VeeamON 2020：Veeam赋能组织提升云数据策略

北京，2020年6月18日：云数据管理™备份解决方案的领导者Veeam®Software（卫盟软件）今天召开其全球知名的线上数据管理盛会VeeamON 2020。此次大会通过直播和互动体验帮助与会者了解数据的力量，Veeam领导团队将发表令人鼓舞的主题演讲，包括首席执行官Bill Largent、首席技术官及产品战略高级副总裁Danny Allan和首席营销官Jim Kruger。同时，来自IDC、Hero MotoCorp和IBM Cloud的演讲嘉宾也将分享他们的经验和洞察。今年的VeeamON 预计吸引来自148个国家/地区的25,000多名注册参会者。丰富的会议内容将为希望增强业务连续性和数据保护策略的客户提供宝贵见解，助其加快数字化转型进程。

“ VeeamON始终是我们与客户和合作伙伴沟通的绝佳契机，今年的活动也是如此，” Veeam首席执行官Bill Largent表示。“尽管我们都期望能够在拉斯维加斯接待客户，但由于全球疫情，我们决定改为线上活动，以确保Veeam社区（员工、合作伙伴和客户）的福祉与安全。在接下来的两天里，与会人员将参与到他们所期待的同样激动人心的VeeamON体验中，洞悉对云数据管理未来发展的深刻见解，尽享‘思想碰撞’的乐趣。这场VeeamON盛会将在Keith Urban现场音乐会中落下帷幕。”

Veeam首席营销官Jim Kruger补充说：“此次活动的重点，也是今天的首要主题，就是帮助我们的客户将业务扩展到混合云和多云平台以实现数据保护。我们的会议将指导客户实现业务连续性和数据保护模型的现代化，为所有客户提供其数字化转型过程中所需的帮助。在整个VeeamON期间，我们将分享组织如何采用适合本地、混合云和多云的新数据管理模型，同时我们将发布一系列令人振奋的消息，使客户能够从传统的解决方案过渡到简单、灵活、可靠的更高数据智能水平。”

今年年初，Veeam宣布其2020年第1季度的年度经常性收入（ARR）同比增长33％，在其独特的订阅许可解决方案（包括Veeam 通用许可，VUL）的市场采用方面取得了巨大成功，预订量同比增长97%，客户数量超过37.5万。在IDC最新发布的《2019年下半年数据复制和保护软件追踪报告》（IDC Semi-Annual Software Tracker for Data Replication & Protection 2H’19）中，Veeam的收入增长最快，2019年下半年的环比增长达到9.8％，同比增长达到20.5％，超过了总体市场平均水平的3倍。Veeam取得这一成功的关键，是因其最近推出的业界强大的混合云环境完整数据管理和保护解决方案——Veeam Availability Suite（VAS）v10。 凭借150多项新功能和增强性能（包括现代NAS支持、多虚拟机即时恢复和增强勒索软件保护），v10的下载量自全面上市以来已经超过20万次。

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