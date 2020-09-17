华为郑叶来：硬科技的发展需要从数字化迈向智慧化

近年来，西安的营商环境越来越好，是中国国际化营商环境建设标杆城市，获批国家全面创新改革试验区；西安的科研机构及专业技术人员密度居全国之首，这些为西安打造硬科技之都、实现跨越式发展打下了坚实的基础。

9月17日，“西安·进而有为 华为西安城市峰会2020”成功举行，华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶来出席峰会并发表主题演讲。他表示，硬科技的发展需要全产业链共同努力，用智能化为硬科技加速，从数字化迈向智慧化。要实现全场景智慧的硬科技西安，需要以人为本，坚持上云这个路径，做好四个发展：加强基础创新投入，发展产业生态、加强成果转化，发展人工智能这个关键技术并使之普惠，必须重视多种创新技术融合发展带来的聚裂效应。

硬科技的发展需要从数字化迈向智慧化

近年来，西安的营商环境越来越好，是中国国际化营商环境建设标杆城市，获批国家全面创新改革试验区；西安的科研机构及专业技术人员密度居全国之首，这些为西安打造硬科技之都、实现跨越式发展打下了坚实的基础。

郑叶来表示，在当前我国产业链升级的大背景下，发展硬科技具有重要的战略意义。硬科技的发展需要全产业链共同努力，用智能化为硬科技加速，从数字化迈向智慧化，即面向城市、企业和行业等场景，通过5G、云、AI等技术与行业知识深度融合创新产生的裂变效应，提升城市综合治理水平，让居民的幸福感更强、企业生产效率更高、行业创造力更强。

要实现全场景智慧的硬科技西安，需要以人为本，坚持一个路径，做好四个发展。以人为本即未来的城市服务需要从以推动经济增长为核心，到更多关注人、企业的需求为核心。

云服务是智能升级的必由之路

一条路径就是上云。全场景智慧需要政企进行智能升级，其本质在于获取AI、大数据等新技术，发展新能力，创造新价值。只有规模化、标准化、快速迭代的云服务才能帮助政企加速智能化，快速获取AI、大数据、DevOps等新技术，并通过云上繁荣生态，获取丰富的商业应用与业务服务；基于云服务的商业创新将成为政企发展的关键。因此，云服务是智能升级的必由之路。

西安是华为云的发源地，2011年华为的第一款云计算产品诞生在西安。近两年，在客户和伙伴的支持下，华为云业务发展驶入快车道，已上线210+云服务，覆盖15个行业，210+解决方案，形成了比较完备的支持政企数字化转型的产品系列和方案。华为云基于全栈技术创新和多年数字化实践，提供政企智能升级的数字基础设施，通过1个底座、3个平台，面向3种部署场景，打造4个联接，致力于成为智能世界创新的黑土地。

其中，1个底座即基于华为云擎天架构的云基础设施底座，华为云、华为云Stack、华为云边缘3个平台基于擎天架构，可以满足企业智能升级中云边端全场景协同的需求，提供一致的体验、一致的生态；3个赋能行业数字化转型的使能服务：华为云提供应用使能、AI使能、数据使能，通过三大使能相互配合，帮助政企最大化释放应用、数据的价值；4个面向行业场景化的联接触点：华为云ROMA、DevCloud、IoT、华为云会议等服务帮助政企联接应用、联接开发者、联接万物、联接组织，实现从物理世界到数字世界的映射。

做好四个发展，打造全场景智慧的硬科技西安

打造全场景智慧的硬科技西安，要做好四个发展，分别是加强基础创新投入，发展产业生态、加强成果转化，发展人工智能这个关键技术并使之普惠，必须重视多种创新技术融合发展带来的聚裂效应。

发展要点一：加强基础创新投入

面对内外部环境的不确定性，必须要从应用创新的1.0时代，走向应用创新与基础创新并重的城市创新2.0时代。硬科技的本质是基础创新，其深度将决定“全场景智慧西安”的高度。基础创新和硬科技一样，需要长期研发投入和持续积累。20年来，华为在西安持续加强基础创新的投入。

要点二：发展产业生态，加强成果转化

繁荣产业生态是实现西安现代产业体系的保障。西安的产业一直在加速发展，打造完善的“6+5+6+1”现代产业体系，需要产业生态协同，它将决定西安“产业链”的宽度，因此着力提升产业基础能力和产业链水平，是西安打造中国硬科技高地的保障。未来，华为希望与西安各方协同做大西安的智慧产业生态，真正实现共创、共赢，全面推动全场景智慧大西安的建设。

要点三：发展人工智能这个关键技术并使之普惠

让AI普惠，是实现硬科技西安的关键。而云服务是实现普惠AI的最佳方式。当前，城市对AI这一硬科技中的“核心要素”的需求已无处不在，但AI要普及仍然有很多问题需要各方共同解决。华为将与西安各界携手，结合大西安人工智能产业发展的重点工程，让西安更智能、更智慧。

要点四：必须重视多种创新技术融合发展带来的聚裂效应

创新技术的融合聚变，将加速产业链的商业裂变。5G、云、AI等新技术的聚变已经在一些行业产生裂变效应，推动行业发展。技术聚变也不再局限于5G、云、AI，以硬科技为代表的一连串的超级技术聚变正在可预见性地推动新的智能化革命，并不断催生新的超级生产工具，带来超级生产力。谁最先掌握了融合技术的核心，谁就会主宰未来的市场竞争。

西安与华为有着高度契合的创新精神，华为将一如既往地与西安一起，持续强化云、AI、5G等硬科技实力，为行业提供无处不在的网络、无所不及的智能和多样化的强劲算力支撑，共同踏上科技化、智慧化之路，助力西安发展成为全球硬科技灯塔，进而有为！