数据基础架构关键引擎加速来临， 西部数据推出全新NVMe SSD

随着闪存市场的成熟和技术的快速发展，企业级固态盘（SSD）已经成为现代化数据中心升级的必要组件，闪存因为其高性能、低延迟和低功耗等优势，成为消除数据中心存储瓶颈的利器。

今天人类正在向一个万物感知、万物互联、万物智能的世界进化。智能世界需要数据从核心到云到边缘的产生和存储进行升级改造。

智能世界到来，让存储形态持续演进

其中随着闪存市场的成熟和技术的快速发展，企业级固态盘（SSD）已经成为现代化数据中心升级的必要组件，闪存因为其高性能、低延迟和低功耗等优势，成为消除数据中心存储瓶颈的利器。

同时随着3D NAND闪存技术的发展，NVME协议因为其高带宽、高IO受到市场的欢迎，特别是基于目前对于超大规模云和企业级数据中心客户而言，让企业数据中心在加速应用、降低延迟的同时，实现了更大型、更经济实惠的数据存储，从而改善工作效率和业务处理。

企业存储选择正在从SATA SSD到NVMe SSD

IDC预测，至2020年，NVMe有望占据企业级PCIeSSD总出货量的55%以上，并在2018-2023年间以38%的复合年增长率持续增长。

NVMe SSD协议背后是NAND闪存颗粒技术在支撑，NVMe SSD在容量、速度和处理各种数据的种类方面具备优势，NVMe SSD的特点让其既可赋能计算，亦可用于数据存储，并成为替代传统存储架构的SATA和SAS SSD的首选介质。与当前的西部数据SATA SSD产品相比，NVMe SSD的吞吐量提高了高达5倍，而且响应时间更短。

当前数据高速增长的同时，超大规模云和企业级数据中心客户面临的挑战是不断增长的数据的存储瓶颈限制以及其保证基本应用程序的高性能和可靠性。

西部数据公司高级副总裁兼中国及亚太区总经理StevenCraig（右）、西部数据公司副总裁兼中国区业务总经理刘钢（左）

作为全球首个拥有96层和64层3D NAND的公司，西部数据已经将该技术投入批量生产。西部数据公司高级副总裁兼中国及亚太区总经理Steven Craig就谈到“西部数据基于96层QLC NAND技术已经开发了容量高达1.33Tb闪存颗粒芯片。我们拥有基于Charge—Trap技术的256Gb和512Gb晶片。这三项技术的整合使得我们拥有了基于64层和96层3D NAND的广泛产品组合。”

西部数据针对未来数据中心推出全新闪存组合

在2020年6月29日，西部数据推出了一系列产品，包括新发布的双端口高性能Ultrastar™ DC SN840 NVMe SSD、OpenFlex™Data24 NVMe-oF Platform和RapidFlex™控制器，进一步丰富了西部数据的数据中心产品组合，来适应不同的应用场景、用户不同的读写需求。

同时新上任的西部数据公司副总裁兼中国区业务总经理刘钢分享了他对新款NVMe SSD和NVMe-oF解决方案的理解。

他认为，新的Ultrastar™ DC SN840 NVMe SSD完善了西部数据NVMe固态硬盘产品组合，满足了多样的应用和工作负载。“从为专用场景而打造的适用于大型块级应用的针对90%以读取为主的温数据的产品Ultrastar DC SN340 NVMe SSD，到针对主流的服务器和云产品，适用于70%/30% 读写混合工作负载Ultrastar DC SN640 NVMe SSD，再到满足像AI、在线交易、实时数据分析，提供高性能企业级存储的Ultrastar DC SN840 NVMe SSD，满足了适用于各类工作负载 提供最佳性能的企业级存储。”刘钢谈到。

Ultrastar DC SN840 NVMe SSD

作为公司的第三代解决方案，Ultrastar DC SN840 NVMe SSD整合了垂直集成的内部NVMe控制器、固件和96层3D TLC NAND技术。能够帮助用户从SATA和SAS无缝迁移到NVMe上。Ultrastar DC SN840 NVMe SSD采用PCIe 3.1双端口，支持热插拔，提供高达780K/250K的随机读/写IOPS和高达15.36TB的容量，并且提供全套的企业级功能支持，包括1和3 DW/D耐久性级别、全面的功率损耗防护和TCG加密。

同时2019年9月，西部数据收购行业领先的NVMe™-over-Fabric (NVMe-oF)ASIC和下一代数据中心架构适配器产品提供商Kazan Networks，助力西部数据能够通过Fabric架构无缝连接和构想NVMe-oF等其他数据资源。同时让西部数据进一步深化在先进的Fabric架构领域专业技能，增强其NVMe Fabric就绪型平台和系统，包括OpenFlex开放式和组合的分解基础架构(CDI)解决方案。

刘钢还分享说，“西部数据希望围绕着双端口高性能UItrastar DC SN840 NVMe SSD基于为 NVMe-oF的强化支持，旨在加速云计算，运行关键任务工作负载以及高可用性外部存储的解决方案。我们希望能够帮助用户过渡到更加高效的NVMe SSD和共享存储架构，从而满足高性能应用和工作负载不断变化的需求。”

目前西部数据的新款Ultrastar DC SN840 NVMe SSD已经服务于各个企业，包括腾讯云也将基于SN840 NVMe SSD来升级其云计算平台，满足高性能和低延时为核心的云产品在数据密集性方面的需求，改善在网络游戏、数字支付、即时消息服务、电子商务和流媒体等领域的客户体验。

面向未来，NVMe SSD成为数据加速利器

Gartner 在最新的《用于固态阵列的关键功能》中提到，2019年，部署在主存储工作负载中的NVMe技术还不到2%，但是到2023年，支持主存储工作负载而部署的SSA中将有50%将基于端到端 NVMe技术。

而西部数据基于NVMe over Fabrics提供解决方案不仅提供与x86服务器中的 NVMe SSD相同的低延迟，而且高性能共享NVMe-oF连接的SSD可以在数百个应用服务器之间共享，最终为超大规模数据中心和企业IT用户提供了灵活、可靠、高性能的数据存储解决方案。