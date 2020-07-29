Memblaze低功耗 NVMe SSD 家族再添新成员 PBlaze5 520 系列

2020年7月28日-北京忆恒创源科技有限公司（Memblaze）今天宣布推出低功耗企业级NVMe SSD PBlaze5 520系列，满足绿色数据中心节能环保的需求。PBlaze5 520 系列 NVMe SSD采用96层3D eTLC NAND，拥有 U.2 接口 2.5 英寸硬盘及半高半长插卡两种形态，容量范围从 1.6TB 到 3.84TB，为企业部署绿色数据中心提供了灵活的选择。PBlaze5 520 系列包括PBlaze5 C520, PBlaze5 D520, PBlaze5 C526, PBlaze5 D526 等产品型号。

Memblaze PBlaze5 520系列企业级低功耗 NVMe SSD

Memblaze PBlaze5 520系列采用 8 通道架构，提供高达 520K 随机读IOPS 和 3.3GB/s 读带宽，读/写延时低至 85/15μs，性能较企业级 SATA SSD 提升了 6 倍，而其典型工作功耗仅为 9W，待机功耗低至 4W，并且还支持精确到每瓦的功耗控制，可有效降低数据中心设备的资本性投入（CAPEX）和运营投入（OPEX）。

支持NVMe-MI 接口的带外管理，提升运营效率

Memblaze PBlaze5 520低功耗系列产品支持 NVMe-MI 接口，方便批量部署 SSD 的用户通过带外管理方式对 SSD 产品基本信息查询、健康状况、功耗、温度等信息的运行状况进行管理监控。在大规模部署 NVMe SSD 的应用场景下，PBlaze5 520系列的 NVMe-MI 接口将大幅提升 IT 系统的管理及运维效率。

支持双重自检，监测更为灵活

PBlaze5 520系列除了支持上电自检功能，还支持设备自检，即 Device Self-Test。通过开源命令行工具，PBlaze5 520 系列允许用户主动触发自检程序，完成 S.M.A.R.T 告警检测和电容有效性检测。PBlaze5 520系列的自检功能进一步加强了对 SSD 健康状况和电容有效性的检测力度，满足企业用户对数据安全性的严苛要求。

支持更加丰富的企业级存储所需功能

PBlaze5 520 系列支持双端口功能，即两个端口同时访问，解决了单路径失效问题，保证了数据访问的连续性，满足了企业级高可用性要求。PBlaze5 520 系列同时支持 Reservation 功能，支持两个或者更多主机端共同访问每一个命名空间。同时 PBlaze5 520系列还支持在线固件升级，可变 Sector Size 管理等 Memblaze 自主研发的丰富的企业级产品特性。

相比传统需要重启完成固件升级，PBlaze5 520 系列支持在线固件升级功能，用户无需停止业务，无需重启即可完成固件升级，操作更简单，不易出错。对于可靠性要求很高的存储系统而言，在线固件升级功能能够保证存储系统服务的连续性，帮助企业提升业务运营效率。

可变 Sector Size（Variable Sector Size，简称VSS），可以在保存用户数据的同时，保存该数据的元数据。PBlaze5 520 系列支持 512 字节、4096 字节、512+8 字节、4096+8 字节和4096+64 字节 Sector Size，即业务应用下发一个 I/O 同时可携带 8 字节或者 64 字节的元数据。VSS 技术在保证高一致性能前提下，进一步保证存储系统和分布式文件系统对数据可靠性的高要求。