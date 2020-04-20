联想童夫尧：坚持“全球化+中国特色”战略，推进企业数字化转型

联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧在联想2020/21财年誓师大会上表示，数据中心业务集团(DCG)中国区制定了“全球化+中国特色”的业务战略

4月14日，联想2020/21财年誓师大会首次在线上举办。联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧在大会上表示，数据中心业务集团(DCG)中国区制定了“全球化+中国特色”的业务战略，结合全球领先技术与供应链优势，同时深入研究本地客户需求，为客户提供本地化特色产品和定制化专业服务，推进客户数字化转型。

2019年，联想数据中心业务集团中国区通过坚定地推动业务转型，打造核心竞争力，呈现出了积极的增长趋势。服务器出货量年比年增长20%;解决方案、服务、存储等高价值产品实现翻倍增长;超算和一路塔式服务器，在中国的出货量保持第一;为中国客户提供超过17款本地特色的产品和解决方案;获得了39项核心资质，2项IDC及云业务资质;携手NetApp成立合资公司，为客户提供领先的数据管理和数据安全技术，积极部署数据中心建设和运维的能力。

在会上，童夫尧指出，2020年DCG中国将聚焦于三个方面。

第一，以客户为中心的覆盖模式。DCG中国将通过四个销售通路，覆盖更多的政教、企业、中小企业和互联网客户;实施更加扁平化的区域管理;积极与合作伙伴配合，为客户提供硬件以外多种解决方案，实现盈利性增长。

第二，以客户为中心的产品组合。DCG中国将整合全球和中国研发团队的集体智慧，提供更具成本竞争力的通用产品，为新技术、新生态提供新形态的产品;快速启动网络设备销售;响应政府号召，在信创领域不断投资、开拓，提供稳定安全可靠的本地化服务。此外，本地特色研发团队将为中国客户在软件定义、超融合、AI和边缘计算提供接地气的专业服务和产品。

第三，以客户为中心的服务和解决方案。未来，DCG中国将积极推动团队从硬件销售为导向转变成以服务和解决方案为导向的业务模式，在硬件之上推动行业解决方案、数据中心建设和运维、智慧城市、以及多云管理等一系列的增值服务，进一步完善业务结构。

最后，童夫尧提出新财年联想DCG中国的“小目标”，包括实现盈利性增长、推动服务业务翻倍增长、提高本地特色产品和解决方案贡献业务额等，并表示，将积极抓住未来新机会和机遇实现业务腾飞。