Pure Storage发布业界首个全QLC系统 旨在淘汰传统混合阵列

Pure Storage今天宣布推出基于QLC闪存（是一种尚未在数据中心广泛部署的固态内存）的FlashArray//C存储系统升级版。

该系统旨在取代传统的混合阵列——一种结合了闪存和磁盘存储的、被广泛使用的存储系统。Pure Storage认为，这种硬件可以帮助企业更有效地运行Tier 2工作负载，例如通常部署在混合阵列上的备份应用。

Tier 2工作负载是对企业运营至关重要的一系列服务，但无需运行在数据中心速度最快的硬件系统赶上，FlashArray//C正是专门为此类应用设计的。Pure Storage最初设计的FlashArray//C使用的就是QLC，但去年发布的时候是不可用的，当时Pure Storage承诺会在2020年增加对QLC的支持。

QLC闪存中的Quad-Level Cell的缩写。所有闪存芯片都是由硅单元构成的，这些单元以电荷的形式存储数据，对应1和0，一个单元中可以存储的数据量，取决于能够保存多少个所谓的电荷状态。QLC闪存的每个单元中可以保存16个电荷状态，是目前能够批量生产的容量最高的固态内存。

但QLC芯片也有某些缺点，使其速度要慢于数据中心中采用的其他主流闪存。不过，QLC的高容量使其更适合于各种存储密集型Tier 2工作负载，包括备份、商业智能和许多通用计算任务，这些都是Pure Storage有望通过此次升级FlashArray//C系统瞄准的使用场景。

Pure Storage表示，FlashArray//C是业界第一个可以完全满配QLC闪存的存储系统。客户可以选择两个QLC模块：一个24.7 TB的模块和一个密度更大的49 TB模块，Pure Storage称，这是目前市场上的最高容量。而且，FlashArray//C阵列可容纳多个模块。

Pure Storage表示，该系统可以降低运行Tier 2工作负载的成本，“淘汰”掉用于此类应用的传统混合闪存和磁盘阵列。企业之所以选择混合阵列，是因为磁盘比闪存更便宜，混合在一起的系统成本效益总体上要高于全闪存系统。

但是在适当的价格点上，全闪存系统具有性能更高的优势。Pure Storage表示，FlashArray//C打消了客户使用外部厂商混合阵列的需求，从而简化了数据中心的维护流程。现在，他们可以将Pure Storage硬件用于运行关键任务和Tier 2工作负载，这会将降低维护两组完全独立的存储基础设施的复杂性。