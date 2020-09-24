HUAWEI CONNECT2020：知识和AI结合，华为云发布知识计算解决方案

9月24日，在第五届HUAWEI CONNECT，华为云发布基于AI开发平台ModelArts打造的业界首个全生命周期知识计算解决方案，赋能企业打造知识计算平台，实现AI与行业知识高效结合，加速智能化升级。

9月24日，在第五届HUAWEI CONNECT，华为云发布基于AI开发平台ModelArts打造的业界首个全生命周期知识计算解决方案，赋能企业打造知识计算平台，实现AI与行业知识高效结合，加速智能化升级。

知识计算是把各种形态的知识，通过一系列AI技术进行抽取、表达、并协同大量数据进行计算，进而产生更为精准的模型，再次赋能给机器和人的一种全新方法。

“AI作为智能体参考架构的核心，在帮助政企、行业构建全场景智慧上将发挥关键作用。600多个项目实践经验表明，AI一旦进入企业的核心业务系统就能创造更大价值，但行业知识与AI技术的结合是最大难点。借助华为云知识计算解决方案，企业可以打造自己的知识计算平台，释放知识的力量，推动AI进入核心业务系统。”华为云人工智能领域总裁贾永利表示。

华为云知识计算解决方案，包含知识获取、知识建模、知识管理以及知识应用四大模块，覆盖知识在企业的生产环节中应用的全生命周期。

知识获取：对多模态的行业知识，如生产系统中的机理模型、行业技术文献、专家经验、历史方法总结、测试报告等，进行解析和处理，这是数据转化为知识的第一个关键阶段。

知识建模：根据业务场景进行知识建模，提供流水线式自动化构建知识图谱的能力，可以使得图谱构建时间由数星期缩短到数分钟，同时可以实现知识图谱的自动更新。

知识管理：对于海量知识提供超大规模图谱存储能力和高性能查询，以及自动化更新、冲突管理、质检控制等能力。

知识应用：提供知识搜索、可视化分析、知识推荐等基础能力，以及智能对话、预测分析、知识推理等高级能力，匹配企业多样化的应用需求。

企业可以基于华为云知识计算解决方案打造自己的知识计算平台，广泛用于研发、生产、运营、销售、售后服务等企业核心流程。目前，石油、汽车、医疗、化纤、煤焦化、钢铁、交通等行业已经率先实践。

在汽车行业，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）应用华为云知识计算解决方案构建的一汽知识计算平台，基于业务场景，将知识便捷地、以数字化的方式呈现在眼前，快速提升员工能力。

通过使用一汽知识计算平台，一汽红旗某4S店的一次性修复率提升了4%，客户维修等待时间下降了23%，厂家支持介入率下降了30%，维修技师的培养时间缩短了30%。

中国第一汽车集团有限公司数字化部总经理郭永锋表示：“中国一汽把数字化转型作为集团转型升级的核心支撑。通过应用华为云知识计算解决方案，实现从过去的‘人找知识’，变为现在的‘知识找人’，助力员工快速成长为领域专家，推动集团的知识化转型。”

在钢铁行业，华新不锈钢基于华为云知识计算解决方案，将合金配料的行业知识与AI深度融合，构建AI模型，帮助合金配料工程师进行优化决策，找到符合钢水质量和经济效益的最优合金配料比例。实践显示，AI模型合金成分预测准确率可达95%以上，生产每吨不锈钢可降低成本100元，每年节省成本2000万元。

在交通行业，华为云携手交通管理部门运用知识计算，综合运用各类专业知识，通过道路实时信息反馈、整合专家的经验，经过AI运算形成一套系统化的控制方案，用于城市路口和区域的通行优化。目前，该方案正在深圳300多个路口进行验证，拥堵指数下降8%。未来，知识计算将进一步运用到道路、机场、地铁等立体化的交通治理。

在医疗行业，华为云与中科院北京基因组所韩大力教授团队合作，通过知识计算，将DNA羟甲基数据和经过大量研究实验积累的基因知识图谱进行整合计算，更加准确地识别出血液中的关键生物标记物，将早期诊断的准确性提升了9个百分点，有助于对食道癌患者的早期发现。

华为云知识计算解决方案从解决企业痛点、提升企业效率、提供知识化服务的角度全面赋能企业，让各行业的企业通过应用知识，释放知识化带来的红利，全面提升企业在智能化时代的竞争力。