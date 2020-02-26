戴尔发布面向VxRail混合云部署的订阅版产品

戴尔今天推出了Dell EMC VxRail超融合基础设施设备面向混合云部署的新订阅产品。

该产品中包括了快速混合云部署所需的硬件、软件以及服务，例如支持、部署和资产恢复等功能。戴尔表示，该产品是业内“最快的混合云部署”模式。

戴尔高级副总裁、云平台和解决方案部门总经理Deepak Patil表示：“在这个混合多云的时代，企业组织将云计算视为一种运营模式，而不是最终目的地。无论工作负载位于何处，企业组织都致力于寻求简化的IT体验，以实现运营和成本透明化。”

戴尔表示，客户可以选择一年或者三年的协议，该协议按月和节点定价，起价为每个节点每天70美元。据称，部署仅仅只需要两个星期的时间。

这个新产品是戴尔基于消费模式的产品之一，戴尔称其为Dell Technologies on Demand。

戴尔的混合云战略旨在尝试将数据中心和混合云技术与主流云提供商（例如AWS）相结合。戴尔云战略的核心是VMware，VMware为平台提供了软件，让平台可以横跨私有云和公有云。VxRail是首选的设备，因为该系统与VMware生态系统进行了深度集成。

戴尔的混合云战略也是戴尔转型战略的一个组成部分。戴尔计划2022年之前将业务转型为以软件和服务为重点，这将使戴尔通过订阅和按次付费的方式提供全部产品组合。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，今天的公告表明戴尔正试图为本地工作负载管理提供保护。

Mueller说：“新产品是基于Dell EMC VxRail的，目标上线时间为14天，这一点令人印象深刻。CxO们可以把这与纯云计算部署进行比较，后者在数小时内就绪，并提供了下一代计算平台选择，例如AWS Outposts和Google Anthos。但是有竞争力总是好的，现在他们有了更多的选择。”

HPE也正在采取和戴尔类似的战略，以订阅的方式向Greenlake提供软硬件。