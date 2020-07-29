发力闪存研发、封装和测试，西部数据旗下全资子公司上海扩建开工

西部数据公司 旗下全资子公司——晟碟半导体（上海）有限公司7月28日举行了晟碟半导体三期扩建暨综合配套项目开工仪式。作为西部数据公司除深圳工厂之外在华的另一大型工厂，此次扩建规模约为11,800平方米，预计于2021年完工，旨在扩充先进的产品制造设施和以产品为中心的技术研发，以支持潜在的产能扩张，且为员工建立温暖如家的工作环境，提升团队凝聚力和集体归属感。

晟碟半导体三期扩建暨综合配套项目开工仪式

晟碟半导体（上海）有限公司是西部数据公司下属全资子公司，于2006年8月在紫竹高新区注册成立，主要从事先进闪存存储产品的研发、封装和测试。作为全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一，其生产的产品类型主要包括SD、MicroSD、iNAND闪存模块等。在活动现场，西部数据公司高级全球运营副总裁Sean Hunkler等全球管理团队首先通过视频等远程连线的方式为开工仪式进行致辞。西部数据高级副总裁兼中国及亚太区总经理Steven Craig、晟碟半导体（上海）有限公司总经理CK Chin以及相关部门政府嘉宾亲临现场参与了开工仪式。

一直以来，西部数据持续为客户提供先进的解决方案以满足不断增长的客户需求，用高性能、高品质产品实现对中国市场客户的承诺。西部数据晟碟半导体（上海）有限公司总经理CK Chin表示：“人工智能、自动驾驶和5G应用等发展带来了数据存储总量的上涨和数据存储性能的提升，这无疑带动了大量闪存产品的市场需求。西部数据致力于构建完备的基础架构，让数据魅力得以真正呈现。今年是西部数据公司成立50周年，我很高兴看到本次晟碟半导体（上海）有限公司三期扩建暨综合配套项目顺利启动——这意味着我们将有能力为客户创造并产生更多的产品及解决方案，继续满足中国市场庞大且不断增长的独特需求。无论是从技术、产品升级，还是数据中心平台乃至生态基础架构升级，西部数据时刻砥砺创新，以助力世界应对更大的数据挑战。”

西部数据致力于汇聚各方人才，深知只有高效协作的团队才能产出高效率和高质量。此次扩建项目中的一个重要组成部分即是员工休闲区域的扩大，厂房内将增设羽毛球场、健身房、瑜伽室等设置，为员工打造温暖如家的工作环境，以提升团队凝聚力和集体归属感。同时，在公司愿景与使命的指引下，西部数据发布了基于核心价值观的公司文化，将这些基于核心价值观、愿景以及使命的文化属性与员工的日常工作连接并发挥效能，对西部数据的业务进一步成功发展至关重要。此举将推动积极的文化改变，赋能管理团队和员工挖掘并发挥领导力潜能，进一步引领变革创新并助力业务增长。

作为数据基础架构的领导者，半个世纪以来西部数据不断缔造创新、不断突破技术的界限，持续为客户提供先进的解决方案。晟碟半导体三期扩建暨综合配套项目将帮助扩展未来西部数据的业务发展，进一步展现西部数据公司领先的技术与资源优势，以满足不断增长的客户需求，助力企业创造更多的价值。