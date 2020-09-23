华为彭中阳：拥抱新变化，不要“拿着旧地图，去找新大陆”

[中国，上海，2020年9月23日] 在HUAWEI CONNECT 2020期间，华为董事、企业BG总裁彭中阳发表了“构建数字新范式，共创行业新价值”的主题演讲。彭中阳表示，未来智能社会的发展，迫切需要构建行业数字化转型的新范式。推进行业数字化进程，构建数字新范式，暨紧紧围绕客户需求和梦想，以场景化创新来实现，并通过“5机”协同，打造共生共创共享的数字生态，创造行业新价值。

在HUAWEI CONNECT 2020期间，华为董事、企业BG总裁彭中阳发表了“构建数字新范式，共创行业新价值”的主题演讲

有技术、懂行业、真实践

2020年是不平凡的一年，是技术爆发和行业变革的特殊交汇期。数字化转型正在释放出巨大的价值潜力，通过联接、云、计算、AI、行业应用“5机”的协同，数字技术被融入到一个个业务创新的场景中。

华为通过将矿山基础设施数字化，对煤矿10余个业务场景进行改造，实现了数字孪生，推动了矿山全业务数字化和智能化。

华为与客户、生态伙伴联合打造影视工业云平台，对“马栏山”视频文创产业园的采、编、播、存、传全流程进行优化，使其制作周期缩短30%，制作成本降低20%。

华为从场景实践中来，到创造未来中去。华为东莞物流园区2018年历时半年的转型，开发出自动化设备和智能算法，让物流园人均发货台套效率提升了67%，供货周期缩短了50%。

彭中阳总结：“实现场景数字化主要有三个关键要素。首先是‘有技术’，要善于将多种ICT技术与核心业务相融合。其次是‘懂行业’，要‘敬畏行业’，深入洞察行业，理解行业知识know-how。最后是‘真实践’，场景数字化不是靠纸上谈兵来实现的，而是要知行合一，在实践中去探索、去创造。”

构建数字新范式

构建数字化未来，需要一个共生共创共享的数字生态。

数字化时代的商业本质是做大蛋糕，是正和游戏，不是零和游戏。华为倡议从三个维度打造“数字生态立方”，首先瞄准数字化的未来，深入挖掘各行业远未被满足的N种细分场景的诉求，这是做大蛋糕的前提，其次需要聚合N种能力的伙伴，各自发挥专长，这是做成做大蛋糕的基础，最后要打造N种合作方式和商业模式，实现共生共创共享，这是做大蛋糕的永恒动力源。

以深圳智慧机场为例，华为联合业界TOP级解决方案伙伴，基于“5机”协同，整合终端设备、数据治理、行业应用等，构建了航班业务流，机位分配、地勤保障等一个个细分场景化方案，2019年减少摆渡超过260万人次，安检效率提升60%，为客户打造高效、安全以及卓越体验的未来机场。

目前，华为已经打造并正在推广100个场景化解决方案，联合伙伴创造更多行业新价值。

“拿着旧地图，找不到新大陆”, 彭中阳最后呼吁华为的每一位客户、伙伴拥抱变化，构建行业数字化的新范式，共创伟大未来。

在HUAWEI CONNECT 2020上，华为还邀请了已经在数字化转型道路上取得丰硕成果的客户，分享经验。

深圳市机场（集团）有限公司总经理陈金祖表示，深圳机场未来将持续深化数字化转型，先行先试，为民航智慧机场建设贡献更多“深圳智慧”和“深圳经验”。

深圳市地铁集团有限公司总经理唐绍杰表示，作为城市的公共交通骨干，深圳地铁将依托深圳智慧城市建设，促进车站城市一体化、城市和区域内多种交通方式高度融合、共建“轨道上的大湾区”。

为感谢全球合作伙伴在过去一年里，在全球范围内发挥伙伴优势，在行业市场与华为共同取得商业成功，华为特别设置2020年度优秀合作伙伴评选，并邀请全球优秀销售伙伴、全球优秀战略伙伴、全球优秀总经销商、全球优秀行业解决方案伙伴、全球优秀人才生态伙伴、云优秀销售伙伴的获奖代表出席大会，发布行业生态宣言：“我们携手，共同创造，共同成长，共赢未来，Win Together。”

2020年9月23-26日，华为第五届HUAWEI CONNECT大会在上海举办。我们旨在搭建开放、合作共享的平台，携手来自全球的ICT产业各方，包括业界思想领袖、商业精英、技术大咖、先锋企业、生态合作伙伴、应用服务商以及开发者等，共同探讨行业数字化的发展方向和未来机遇，展示ICT领域的领先技术、产品和解决方案，联合展示最新的合作成果，分享成功实践，构筑开放、共赢的健康产业生态，共创行业新价值。欲了解更多详情，请参阅：

https://www.huawei.com/cn/events/huaweiconnect2020