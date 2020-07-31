美光启动技术赋能计划，加速 DDR5 普及

这是一个令人振奋的时刻！各种技术进步接踵而至，让 DDR5 作为下一代 DRAM 内存开始走向市场，以解决日益复杂的数据中心工作负载问题。

作者：Brian Drake

这是一个令人振奋的时刻！各种技术进步接踵而至，让 DDR5 作为下一代 DRAM 内存开始走向市场，以解决日益复杂的数据中心工作负载问题。

可别忘了，CPU 内核数量一直在增长。因此，数据中心若要持续提升计算性能，就需要依靠 DDR5 的性能优势，以保证CPU 的每一内核具备足够带宽。DDR5 内存和其他的计算组件将发挥关键作用，帮助我们从当今世界呈爆炸式增长的数据中提炼出价值和洞察。

那么，最近发生了什么事情让我们如此激动？

JEDEC 已正式发布了 DDR5 SDRAM 标准

首先，这个结果得益于 JEDEC 及其众多成员（包括美光在内），在推动修订版1.0定案过程中，所有人都付诸努力！

该规范版本重点突出了 DDR5 的新特性、功能、交流(AC)和直流(DC)特性、封装、球角/信号分配和密度支持。其中一些细节过去曾在多个论坛上讨论过，而随着其公开发布，现在我们可以与非 JEDEC 成员就一些细节进行更深入的讨论。信息的开放进一步打开了DDR5 教育、协作和市场支持的大门。

美光推出技术赋能计划（Technology Enablement Program，TEP），加速 DDR5普及

除了来自 JEDEC 的消息，美光还启动了一项令人振奋的新技术赋能计划（TEP）。

什么是技术赋能计划 （TEP）？

技术赋能计划（TEP）是为通过批准的合作伙伴而提供的项目，帮助他们与美光展开合作，以率先获得技术信息和支持。他们随时可以获得数据资料以及行为/功能模型、信号完整性模型和热模型，以帮助产品开发。除了可以方便地访问常用模型外，合作伙伴还可以在一个网站上找到培训材料、技术支持、技术营销简报和博客文章！

不止于此。注册后，合作伙伴还可以获取 DDR5 颗粒和模组样品，包括在产品上市后最先试用产品。

技术赋能计划不限于美光产品和资源。其他生态系统合作伙伴也将参与其中提供芯片和系统级设计的相关协助。关于支持DDR5的生态系统合作伙伴的详细信息，请访问生态系统门户网站。