更好地使Merge1的功能开发路线图与其优先级保持一致，避免了Merge1被竞争对手收购。

这次收购还会带来其他一些好处。Veritas表示，计划为同时购买其产品和Globanet软件的公司提供“统一的购买体验”。除了Merge1之外，Globanet还提供了四种其他软件解决方案，用于实现管理存档数据和优化存储利用率等任务的自动化。