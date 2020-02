IBM发布全新闪存解决方案，助企业存储架构做减法

IBM近日推出了一系列全新的闪存解决方案,旨在全方位满足企业在存储方面的需求,其中涵盖可扩展到混合多云存储部署的入门级和中高端系统。这些解决方案都基于一个通用的存储软件平台,该平台可跨越所有部署类型(包括裸机、虚拟化、容器和混合多云等)无缝运行,并为企业现有存储资产提供支持,不管这些存储是来自IBM,还是其他供应商。

不同的组织有不同的存储需求。即便是同一组织内的不同应用程序也可能有不同的需求,如在入口点、性能、可扩展性、数据服务、功能和可用性等方面。传统上,存储供应商采用独特的存储平台来满足这些不同需求。但这种独特性也会带来复杂性:

不同的管理和故障排除

不同的API和自动化

不同的上云路径,等等

尽管实现了不少创新,但随之复杂性和成本也几何式增长。

此外,许多用户部署了多个供应商的存储系统,这只会让情况变得更为复杂。鉴于此,在存储用户最关心的问题当中,存储成本、数据存放管理和优化以及数据迁移位列前五,也就不足为奇了。

这些问题会影响存储新技术的部署,限制灵活性,影响应用程序和工作负载,并增加成本。

IBM正在采取一种截然不同的方法,从根本上简化IBM FlashSystem系列产品。作为单一平台,IBM FlashSystem系列旨在简化企业的存储基础设施,降低复杂性和成本,同时持续为企业级存储解决方案和混合多云环境提供广泛的创新:

一种实现非凡数据可用性的方法:所有价位产品均提供“99.9999%(六个九)”可用性、2站点和3站点复制、跨站点高可用性配置,以及保证100%数据可用性的选项。静态数据加密加上磁带和云端“气垫”拷贝、恶意软件检测,以及应用感知快照,可为企业提供可靠的网络弹性解决方案。

屡获殊荣的软件基础:IBM Spectrum Virtualize提供从入门级到高端企业本地部署在内的企业级数据服务,以及面向混合多云的一致功能。IBM Spectrum Virtualize一方面可以通过为现有存储提供上述服务和不中断的数据传输能力,为简化存储奠定基础,同时也通过使所有受支持的存储实现云和容器部署,为转换提供支持。

实现自动化的统一API:可在本地和云中交付,并支持所有部署方法,包括裸机、虚拟化、容器化和混合多云等。

基于云且将AI注入其中的管理、存储分析和集成式主动支持:IBM Storage Insights可提供化繁为简的异构存储管理功能。IBM存储、所选的非IBM存储,以及由IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud管理的云存储,均可通过同一控制面板进行管理。基于AI的分析提供了有关最佳实践建议的见解。对于其中的IBM存储,IBM Storage Insights可提供简化的支持访问,以帮助企业更快地解决问题。

IDC基础设施系统研究副总裁Eric Burgener表示:“IBM Storage产品组合的简化意味着,构建在一个通用软件平台上的FlashSystem系列可以提供相同的API,以及跨本地与云端的一致管理。我们相信,这种对产品组合的根本性改变将显著提升其为IBM存储客户创造的价值和创新成果。”

除了实现上述所有功能,全新的IBM FlashSystem系列还能支持跨裸机、虚拟化、容器化和混合云环境的部署。

技术创新

IBM FlashCore Modules(FCMs)可在不损失性能的情况下,提供数据压缩和经FIPS 140-2认证的静态数据加密功能。

对于数据中心和云配置而言,存储空间至关重要。为此,IBM推出了一款新型FlashCore Module,其可用容量达38.4TB,是此前最大模块容量的两倍。借助全新的FlashCore Module,IBM FlashSystem可以在仅2U的机架空间中支持最高4PB的数据,从而实现极高的存储密度和效率。FlashSystem 9100、Storwize V5100和V7000 Gen3等IBM闪存阵列也可以升级使用新的FlashCore Module。

存储级内存

为了使性能敏感但缓存友好性欠佳的工作负载实现超低延迟,IBM还引入了英特尔和三星的存储级内存(Storage Class Memory,SCM)驱动器,作为IBM FlashSystem系列产品的持久存储层。与新型FlashCore Modules一样,SCM驱动器也可以供FlashSystem 9100、Storwize V5100和V7000 Gen3等前代IBM闪存阵列作升级。

轻松管理

借助存储级内存(SCM)、全闪存和混合配置等灵活的驱动器选项,IBM FlashSystem系列产品可以帮助企业实现成本和性能之间的最佳平衡。通过IBM Spectrum Virtualize软件基础,IBM FlashSystem可以集成来自500多个其他异构存储系统的存储。

为了帮助企业优化系统性能并提高成本效益,IBM FlashSystem还可运用由AI驱动的IBM EasyTier功能,在正确的时间将正确的数据放置于正确的存储层上。系统会自动将最热的数据块向上移动,同时将较冷的数据块向下移动,使用户一目了然。企业在完成设置之后即可高枕无忧。有了 EasyTier,企业可以使用少量最高性能的存储层和大量较为经济的存储层配置存储环境。

