戴尔科技集团深度解读超融合市场与技术趋势

“新基建”带来全新发展机遇的同时也带来新的IT挑战，超融合技术亟需转型升级，从传统“老三层”（计算层、网络层、存储层）向现代化“新三层”（架构层、混合多云资源层、应用创新层）演进

中国北京——2020年8月26日今日，戴尔科技集团联合中桥调研咨询发布面向超融合领域的白皮书《“新基建”推动超融合升级》，研究结果基于中国市场数百名IT从业者和决策者的访问内容及数千人次的调查数据，全方位解读数字化转型新时代下，超融合市场发展现状、挑战与“新基建”推动下超融合技术升级趋势。同时提出市场上亟需现代化超融合技术，以推动跨“边缘-核心-多云”架构快速普及，提升对多种现代化应用持续交付、快速迭代和生命周期智能管理的能力。

从传统“老三层”到现代“新三层”，超融合平台现代化升级之路

在传统经济时代，面对 IT 部署缓慢、管理复杂的困境，令人耳目一新的超融合架构应运而生。随着互联网经济和工业互联网时代的到来，在新的IT挑战面前，超融合架构也从最初的以迅捷部署、 简化管理和提升IT对业务的响应速度为主要目标的“老三层”（计算、网络、存储），向跨架构层、混合多云资源层和应用创新层的“新三层"升级，保证数字化转型升级和工业互联网现代化应用交付效率的需求，实现全员赋能、全球协作和全产业聚势。

“后疫情”和“新基建”背景下，用户IT开支重点快速向数字化创新和跨界跨业协作转变，戴尔科技集团联合中桥调研咨询针对此需求提出的现代“新三层”超融合平台不仅将传统IT架构中的“计算、存储、网络”三层架构融为一体，根据用户需求在出厂前完成预置和优化，可实现IT的迅捷部署，简化IT的运维管理程序及成本。同时，通过AIOPs（人工智能运营）提高跨架构、混合多云资源和应用生命周期智能管理能力；实现现代化应用DevOps平台能力，确保应用开发的快速迭代和持续交付。

“新基建”刺激应用交付速度的提升，同时，5G加速工业互联网普及。现代“新三层”超融合平台的主要特点包括：通过智能架构平台赋能IT管理者、跨“边缘-核心-多云”资源平台和软件定义网络微分段，加速IT和OT融合，赋能运营 (OT) 管理者，通过工业互联网就绪应用交付平台，赋能应用开发者；超融合平台与主流公有云平台实现无缝对接，使企业轻松快速部署业务，扩大全球协作发展空间；通过一致性多云架构轻松构建全产业链集聚态势，打造全要素数字化生产力，释放数字化创新动能。

中桥调研咨询创始人兼首席分析师王丛指出：“数字化转型与智能物联升级加速中国市场超融合升级，中国市场调查数据显示，未来2年，超融合技术将实现从传统‘老三层’向现代‘新三层’的转型优化，智能管理将从IT架构向多云资源、多云应用交付平台升级，86%企业将在未来2年选择具有企业级一致性超融合或现代化超融合平台。”

化繁为简，超融合集大成之作助企业叱咤风“云”

根据IDC发布的最新报告，2020年第一季度，在全球经济受疫情影响出现严重下滑，IT整体开支收缩的环境下，戴尔现代化超融合平台取得了全球33.6%的占有率和强增长，成为全球用户全面数字化抗疫过程中最值得信赖的超融合选择。

在当前经济环境下依然保持高市场占有率和强增长，一方面因为超融合作为未来企业IT系统应用的必然趋势，在中国市场乃至全球都拥有非常良好的发展态势；另一方面，戴尔所提供的VCF on VxRail超融合软硬件一体化解决方案切实解决了用户“统一管理难”、“协作创新难”、“维护成本高”等技术性难题，实现简化管理、降低成本、运筹帷幄。

戴尔科技集团大中华区VMware解决方案总经理吴云飞表示：“ ‘新基建’的‘新’主要体现在四个方面：以5G、云计算、人工智能、大数据、物联网为代表的新技术；通过加快行业数字化进程，激发新需求，形成新的服务和生产体系，带来新的业务模式和应用模式；需要既懂垂直行业专业技术，又懂数字化转型的新型跨界人才；需要走中国特色的‘新型PPP模式’，也就是企业、政府、平台都要参与，构建大、中、小企业融合发展的数字化生态格局。对应‘新基建’的‘四新’，戴尔科技集团联合中桥调研咨询发布的现代‘新三层’超融合平台是快速‘解锁’企业数字化创新能力的‘必备之钥’。‘新三层’的现代化超融合平台是实现戴尔科技云平台核心技术。基于VCF（VMware Cloud Foundation）和Dell EMC VxRail的戴尔科技集团现代化超融合平台融合了架构平台、混合多云资源平台与DevOps交付平台，基于一致性基础架构对混合多云资源平台进行智能透明管理，可实现跨‘边缘-核心-多云’动态负载双向迁移，加速IT和OT业务融合，支持跨多云的技术融合与核心系统升级，同时保证持续性现代化应用交付。”

