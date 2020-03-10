NetApp收购Talon Storage增强混合云能力

NetApp今天宣布将收购位于新泽西州的混合云存储软件提供商Talon Storage Solutions以扩展自己的产品组合，交易条款未对外披露。

NetApp今天宣布将收购位于新泽西州的混合云存储软件提供商Talon Storage Solutions以扩展自己的产品组合，交易条款未对外披露。

Talon开发的软件平台FAST可以帮助拥有许多分支机构的企业更有效地管理存储基础设施，解决分支机构存储环境经常存在重复文件（例如已经在企业内部其他地方保存了的记录副本）的烦恼。FAST平台是一种虚拟设备，可以本地运行在远程办公室，而且只是把最常用的文件下载到本地环境中以释放容量。

Talon声称，FAST软件释放的容量可以快速增加。Talon产品总监Jaap van Duijvenbode在博客中写道，FAST帮助一些客户降低存储成本高达70％。

目前Talon的客户超过400家，包括保险巨头Swiss Reinsurance、Lego AB和Capita plc。

Talon的很多客户也是NetApp的客户，这主要是因为Talon已经在FAST平台和NetApp基于云的数据存储系统Cloud Volumes OnTap之间进行了集成。这样客户就可以把所有数据集中于运行在公有云上的CloudVolumes OnTap中，然后使用FAST将数据同步到分支机构，从而创建一个大型统一存储层，集中进行管理。

NetApp计划在完成收购之后更紧密地将FAST与NetApp产品进行集成。这次收购将有助于促进NetApp蓬勃发展的云数据服务部门，这部分业务相对于NetApp主要的数据中心硬件业务而言规模仍然很小，但最近增长速度很快。截至1月24日的最新季度，NetApp报告的经常性云数据服务收入增长了146％。

NetApp高级副总裁、云数据服务业务部门总经理Anthony Lye在接受媒体采访时表示，NetApp希望通过此次收购提高客户将远程办公室和后台办公室迁移到云（特别是NetApp平台）的能力。

Lye说：“我们希望为客户提供更完整的解决方案，而且是一个来源的。我们希望让人们轻松地将工作负载迁移到NetApp。”

他说，在接下来的90天内Talon解决方案将成为Global File Cache服务的一部分，免费提供给NetApp Cloud Volumes Service和Azure NetApp Files解决方案的客户。Lye补充说：“我们将提供越来越多的数据服务。”