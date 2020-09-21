VeeamON Tour：人和数据的统一管理是企业业务连续性的根本

Veeam 企业战略副总裁Dave Russell分享了自己新的观点，对于企业而言“两个关键的资产，第一个资产就是你的员工。第二个就是数据。

自2020年的6月18日举办了线上数据管理盛会VeeamON 2020的技术大会之后，9月中旬，VeeamON巡回活动再次到来，这次线上媒体活动， Veeam 企业战略副总裁Dave Russell，Veeam 亚太及日本地区高级副总裁Shaun McLagan、Veeam 中国区总经理张弘参与了话题分享，同时还邀请了苏桥生物 IT 总监徐新红分享了双方的合作成果。

Veeam对全球1500家企业在今年年初的时候进行了一个调查，并发布了《Veeam 2020年数据保护趋势报告》。报告显示不管是全球还是中国市场，企业面临的最大的挑战就是网络攻击、组织的领导者不支持企业的数字化转型、缺乏技术实施的技能以及如何满足不断变化的客户需求等挑战。对于企业内部而言IT团队目前面临的最大的数据保护的挑战包括缺乏专业的人员、缺乏使用现有基础架构来支持DevOps和AppDev的能力、预算不足和运营绩效缺乏可见性等挑战。

活动上Veeam 企业战略副总裁Dave Russell分享了自己新的观点，对于企业而言“两个关键的资产，第一个资产就是你的员工。第二个就是数据。而Veeam的作用就是帮助这两者——你的员工和你的数据提供最好的服务。所以，一方面要使得你的员工能够提高工作效率。另一方面，通过保护数据，确保你能够从数据当中能提取你需要的情报，可以推动成功。“

Veeam就是助力企业通过新的方法来智能地管理数据的，这样才能主动地响应业务的需求，以确保业务的连续性，并降低风险，然后通过加速创新来改变工作的方式。从而通过保护数据，确保让公司的员工能够更加方便地开展业务，同时能够获得更多的情报，从而使得业务能够取得成功。

2019年Veeam的全年订单总额就突破了10亿美元。运营的国家超过了160，客户的满意度NPS得分达到75分，达到行业平均水平的3.5倍。2020年第二季度，Veeam的年度经常性收入(ARR)同比增长20%，总预订量增长了75%。Veeam Backup for Office 365的预订量增长了89%。

Veeam 亚太及日本地区高级副总裁Shaun McLagan分享了Veeam中国取得的亮眼成绩，

“在亚太和中国的市场表现也非常好。在2020年第二季度我们的年度经常性收入同比增长了28%，二季度预订量也是同比增长21%。今年上半年我们的订阅模式订单同比增长超过了101%。今年二季度的平均交易规模也同比增长45%。另外，我们在中国市场二季度的时候同比增长了21%，同时在二季度环比增长119%，也就是说二季度相对于第一季度的增长达到119%。”Shaun McLagan还表示，虽然2020年上半年市场还是非常具有挑战性，但是，随着Veeam不断地投资来确保能够获得客户的满意，对上半年的业绩非常有信心的。同时，他认为今年下半年表现会非常好。

作为全方位单克隆抗体定制研发生产（CDMO）服务公司，苏桥生物涵盖了单克隆抗体研发和制造的整个业务链。目前，苏桥生物的实验室拥有700多种设备，其生产车间配备了四套独立的一次性生物反应器和纯化设备，以及高端全自动灌装线。作为CDMO企业，苏桥生物既要确保业务系统的正常连续运转，保证为客户产品的研发与生产提供创新服务；又要确保客户的知识产权的安全。庞大的研发和生产系统产生的大量数据给苏桥生物的数据管理和安全性带来了挑战。

“在架构上，苏桥生物采用了传统虚拟化（服务器&SAN&存储）和超融合（Nutanix）两个方案相结合的基础架构。需要选择一套在功能、效率和成本上都表现比较出色的数据备份解决方案。刚好我在寻找的过程中发现了Veeam可以满足我这些需求。”苏桥生物 IT 总监徐新红表示。

目前苏桥生物使用了VeeamONE、VBR以及Veeam Backup for Nutanix AHV的备份方案三款解决方案。VeeamONE，全面监控业务系统的数据和运行状态，可提早预知异常，避免业务宕机，给我们提供了良好的监控的平台。VBR解决了VMware环境下面一些备份的解决方案，包括环境下细粒度的数据备份恢复，保证业务连续性。并通过超融合备份，确保了日常工作顺畅进行，也保证了业务发展规范齐全。

Veeam不仅对VMware的数据保护有很好的支持，其实对于Nutanix AHV来说也提供完善的数据保护能力。Veeam备份软件具备备份、恢复速度快，而且能够实现弹性灵活的架构备份，从而更快地适应架构的变化。“ Veeam提供了7×24小时全天候业务系统监测，数据安全性大为提升，知识产权保护更到位。同时，兼容了各种备份介质，具备虚拟化备份与磁带的备份策略，为我们节省了约60%的存储成本的投入。” 徐新红表示。