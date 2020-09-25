郑叶来：对于开发者，华为云支持、支持再支持

[中国，上海，2020年9月25日] 在华为全联接2020（HUAWEI CONNECT 2020）上，华为云业务总裁郑叶来 表示华为未来五年投资15亿美金发展云与计算开发者。 华为云SaaS应用扶持计划，首批扶持1000个SaaS应用，每个应用可获得最高20万元的云资源；华为云HMS生态扶持计划，提供5亿元的云资源，重点扶持1500个HMS应用，在商用阶段，每个应用还将获得最高120万元的广告资源扶持。

从2016年至今，华为云与计算领域开发者数量已从2.5万发展到180万，增长超过70倍。

华为未来五年投资15亿美金将支持包括20家“沃土计划2.0”2020年度优秀开发者伙伴的众多伙伴 。

华为云Marketplace年交易额超过10亿，订单数量超过10万，有30家伙伴的销售额已经超过1000万。多样性计算合作伙伴超过1000家，完成兼容性认证的解决方案超过3000。计算基础软件openEuler、openGauss、openLooKeng以及AI框架MindSpore如期开源；伙伴鲲鹏服务器出货量已超50%。

华为云已上线210+云服务、210+解决方案服务全球客户，汇聚了150万全球开发者。面向未来，华为云致力成为最佳应用构建平台，为开发者提供更敏捷的构建能力，更高的技术起点，更广阔的商业发展。

华为云云市场Marketplace和华为应用市场AppGallery两大应用分发平台，提供强大的应用分发能力和最具潜力的商业扶持计划。华为云SaaS应用扶持计划，首批扶持1000个SaaS应用，每个应用可获得最高20万元的云资源；华为云HMS生态扶持计划，提供5亿元的云资源，重点扶持1500个HMS应用，在商用阶段，每个应用还将获得最高120万元的广告资源扶持。

华为云业务总裁郑叶来最后表示：“华为云致力成为最佳应用构建平台，赋能应用，使能数据，做智能世界的黑土地，期待首先成为中国软件企业值得信赖的伙伴。