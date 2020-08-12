华为云GaussDB数据库再升级，支持全场景全业务

8月12日，华为云TechWave数据库专题日活动中，华为云数据库全面创新升级、融合开放以统一的架构，支持关系型与非关系型的数据库引擎 。华为云GaussDB数据库的全新升级是数据库行业自身快速发展的又一个里程碑。

8月12日，华为云TechWave数据库专题日活动中，华为云数据库全面创新升级、融合开放以统一的架构，支持关系型与非关系型的数据库引擎 。华为云GaussDB数据库的全新升级是数据库行业自身快速发展的又一个里程碑。

华为云GaussDB 全新出发

云、AI、5G等技术驱动，数据库行业迎来新的需求。依托华为云与华为云Stack，通过全栈软硬件优化，华为云GaussDB以统一的架构，支持关系型与非关系型的数据库引擎，为客户提供了高效稳定的使用体验，并衍生出了包括关系型和非关系型数据库、数据库工具类服务等众多数据库产品。

在关系型的数据库领域，华为云GaussDB(openGauss)基于openGauss生态持续发展。而GaussDB(for MySQL)则100%兼容MySQL等开放生态，便于应用迁移和开发，保护客户投资。针对非关系型数据库领域，华为云推出GaussDB NoSQL多模融合技术，支持MongoDB、Cassandra、Redis、InfluxDB等主流NoSQL协议接口，具备多模数据管理能力。

华为云数据库业务总裁苏光牛

华为云数据库业务总裁苏光牛表示：“客户可以通过华为云数据库在线迁移数据，任意选择业务的切换时间点，让上云、多云更加容易。华为将通过持续的技术创新和生态开放的理念，让华为云GaussDB成为企业智能升级的数据库首选。”

服务500+政企客户，助力千行百业

目前，华为云数据库产品已经服务了超过500家大型政企客户，遍布金融、政府、电信、能源、交通、物流、电商等行业。

针对政企客户大规模、高并发的应用场景，华为云GaussDB(for MySQL)产品定义围绕高可用、高可靠、高性能、高扩展和便于运维五大方向展开。

华为云数据库产品总监张昆以华为消费者云业务为例：“GaussDB(for MySQL)支撑华为手机全国超过上亿客户同时访问的业务，凭借超强的技术沉淀和对业务的特别对应功能，保障世界级迁移云任务的安全与可靠。”由此可见，GaussDB(forMySQL)足以满足各种严酷的企业级场景。

非关系型数据库GaussDB NoSQL基于GaussDB的计算存储分离的架构创新，对于性能、成本、HA、扩容性、备份恢复等多种指标都有质的飞越。

在制造业上云的过程中，需要满足大规模高频词的数据录入和调取。以汽车制造商江淮为例，面对每秒百万级别的高并发真实车联网业务场景，在成本不变的基础上，GaussDB NoSQL可以实现三倍以上的性能提升，助推制造业云化转型。

而在互联网行业中，日常巨量访问成为刚需。国家测绘地理信息局建设的地理信息综合服务网站“天地图”为多种主流地图App和政企地图提供实时地图信息，使用了华为云基于新架构的GaussDB NoSQL产品成功上云后，备份性能20+倍提升，数据恢复7+倍提升，为每天查询地图、导航保驾护航。

同样，对于游戏、互联网服务、电商、运营商等数据库服务典型行业，华为云GaussDB也能够根据具体场景，给出符合实际需求的产品组合，提供安全的云上业务转型体验。

数据库管理服务定制优化

针对政府和企业在数据库产品应用中的需求，华为云数据库管理服务DAS有针对性地开发了标准版、云DBA、企业版三款产品。

华为云数据库管理服务DAS首席架构师郭寿敏介绍，标准版是面向开发人员设计的数据库管理服务产品，具有操作界面可视化、功能特性丰富的特点，能满足每一个开发者的数据库使用需求。而云DBA工具是专属的数据库运维平台，能够快速发现问题，并自动给出诊断及优化建议，帮助用户快速根除隐患。企业版数据库DevOps平台专注企业的数据信息安全保护，提升与DBA的协作效率，节约大规模数据库的管理成本，适合企业级用户使用。

总的来说，标准版具有快速、高效、简单、易上手的特点。而企业版在此基础上拥有更强大的安全性和稳定性，有很强的抗风险能力。正如郭寿敏所说，华为云数据管理服务DAS的升级和推出，开启了云上便捷数据库管理新篇章。