全新VCF 4.0 on VxRail 7.0面世后，第一次与VMware Tanzu在基础架构层面上实现了容器管理和虚拟化管理同步，也第一次实现为传统的IT从业者及软件开发部门搭建同一个透明化的平台。VCF on VxRail以开创性技术赋能企业无限可能性，助力企业踏上‘新基建’的快车道，实现从传统IT到未来企业云平台的平滑过渡。

在全国抗击新冠肺炎疫情进入关键阶段之际，戴尔科技集团向湖北省疾病预防控制中心捐赠定制的整体数字化解决方案及设备，核心架构采用业界领先的VxRail超融合平台和VMware软件定义解决方案，进一步提升和强化了疾控中心超融合平台的资源和能力，以技术力量助力全面打赢疫情防控阻击战。

在最近刚举办的全球云计算大会上，戴尔科技集团荣获第七届“云鼎奖”的“2019-2020年度全球优秀解决方案奖”和“2020云计算抗疫先锋企业奖”，展现了行业与客户对于戴尔科技云平台解决方案的充分认可与肯定。

中国血统VxRail，本地研发，本地制造，本地服务

Dell EMC VxRail作为戴尔科技集团现代化超融合平台的重要组成部分，是唯一一款由戴尔科技集团和VMware联合工程设计的超融合产品，在中国完成研发、生产制造并由中国团队提供全方位服务，真正实现了戴尔科技集团“在中国，为中国”的愿景。

VxRail以软件定义形式使企业可以迅捷透明地升级，其模块化负载优化可满足不同业务场景和业务关键应用的需求。VxRail基于AI实现跨架构、资源和应用开发、生命周期管理，确保动态负载迁移过程中业务持续稳定安全。VxRail优化的ROI，降低管理成本和升级成本。在解决方案和产品之外，戴尔现代化超融合平台背后的服务能力将使企业用户从中受益，帮助企业用户从IT中释放出来，把有限的精力投入到业务创新中，为企业创造更多的价值。

VxRail现已构建成为全系列产品阵线，包括G、V、P、S、E和D六大系列，其中搭载AMD EPYC处理器的VxRail E系列和首款坚固耐用型VxRail D系列是2020年发布新款。

目前，Dell EMC VxRail超融合平台已广泛应用于金融服务行业、智能制造与医疗卫生行业。VxRail和VCF的强强联合可支撑多云的全球化金融服务平台，满足衍生服务对云原生应用持续交付能力的要求，助力金融行业向数字化、智能化和多元化转型升级；同时，在智能制造领域，VxRail通过软件定义存储/数据中心，打通传统制造企业中的数据孤岛，提高IT资源和数据的整合效率；通过IT架构和多云资源的一致性管理，同时保证传统应用的“稳”态以及云原生和现代化应用的“敏”态；最后，在医疗卫生领域，VxRail超融合解决方案可预装VSphere、vSAN、VCenter 等虚拟化组件及管理组件，在15 分钟内快速完成虚拟化环境部署，成为医疗机构信息化建设的基石；同时，通过实现医学影像数据无忧存储，赋能大数据分析和智能诊断疾病等智慧医疗措施。

戴尔科技集团大中华区现代化数据中心事业部高级售前经理李渊洁表示：“Dell EMC VxRail超融合平台针对各种各样不同的应用和运维场景都做了定制化开发，可全面满足不同业务场景和业务关键应用的差异化需求。VxRail实现了全堆栈的集成，可以实现端到端自动化生命周期管理。企业可以以最少的投入做最流畅的运行管理。同时，根据客户业务的不断发展，VxRail超融合解决方案以软件定义存储形式帮助企业简化更新升级过程，提供实时分析、AI与机器学习、边缘计算等多重能力，真正降低拥有成本。”

“新基建”正以乘风破浪之势推动全产业链数字化转型与智能化升级，针对“新基建”的“四新”趋势，戴尔科技集团紧跟政府战略方向，充分释放戴尔全球数字化转型的整体实力，加大力度推进制造业、医疗、教育，和中小企业的数字化转型。同时，戴尔科技集团将加大在中国的研发投入与技术创新能力，加强数字化人才培养，持续深化“在中国，为中国”4.0+战略，深耕本土市场，积极融入“新基建”、“智能+”等建设，助力中国经济的转型升级和高质量发展。



