VeeamON 2020：基于业务来聚焦云上的数据管理

Veeam众多高层接受了至顶网的采访，分享了2020年公司发展策略、新产品的规划以及如何应对疫情的影响。

2020年，受到新冠疫情的影响，全球的各种科技大会都在线上举办，云数据管理备份解决方案的领导者Veeam Software（卫盟软件）也在2020年的6月18日举办了线上数据管理盛会VeeamON 2020的技术大会。这是2020年1月9日，著名的软件投资方Insight Partners宣布50亿美元收购Veeam Software之后，Veeam首次全面展示其新的云数据策略和新的产品特性。

在会议当天，Veeam众多高层接受了至顶网的采访，分享了2020年公司发展策略、新产品的规划以及如何应对疫情的影响。

VeeamON 2020聚焦基于业务的云数据管理

VeeamON 2020的技术大会上，Veeam新的云数据策略希望帮助客户将业务扩展到混合云和多云平台以实现数据保护。指导客户实现业务连续性和数据保护模型的现代化，为所有客户提供其数字化转型过程中所需的帮助。

在两天的VeeamON线上大会上，通过分享企业和组织基于本地、混合云和多云的新数据管理模型，结合利用Veeam一系列新的产品发布，使客户能够从传统的解决方案过渡到简单、灵活、可靠的更高数据智能水平。

收购之后，Veeam的业绩发展迅猛

2019年，Veeam实现10亿6千万美元的订单总额，2020年第1季度的年度经常性收入（ARR）同比增长21％，在其独特的订阅许可解决方案（包括Veeam 通用许可，VUL）的市场采用方面取得了巨大成功，预订量同比增长97%，客户数量超过37.5万。

Veeam首席技术官及产品战略高级副总裁Danny Allan对至顶网讲到，“长期以来，Veeam擅长制定和执行长期策略。自收购以来，我们有更多的财务支持，继续在北美建立我们的业务并扩大该市场。”

收购之后，Veeam加快了产品创新的步伐。“我们努力在花费更少的时间来要做更多的事情，但是有一件事没有改变，就是专注于发布产品。“Veeam企业战略副总裁Dave Russell表示。

2008年经济危机经验让Veeam灵活面对新疫情

新冠疫情是否会对Veeam的发展带来影响，Dave Russell并不担心这样的情况，因为其实在2008年的全球金融危机爆发的时候，Veeam就积极转型，包括面向云的数据管理，包括对于改变备份趋势的洞察。Dave强调“新冠疫情类似于2008年的全球经济危机。Veeam的产品和解决方案对于用户来讲是一个更优的选择，从市场的反应可以看到，Veeam比去年同期增长了6％。”

Veeam的优势：简单、灵活和可靠

Veeam产品战略高级总监Rick Vanover对至顶网分享了他的观点，对于Veeam的优势六个字能概况：简单、灵活和可靠。“Veeam作为产品可以为每个人使用。通过软件定义，我们可以在任何硬件上运行。您可以从Veeam开始，开始您的数据之旅。”

数据安全是企业的核心需求

Rick Vanover同时也是勒索软件方面的专家，并且热衷于为客户提供击败勒索软件的产品。“最好的策略是倾听客户的声音。我向客户提供击败勒索软件所需的一切，Veeam致力于确保安全最佳做法等最佳实践。“Rick Vanover谈到，”对于所有Veeam客户而言，这是一场来回的战斗，也是一个持续的挑战。“

后疫情时代，Veeam将变得更强大

Danny Allan认为今年2020年Veeam将变得更加强大，“随着所有现有产品以及新产品的创新发布，我们正在刷新AWS的功能并推广所有新的更新。”今年还发布了全新Veeam Backup for AWS v2，全新Veeam Availability Orchestrator（VAO）v3和DR Pack、Veeam Backup for Microsoft Office 365 v5等自动化工具。

Danny Allan还透露Veeam公司目前的最大发行版下一代数据保护产品Veeam Availability Suite v11即将更新的一些备受期待的新功能。该产品被广泛认为是下一代数据保护产品，可在现代数据环境下提高数据的可用性、可移植性和可扩展性。

Rick Vanover简单分享了 Veeam Availability Suite的新功能，“包括连续数据保护（CDP）：只需几秒钟就为VM复制提供第一层VMware vSphere工作负载的恢复点目标（RPO）。还能利用云横向扩展备份存储库容量，为Capacity Tier（容量层）提供Google Cloud Storage（谷歌云存储）支持，通过AWS Glacier、AWS Glacier Deep Archive和Microsoft Azure Blob Storage Archive Tier对Archive Tier的支持，降低长期保留成本。还增强即时恢复的能力。“