Nutanix 全球 .NEXT 线上企业云大会：让融合技术来控制不确定的未来

Nutanix董事长创始人兼首席执行官Dheeraj Pandey谈到，新冠疫情加速了数字化转型。把今后5-10年所谈的IT业务连续性，灾难恢复，突发工作量，上云等数字数字化转型技术和概念都浓缩到这半年里面。所有的改变对于Nutanix而言就是希望利用整合来控制混乱。

疫情肆虐全球，每年一度的Nutanix.NEXT大会也取消线下峰会而实现在线上举办。但是创新的步伐没有停止，在Nutanix 首次全球 .NEXT 线上企业云大会上，Nutanix推出创新的超融合软件功能，推出面向多云时代的Kubernetes平台即服务产品，以及推出全新合作伙伴计划，并宣布与微软Azure合作，助力用户实现无缝混合云体验。

Nutanix董事长创始人兼首席执行官Dheeraj Pandey在大会演讲中谈到，新冠疫情加速了数字化转型。把今后5-10年所谈的IT业务连续性，灾难恢复，突发工作量，上云等数字数字化转型技术和概念都浓缩到这半年里面。所有的改变对于Nutanix而言就是希望利用整合来控制混乱。

Nutanix将多云安全、性能、网络和自动化功能提升至新高度

凭借无可匹敌的简洁性、可扩展性，弹性和安全性，HCI已经成为驱动现代私有云的标配。超融合基础架构 (HCI) 软件再添全新功能，为数据中心和云计算市场带来重大创新。

50% 的性能提升

Nutanix再次升级HCI架构，采用了最新的存储技术，包括基于NVMe的固态硬盘和Intel Optane固态硬盘，由此降低I/O密集型工作负载（如大型数据库和大规模医疗应用程序等）的延迟，并提升高达50%性能。这些改进还提高了VM密度，降低了全部应用的总体拥有成本(TCO)。

简化零信任安全

Nutanix将继续致力于为客户提供长期和安全的基础架构服务，并宣布启用Flow中的Security Central功能。该功能是一个集中式的基于SaaS的管理界面，对于由Nutanix驱动的私有云和公有云环境，均可提供合规性监控、网络可见性和安全操作。

零信任策略需要细粒度的网络策略控制，以及实时监控和更新这些控制的能力。然而，许多企业在应用可见性和统一的安全管理方面困难重重。Security Central可以为客户提供安全操作的中枢，使他们能够轻松评估Nutanix部署的总体安全态势，生成详细建议报告确保环境合规，并提供保护云网络及应用所需的网络可见性和内容。

“通俗地讲，它会通过一个SaaS的服务来提供给我们，无论是在本地，还是部分应用在私有云端、公有云端或者是混合云端，统一的一个安全测验。所谓零信任实际上就是说无论是对内网、外网还是公有云，或者基础架构这一块，都是完全统一安全策略的调度，并且在 Nutanix 核心的超融合产品这块我们也会增强端到端的安全和加密策略，并扩展支持一些新型的密钥管理和加密算法。”Nutanix 中国区技术总监夏峰谈到。

简化云部署的虚拟网络

大型公有云提供商采用的是熟悉的虚拟私有云（VPC）结构，而基于VPC结构的Flow网络可以简化软件定义型网络的创建、隔离和管理，这些软件定义型网络与运行在私有数据中心和公有云环境中的应用相连，从而显著简化混合和多云部署的组网。

应用洞察和自动化

Nutanix还发布了基础架构运营管理的加强版，以更好地服务IT团队和应用开发人员。新推出的Prism Ultimate是Prism的新版本，可以增进对高级应用的洞察和自动化功能，用于解决与应用相关的基础架构瓶颈。新版本还可清楚了解云IT资源消耗情况，以便有针对性地降低IT成本和制定更精确的预算。

Nutanix 发布面向多云时代的全新合作伙伴计划

“精英联盟合作伙伴计划”（Elevate Partner Program）。该计划在现有健全的合作伙伴计划的基础上，将 Nutanix 目前的全球合作伙伴生态系统整合到一个架构下，为合作伙伴的业务转型提供便利、盈利能力和加速的多产品、多云路线图。这些全球合作伙伴生态系统包括增值经销商（Value Added Reseller）和增值分销商（Value Added Distributor）、服务提供商（SP）和电信公司、超大规模企业（Hyperscaler）、独立的软件、硬件和平台供应商、全球系统集成商和服务交付合作伙伴。

Nutanix 亚太区渠道高级总监 Jacob Pereira表示新的合作伙伴计划将为我们的合作伙伴带来五个新的元素。

第一个元素就是精简。不管是软件销售的合作伙伴，还是Nutanix的技术咨询服务合作伙伴，都将使用同一个计划架构。它将更着重于强调让我们的合作伙伴进行整体的Nutanix产品组合的销售，而不是去强调一个销售的既定目标。对于我们的合作伙伴而言，这样一个奖励机制其实也更强调，我们会提供很多能力增强和能力培训方面的帮助。他们所获得的回报也将基于他们的能力水平来决定。

第二个元素是保护。更加强调合作伙伴与Nutanix客户之间的利益一致。全新的“绩效 + 订单登记计划” 使合作伙伴和 Nutanix 卖家之间利益更加一致，从而通过更高的折扣、更可预测的订单利润、更好的机会保护，以及更诱人的激励推动在当今竞争激烈的市场中赢得新业务。

第三个元素是转型。这个新的合作伙伴计划将更加强调通过证明特定能力的认证。同时，我们也鼓励我们的合作伙伴更多地投资于这方面的能力认证，并且会为他们制定比较清晰的、如何开发其心仪专业领域的路线图。

