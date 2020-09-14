面对金融业IT系统长期面临的挑战，IBM专家给出这样的答案！

对于金融产业而言，正从过去围绕资金的服务迈进当下资金和数据双重服务的大道。

在疫情变化、数据增长等各种因素充斥下的不确定时代，被誉为国民经济大动脉的金融行业企业也迈进在英豪辈出，群雄争霸的大环境下。摆在大家面前的似乎是一个亘古不变的挑战：

如何解决人们日益增长的金融服务需求与人们所能得到的金融服务供给之间的矛盾

但这个亘古不变的挑战，在新时代下又被赋予了新的意义

理解客户：我们是否知道客户需要什么样的金融服务？

定制产品：我们是否根据不同的客户需求设计了相应的产品和服务？

提升体验和效率：客户是否能方便的找到并使用他们需要的产品和服务？

数字时代，问题要用数据来回答。这同时也是我们对数据赋能、数据变现的期望和诉求。

随着移动互联、在线支付的兴起，金融业既要满足互联网金融所带来的新业务需求，同时又要合理的管理业务所生产、创造的海量数据。这海量的数据已经成为金融业至关重要的资产，它是我们应对挑战，实现数据赋能、数据变现的基础。对于金融产业而言，正从过去围绕资金的服务迈进当下资金和数据双重服务的大道。

要想富、先修路。数字时代，面对金融业服务的转变，面对业务开拓、数据赋能的要求，面对降低运营成本、提升用户体验和营销效率的挑战，金融业首先要做的就是积极构建现代数据架构和强大的智能平台，让数据为我所得，为我所用，实现数据赋能，数据变现；助力金融行业成功实现升级转型。

金融业IT系统长期面临稳态和敏态业务双重挑战

近期，至顶网通过对金融行业IT管理者进行调查，发现目前金融业在核心业务和互联网业务增长的过程中面临的众多挑战。

包括个人、公司存款、贷款类、信用卡，理财等线上线下等成百上千种业务和应用的金融业，其经营活动多是依赖于数据来工作的。而背后的IT系统一直是影响业务提升的核心基础之一，这表现在几个方面

首先是对数据存储系统的稳定性、IO能力、可维护性以及服务等都提出更高的要求。金融业核心业务系统面临包括集中的交易、批量的业务处理等操作，还会面临计划内、计划外停机，以及如何突破IO瓶颈等问题。这些都是对数据的存、取、管、保所提出的要求。

另一方面，面对互联网业务和新业务的快速上线以及突发性的高峰需求如何弹性快速应对海量数据等挑战。“IT系统的数据挑战解决了，才能将大量收集来的数据进行有效的整理、分类、标记，最终实现数据治理，从而提升金融业的竞争力。” IBM存储技术总监刘淳谈到。

面对核心业务、互联网业务、云原生业务，从应用、技术、架构、运维到服务对金融业多年构建的IT系统发出警告。新技术越来越多，业务变化越来越快，系统越来越庞大，对于金融业来讲，IT 系统的建设与升级，需要考虑包括稳定、安全、可靠、性能等多方面的架构需求，对数据存储系统就更是如此。 “比如要考虑到数据存储架构是否存在单点故障的风险，比如如何提高系统可靠性来保证业务连续性。又要满足高速增长、基于边缘计算、移动互联网交互的敏态业务的敏捷、灵活、差异化等数据管理需求。“刘淳分享到。

创新技术成为金融业IT系统稳敏合一的最优解

同时至顶网调查发现，金融业的IT系统部门希望利用包括全闪存、软件定义存储 、人工智能、分布式技术、容器技术、开源技术等来解决金融业IT系统面临的挑战。

“对于金融业来讲，好的IT系统应该实现全面的数据治理，它能够缩短交易时间，保证系统可靠，提升生产效率。存储系统能帮助客户解决其多样的问题，包括海量数据如何管理？如何解决数据孤岛？如何简便的在多数据中心、多云环境之间实现数据交互？信息的全生命周期管理如何实现？存储容灾、高可用等规划问题、冷热数据管理问题。”刘淳谈到自己对于IT系统的理解。

在IBM 看来，软件定义存储是保证IT系统稳敏合一的好帮手。“今天我们处在一个”Everything as code“的世界。金融业IT系统面临的稳态和敏态的挑战，如果从数据角度看，把基础设施看成代码，那就是 infrastructure as code，因此IBM希望通过软件定义架构来助力金融业打造稳敏合一的混合云架构。“刘淳言简意赅的谈到自己的理解。

