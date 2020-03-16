一致性和可靠性双保护，Memblaze推出企业级NVMe SSD新产品

2020年3月16日-北京忆恒创源科技有限公司（Memblaze）今天宣布推出PBlaze5 920系列企业级NVMe SSD，大幅提升用户体验。PBlaze5 920系列NVMe SSD采用96层3D eTLC NAND，拥有U.2接口2.5英寸硬盘及半高半长插卡两种形态，最高容量达7.68TB。PBlaze5 920系列包括PBlaze5 D920, PBlaze5 C920, PBlaze5 D926以及PBlaze5 C926 4组SKU。

Memblaze PBlaze5 920系列企业级NVMe SSD

PBlaze5 920系列NVMe SSD提供高达5.9GB/s顺序读带宽和97万读IOPS性能，同时读/写延迟低至90/12μs。凭借卓越稳定的性能，完善的数据保护机制，良好的系统兼容性、使用体验，以及丰富的企业级特性，PBlaze5 920系列NVMe SSD能够帮助企业为其关键业务应用构建高速、高可靠、灵活易用的存储解决方案。

优异的QoS及性能一致性，大幅提升用户体验

PBlaze5 920系列NVMe SSD在4K随机写，从空盘到稳态，以及顺序写和随机写互相转换的状态下，均可实现平滑过渡，全面保障设备性能平稳无大幅抖动。同时，PBlaze5 920系列NVMe SSD还大幅提升了GC读效率，GC整体的执行效率也因此得到大幅提升。

PBlaze5 920系列优异的QoS一致性，帮助客户避免了由于业务访问激增，SSD个别IO处理时间过长，造成部分用户体验差甚至业务中断的风险；同时良好的I/O QoS，为云计算、存储系统整体QoS提升提供可靠保障。

Quota by Namespace, 保证业务IO访问优先级

由于在单一大容量NVMe设备上部署多种不同类型应用的场景与日俱增，此次Memblaze推出的PBlaze5 920系列产品中集成了Quota by Namespace这一全新特性，这也是业界为数不多的拥有该性能的企业级SSD产品。

Quota by Namespace是对NVMe SSD的Namespace 实施Quota操作，并根据应用优先级等选择合适的Namespace，实现应用场景的优化与扩展。通过在Memblaze PBlaze5 920系列上创建不同的Namespace，对负载较低优先级的任务的Namespace加以Quota限制，可以保证高优先级任务的Namespace享有更多IO资源。

在线固件升级，确保关键业务连续不中断

传统固件升级操作需要冷重启服务器，再重新启动业务系统的各个模块，工作繁琐也容易出错。Memblaze PBlaze5 920系列NVMe SSD支持在线固件升级，即使在业务有IO的情况下，也无需重启服务器，就可以完成固件升级，保证了存储系统服务的连续性，并且大幅简化了运维环节，降低了IT系统运维难度以及运维成本。

可变Sector Size管理，灵活的端到端数据保护方案

可变Sector Size（Viable Sector Size，简称VSS），可以在保存用户数据的同时，保存该数据的元数据。Memblaze PBlaze5 920系列支持512字节、4096字节、512+8字节、4096+8字节和4096+64字节Sector Size，即业务应用下发一个I/O，同时可携带8 字节或者64字节的元数据。VSS技术在保证高一致性能前提下，进一步保证存储系统和分布式文件系统对数据可靠性的高要求。