第四个元素是利润。新计划将带来更高的盈利水平。合作伙伴给我们带来新的业务，即可获得更高的返点水平。同时，我们也会奖励“精英云冠军”合作伙伴销售整个 Nutanix 产品组合的新返点。我们强调的是，希望合作伙伴能够进行跨Nutanix产品组合的销售。

最后一个元素是体验。我们将会启动一个全新的合作伙伴的门户网站，其中整合了一些新的资源、工具，来为合作伙伴提供培训。新计划将采取新人新办法，老人老办法的措施，确保之前渠道特许计划（Channel Charter）中的现有奖励继续有效。

Nutanix推出面向多云时代的Kubernetes平台即服务产品

Karbon Platform as a Service，Karbon平台即服务。它是一个Nutanix推出的全新的，基于Kubernetes的多云平台即服务（PaaS）产品，因此它具备多云时代很多的特点，比如可以管理无论是你的私有云还是公有云上的Karbon集群。

Karbon平台服务的主要优势包括：

丰富的托管服务：这款PaaS产品通过利用简单、开放的丰富服务抽象，实现了从简单的有状态容器化应用到复杂的网络级应用的快速开发和部署。具体来说，Karbon平台服务包括：托管Kubernetes（K8s-aaS）、容器即服务（CaaS）、无服务器Functions、人工智能（AI）、消息总线、入口、服务网格、可观察性和安全服务。

基于SaaS的多云运营：得益于简化的操作和统一的应用、数据和安全生命周期管理，无论底层云是什么环境，运营团队都可以利用基于SaaS的基础架构生命周期管理器进行大规模管理。开发人员可从丰富的平台服务中获益，通过基于SaaS的应用生命周期管理器，一次性编写应用并在云中部署。

可扩展的混合PaaS：Karbon平台服务通过透明、广域网（WAN）优化的数据管道和可扩展的数据接口，提供跨云数据移动性和混合应用管理。这一特性使企业可以灵活地部署自己的服务，利用更广泛的Kubernetes生态系统。

更好的安全态势：通过Karbon平台服务，IT运营团队可以利用一致的安全和API模型，对跨云的数据和应用进行统一监测。它内置多租户和基于角色的访问控制（RBAC），为丰富的服务提供了自动化、系统管理的安全性。

Nutanix中国区资深产品经理吴孔辉表示“之前Karbon的产品仍然还存在，它是用来帮助我们快速地部署、管理在私有云里面的Kubernetes集群。今天提供的PaaS这个产品可以把它推向到公有云，包括AWS，微软的公有云，TCP的公有云，以及Nutanix Clusters这样的集群之上。它具备很多微服务的功能和云原生的托管能力。

这也是我们Nutanix通过新的创新解决方案来帮助我们用户实现云原生，帮助我们迈向云原生，快速实现DevOps一个重要里程碑的产品。“

Nutanix宣布与微软Azure合作，实现无缝混合云体验

Nutanix还宣布与微软展开新的合作，两家公司将使用Nutanix Clusters on Azure为客户提供混合云解决方案，实现应用、数据和许可证的无缝迁移，以及跨本地和Azure环境统一管理。

许多公司在管理跨私有云和公有云的混合云环境时面临着极大的复杂性。需要寻找合适的解决方案，以推进真正的、简单的云之旅。此次合作可以助力双方在公有云和私有云之间实现单一的软件堆栈，从而提高敏捷性，简化运营，并显著节省成本。”

Nutanix和微软的合作将为客户带来以下优势:

Nutanix Clusters on Azure: 通过合作，两家公司将聚焦于更好地将Nutanix混合云基础架构扩展到Azure上。此次合作还包括在Azure上开发Nutanix-ready节点，以支持Nutanix Clusters等各种服务。在Azure的Nutanix Clusters运行工作负载的客户也将因Azure混合优势以及扩展安全更新而受益，从而降低成本，确保安全和提高效率。客户还可以在Nutanix的管理界面部署和管理Azure实例，从而拥有一致的体验、工具和操作实践。最重要的是，它能使客户在私有云和公有云之间无缝地运行混合工作负载，而无需重新架构他们的应用。新解决方案旨在为每个工作负载提供正确选择云的灵活性，消除管理多个环境时可能面临的操作和技术困难，并显著节约客户成本。

无缝采购和支持: Microsoft和Nutanix将携手合作，为客户提供无缝的销售和支持体验。作为微软Azure消费承诺（MACC）的一部分，微软Azure客户将能够使用现有的Azure信用额度来购买Nutanix的软件；反过来，Nutanix客户也将能将现有的时长许可证迁移到Nutanix Clusters on Azure上，或者通过Azure Marketplace按需消费Nutanix软件，支持Azure中私有云和公有云之间的顺畅迁移。除此以外，Nutanix和微软Azure还将携手为客户提供支持，从而真正实现端到端的混合云体验。

集成Azure Arc: Nutanix和微软还支持使用Azure Arc控制界面对Nutanix 超融合基础架构（HCI）、本地数据中心或Azure中的服务器、容器和数据服务进行集成管理。这种集成允许客户将Azure关键服务扩展到他们的Nutanix环境，包括运行Azure Arc服务器、Azure Arc容器和Azure Arc数据服务，在本地环境中采用Azure云实践，以及将Azure安全服务扩展到任何地方等。

最后Nutanix 中国区董事总经理马莉分享到，整个的IT走势包括上云的速度是被疫情加速了。这对像Nutanix这样一家做多云和混合云的公司来讲是一个利好消息。截止到7月31日，从上一季度（Q4 FY20）的财务数据来看，中国地区相比去年同期仍然有16%业务的增长。