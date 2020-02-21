Dropbox发布季度及全年财报 强劲表现推动股票上涨

Dropbox公布了超出华尔街预期的财报业绩，使得今天 Dropbox股价在盘后交易中上涨11％多。

Dropbox公布了超出华尔街预期的财报业绩，使得今天 Dropbox股价在盘后交易中上涨11％多。

该季度不计入股票薪酬等成本的利润为每股16美分，收入为4.46亿美元，同比增长19％。此前华尔街预期利润为每股14美分，收入为4.4341亿美元。

不过，这并不是唯一令投资者兴奋的事情。Dropbox还表示，截至该季度末，Dropbox的付费客户数为1430万，而去年同期为1270万。Dropbox称，来自每位付费用户的平均收入也从一年前的119.61美元增加至125美元。

年度经常性收入（对云软件公司而言是一项常见指标）也比一年前增长了19％，达到18.2亿美元。

唯一不足的是递延收入，该季度为5.542亿美元，低于5.556亿美元的预期。

全年来看，Dropbox的每股利润为50美分，总收入为16.61亿美元，比去年同期增长19％。

Dropbox联合创始人、首席执行官Drew Houston在声明中表示：“第四季度的强劲表现标志着Dropbox完成了激动人心的一年，这一年中我们发布了智能工作区的愿景。我们的全年收入超过16亿美元，有45多万个Dropbox业务团队，数百万人在使用我们新的前台应用，这些让Dropbox始终处于用户工作流程的中心。”

Houston在电话会议上补充说，Dropbox有望在今年年底前实现盈利。

要实现这个目标，Dropbox新财年需要有一个良好的开端。Dropbox第一季度指引表明，也许这个目标可以达成。Dropbox预计第一季度收入在4.52亿美元至4.54亿美元之间，高于分析师平均预期的4.484亿美元。

Dropbox还表示，董事会已经批准回购不超过6亿美元的A类股票。

Pund-IT分析师Charles King表示，股票回购是一项“稳固举措”，可能有助于增强投资者的乐观情绪，并有望在今年晚些时候最终实现盈利。

她说：“这让股东感到兴奋，盘后交易量激增证明了这一点。新冠病毒对全球企业的影响仍然令人震惊，Dropbox的业绩带来了一些令人欣喜的乐观情绪。”