软件定义存储的优势一方面是把数据功能和硬件分离，实现用户和厂商的松耦合，同时又能实现基于不同第三方硬件的统一管理和维护，并实现高性能、易维护、功能丰富等各方面的需求。基于软件定义存储，可以解决混合多云架构下TB、PB，乃至EB级的数据量交互，数据同步，数据灾备，保护等问题。

IBM软件定义存储解决方案基于infrastructure as code设计理念， 一方面通过简便的界面、或者命令和代码来管理整个的Spectrum存储软件家族和相关功能。另一方面IBM软件定义家族可以结合全面的存储介质环境，从FlashSystem全闪存系统，到磁盘，到带库；从块存储，到文件存储，到对象存储，等等，能够应用于金融业的核心、非核心等众多业务系统，发挥闪存、带库等不同介质的优势，来实现数据的合理治理。

IBM为金融业提供稳敏结合的混合多云存储解决方案

在整个数据基础设施架构中，存储作为数据处理的重要环节，对其能力要求也越来越高。IBM最新发布的存储产品和解决方案非常适合混合多云环境下的数据存储。

为支持混合多云，IBM FlashSystem利用全闪存结合强大的IBM Spectrum Virtualize虚拟化套件，以及IBM Storage Insights，能够形成针对物理，虚拟和容器混合用例的混合多云数据存储解决方案，在结合IBM Spectrum Protect / Protect Plus来为企业打造稳态和敏态结合的安全混合多云数据存储解决方案。

基于IBM Spectrum Scale和IBM FlashSystem全闪存打造的统一文件系统环境，帮助客户打通云上和云下，联通混合多云，同时提供强大的数据存储功能，包括灾备，双活、全生命周期管理，统一命名空间等等。此软件定义存储解决方案保证了核心生产系统的业务连续性，简化了层次存储的管理，确保了数据存储的高可用和业务的高连续性。

“比如为保证滨海银行的业务连续性，IBM Spectrum Scale助力滨海银行构建一个完善的双活灾备体系，通过打造了一个物理距离120km的同城应用级双活，不仅打破了IBM双活项目的最远距离记录同时还实现了2ms的超低延迟。”刘淳分享到。

基于混合云应用还需要一个业界领先的稳定安全架构，IBM DS8900F 不仅是交付核心业务负载可信赖的存储方案，同时构建多中心多活解决方案保障整个混合多云生态中的数据安全，包括能够消除在虚拟机环境下运行多个容器的安全隐患。

不仅如此IBM实现了云原生应用开发与部署。用户要跨云随时随时地开发与部署新的应用，这样在数据保护方面还需要实现虚机、容器、混合多云的数据保护，而IBM Spectrum Protect Plus可以做到虚机、容器、混合多云的数据保护解决方案 。

面向未来，IBM Storage for Date and AI存储解决方案

移动互联时代大大加速了数据（结构化和非结构化）产生和迭代的速度。金融业IT系统包括Oracle、DB2、MySQL、SQL Server关系型数据库以及MongoDB, HBase、ActiveMQ, Web Service等半结构化数据和来自网站APP日志、社交媒体、视频、图片等海量非结构化数据。

同时这些数据由于存在包括公有云、私有云和传统数据库上等不同的设备和应用上，导致了数据孤岛的产生，造成了数据无法打通从而影响数据的访问，让企业从数据中获取真正的分析洞察变得更困难。

“IBM存储软件能够帮助客户实现数据的连接，并简便的完成数据标记，以支撑AI和认知。无论数据在哪里，IBM Spectrum Scale 存储管理套件，Elastic Storage System（ESS）高性能存储和IBM Cloud Object Storage(COS)对象存储，等众多的软件定义家族产品，可以帮助客户把各种类型的数据快速地收集起来形成统一的数据湖存储起来，并且让数据变得简单且易于访问。”刘淳分享了IBM软件定义存储的某一项组合技能。

IBM Spectrum Scale提供了一种理想的方法，帮助管理和保护组织用于大数据分析和全新认知工作负载的海量数据，并结合IBM Spectrum Discover来实现面向收集数据、组织数据、分析数据和融合数据四步AI 阶梯来加速 AI 数据管道，结合通过简化数据视图，元数据平台跟踪，跨结构化存储和云使用，最终来提高对整个数据湖的生产力提升。

“可以说，IBM Storage for Date and AI是面向未来的存储解决方案。即保证了金融业用户拥有一个稳态敏态合一的现代化的存储系统，同时又实现了包括块，文件、对象等不同类型的数据在边、端、云的互联互通，通过更好的AI标记和检索工具来释放金融业的数据价值。“刘淳最后分享到。

IBM专家 联系电话：400-669-2039

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