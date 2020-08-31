华为云发布GaussDB(DWS) 实时数仓，技术创新释放行业数据价值

8月31日，在华为云TechWave大数据专题日上，华为云发布了GaussDB(DWS)实时数仓，工商银行、广东移动、清华大学等分享了大数据技术创新及应用实践。

8月31日，在华为云TechWave大数据专题日上，华为云发布了GaussDB(DWS)实时数仓，工商银行、广东移动、清华大学等分享了大数据技术创新及应用实践。

围绕数据全生命周期提供整体解决方案

华为云人工智能领域总裁贾永利表示，“随着技术的演进，数据也发生了巨大变化：数据规模越来越大、数据种类呈现多样性、数据处理时效性要求越来越高，同时对数据融合分析要求越来越强烈。为了帮助企业应对大数据的各种挑战，华为云推出了智能数据湖FusionInsight，围绕客户在采存算管用等数据全生命周期提供整体解决方案。”

华为云FusionInsight智能数据湖方案主要包含MRS大数据、GaussDB(DWS)数据仓库、GES图计算、一站式数据运营平台DAYU等云服务。其中，华为云FusionInsight MRS大数据、GaussDB(DWS)数据仓库，可助力客户在数字化转型中构建坚实的数据底座，并通过HetuEngine数据虚拟化引擎简化用数，提高效率。

同时，为标准化多样性数据，一站式数据运营平台DAYU向下可接入日志、文本、视频、音频、图片等各类型数据，基于多样性算力与CarbonData实现全局一份数据的统一格式存储；向上为伙伴开发50+数据集成开发API，使能数据，携手生态伙伴打造各行业应用。

目前，华为云FusionInsight已广泛应用于政府、金融、运营商、大企业、互联网等行业，携手800多家合作伙伴，为全球60多个国家和地区的3000多家政企客户提供服务。

发布GaussDB(DWS) 实时数仓新品

为了响应政企用户在IoT和运维监控等场景下对数据仓库时效性的需求，华为云发布了GaussDB(DWS) 实时数仓新品，其具备快、易、简、省四大特点：

1）快：实时数仓时序数据单机入库性能支持每秒10万条数据、每秒60万条流数据持续计算入库，并可线性扩展。

2）易：支持基于SQL完成复杂流式计算语义定义，简化开发。以Druid监控的一个场景为例，仅用150行SQL代码实现了原有1900 行Druid脚本同样的功能。

3）简：实现了1 = N。在一个平台内，同时实现Flink/Spark Streaming（流数据处理）+Druid（流数据预聚合）+InfluxDB（时序数据处理），简化了开发和运维工作。

4）省：时序数据经过实时数仓的自适应压缩算法，最高可达40:1的压缩比，将多维度行列存储优化，数据冷热温自动分区，极大地减少存储空间，节省用户成本。

华为云人工智能领域总裁贾永利发布华为云GaussDB(DWS)实时数仓

工商银行、广东移动分享大数据创新实践

专题日中，工商银行、广东移动分享了基于华为云FusionInsight的大数据创新实践。

工商银行软件开发中心总经理助理刘承岩表示：“在智能化阶段，工商银行引入了华为云FusionInsight、GaussDB等产品，搭建了自主可控的大数据云平台，解决了大数据全场景生态化应用的存储、算力和算法挑战，支撑了工行企业级数据湖、数据仓库、集团信息库的一湖两库建设，数据智能服务由事后快速演进到事前、事中的阶段；在生态化阶段，工行进一步深化和华为云的合作，实现大数据云平台和华为云Stack云基础设施的融合，进一步提升大数据云平台的高可用和弹性灵活扩展能力，全面支撑数据中台的生态化建设，更好地服务于‘数字工行’转型。”



工商银行软件开发中心总经理助理刘承岩发表演讲

中国移动通信集团广东有限公司信息系统部总经理谭丽丽表示：“为更好释放运营商大数据的强大生产力，用好数据、技术等资源，提高广东移动大数据平台的能力，广东移动基于华为云FusionInsight构建智慧中台，积极创新面向个人客户的应用服务，联合政企客户共同打造智慧电网、智慧交通、智慧港口、高清视频应用等系列标杆应用，全力推动5G+大数据，服务百姓、融入百业，更好地满足广大客户对美好数字生活的需要。”

中国移动通信集团广东有限公司信息系统部总经理谭丽丽

清华大学软件学院院长、信息学院副院长、大数据研究中心执行主任王建民在演讲中表示，对大数据开展持续深入的研究，不仅将引发学科建设、科学研究等方面的深刻变革，还将极大地推动人才培养和教师队伍建设。未来，清华大学将依托大数据研究中心，持续与华为云等开展创新合作。

清华大学软件学院院长王建民

未来，华为云将继续与合作伙伴一起，携手客户创新应用实践，基于FusionInsight智能数据湖构建领先的数据基础平台，让用户更方便快捷高效地用好数据，加速数字化转型升级。

2020年9月23-26日，华为将于上海举办第五届HUAWEI CONNECT，携手来自全球的业界思想领袖、商业精英、技术大咖、先锋企业、生态合作伙伴、应用服务商以及开发者等，共同探讨行业数字化的发展方向，展示ICT领域的领先技术、产品和解决方案，分享成功实践，构筑开放、共赢的健康产业生态，共创行业新价值。欲了解更多信息，敬请访问：www.huawei.com/hc2020