IBM Storage Insights可通过IBM Cloud提供监控、基于AI的告警、报告和支持功能。对于由IBM Spectrum Virtualize for Public cloud和EMC Unity and Unity XT、NetApp FAS and AFF以及Hitachi VSP G等管理的云存储,Storage Insights Pro可以通过支持单个云存储管理面板,进一步简化存储流程。

IBM业务合作伙伴Mainline Information Systems存储销售副总裁Bob Elliot表示:“IBM FlashSystem的推出将为存储市场带来一场颠覆性变革。IBM将多个屡获殊荣的解决方案整合到一个系列中,不仅可以保护客户的现有投资,还在于立足未来提供强大的创新。从入门级到高端级,FlashSystem构建了高度可扩展、高适应性、灵活、无缝的解决方案,并扩展应用至客户的混合多云环境之中。此外,作为一个基于渠道而生的系列产品,FlashSystem非常适合合作伙伴的环境。我认为,这对于客户和合作伙伴而言是双赢的。”

创新型存储系统

全新IBM FlashSystem系列产品基于屡获殊荣的IBM Spectrum Virtualize软件而构建,并将IBM Storage Insights囊括其中。该系列产品新增了四个全新的企业级系统,可提供IBM FlashCore Modules、存储级内存和IBM Spectrum Virtualize的企业级数据服务等优势,同时能够无缝衔接和管理混合多云部署环境中的数据。

当应用增长亟需更多存储容量时:

IBM FlashSystem 7200:专为中型企业部署设计,在一个系统里提供端到端NVMe和高级的企业级混合多云功能。FlashSystem 7200既可通过扩展机柜向上扩展,又可通过最多4路集群实现横向扩展。与Storwize V7000 Gen3相比,FlashSystem 7200性能提高了43%;最高可实现9.2M的IOPS;吞吐量提高了55%,最高可达128GB/s3。

IBM FlashSystem 9200:专为满足最严苛的企业需求而设计的系统中的端到端NVMe。FlashSystem 9200可提供全面的存储功能和最高的性能水平,与FlashSystem 9100相比,其性能提高了20%,每4路集群的最大IOPS为18M,最大吞吐量可达到180GB/s。此外,FlashSystem 7200和9200的延迟仅为70μs。

IBM FlashSystem 9200R:专为需要由IBM构建和检测,且在交付和装配时完全由IBM完成安装和配置完整存储系统的客户而设计。该系统包括2到4个IBM FlashSystem 9200控制机柜、用于集群互连的Brocade或Cisco交换机,以及用于扩容的可选配扩展机柜。

在这些系统之外,FlashSystem系列还包含FlashSystem 5010、5030和5100等入门级企业存储解决方案。除了全闪存FlashSystem 9200和9200R之外,IBM FlashSystem系列所有产品均可提供全闪存和混合闪存两种版本。

在实现异构存储现代化方面,开创性的IBM SAN Volume Controller(SVC)可提供超过500种异构存储系统的虚拟存储整合,帮助企业实现简化操作、现代化和混合云功能等。SVC使用与IBM FlashSystem相同的IBM Spectrum Virtualize软件和平台,但仅支持外部存储。SVC有两款可供选择,其中一款可提供最多比上一代系统高出40%的IOPS;另一款专为更着重考虑价格的部署而设计,其性能略优于上一代系统,但价格更低。

英国地形测量局(UK Ordnance Survey)服务器与存储技术团队负责人 Dave Anderson-Ward 表示:“IBM新推出的产品在一个存储解决方案中新增多种企业级功能,可以满足我们从裸机到虚拟机、从容器到混合多云的工作负载需求。我们对采用端到端NVMe的新一代FlashSystem系列产品充满期待,它能够在2U机架中实现更低的延迟和两倍的容量。IBM Flashcore Module技术为我们提供了诸多领先的功能,比如不会对性能造成影响的压缩和静态数据加密功能,而这让我们的数据中心和云环境领先于竞争对手。”

这些IBM FlashSystem产品结合在一起,共同提供了一个企业级平台,可以在所有部署环境中均实现简洁性和一致性,不管是规模最小的入门级部署,规模最大的高端企业部署,还是混合多云部署。这些产品旨在满足跨服务器的工作需求,并可通过支持容器存储接口(Container Storage Interface,CSI)为使用红帽OpenShift、Kubernetes和CRI-O的容器化部署做好充分的准备。

借助IBM FlashSystem 5100、7200、9200和9200R, IBM可提供跨部署环境的端到端NVMe存储,兼具IBM FlashCore Modules的效率与网络弹性优势,以及存储级内存的超低延迟,而所有这些功能均以IBM Storage Insights的管理和简化支持为基础。针对传统数据中心的用户可以继续使用IBM Spectrum Control 软件得到相同功能和支持服务。