联想集团19/20财年第三季度业绩再创历史新高

2020年2月20日——中国数字经济领导企业联想集团（HKSE：992）（ADR：LNVGY）今日公布截至2019年12月31日的19/20财年第三财季业绩。本季度，联想集团营收达993亿人民币；税前利润实现27.5亿人民币，同比增长超过11%；净利润实现18.2亿人民币，同比增长11%。其中，软件与服务业务营收实现41%的同比增长，首次突破10亿美元，占集团总营收的7%。智能化转型相关业务持续高速增长，转型成效正逐步体现。

本季度，尽管面临世界各地的不确定因素和波及全行业的供应短缺，联想集团仍然凭借全球均衡的营收布局、卓越的运营能力、出色的战略执行，实现营收与税前利润均创历史新高。董事长兼CEO杨元庆表示：“这些核心竞争力不仅让我们能够把握科技变革的机遇，推动未来的增长，也将帮助我们有效应对当前突发疫情所带来的严峻挑战，通过尽快复工复产，在保障企业的正常和可持续发展的同时，为中国经济的快速恢复和世界经济的稳定做我们力所能及的贡献。”

各业务集团本季度业绩亮点如下：

联想集团19/20财年第三财季，智能设备业务集团（IDG）再次实现超过5%的整体利润率，实现持续增长；智能设备业务集团下属的个人电脑业务全球领导地位继续巩固、移动业务整体持续盈利的同时重点市场盈利持续改善，与智能设备业务均实现盈利同比增长；数据中心业务在行业波动中营收保持稳定持续收窄亏损，同时中国业务增长迅猛；公司智能化转型势头强劲，相关业务增长显著，软件与服务业务营业额实现41%的同比增长，首次突破10亿美元。

l 营收与税前利润再创历史新高：营收达993亿人民币，连续10个季度增长；税前利润实现27.5亿人民币，同比增长超过11%

l PC与智能设备业务表现史上最佳：税前利润率达到6.2%，营收完成780亿人民币，均创历史新高

l 个人电脑巩固全球领导地位：1790万台销量创历史新高，全球市场份额达到24.8%，整体与细分领域销量增速均超越大市

l 移动业务持续盈利：连续5个季度盈利，拉丁美洲增长高于大市近20%

l 数据中心业务持续改善：服务器销量同比提升18%，中国私有云与传统数据中心业务营收猛增近46%

l 智能化转型成效显现：智能物联网业务营收同比增长了278%，智能基础架构营收同比增长52%，行业智能营收同比增长111%

IDG （智能设备业务集团）：税前利润率再创历史新高

2020年1月13日，国际知名市场调研机构Gartner与IDC同时发布了2019年第四季度以及2019年全年的全球PC出货量报告。数据均显示2019年全球PC市场实现七年来的首次增长，联想PC的出货量在2019年全年实现了同比超8%的增长，整体市场份额占比超过24%，稳居全球第一宝座，再次印证联想在PC市场的领导者地位。

本季度，包含PC、智能设备、移动业务的智能设备业务集团营收完成880亿人民币，实现持续增长。税前利润完成48.4亿人民币，再创历史新高。其中个人电脑与智能设备业务表现尤为突出，各项业绩全面取得突破。

PCSD（个人电脑和智能设备业务集团）：稳居全球第一，历史最佳表现

联想在本季度面临Intel下调CPU出货量而导致供应严重短缺，但依靠卓越的运营能力依然交出亮丽成绩单。在迅速调整产品线之后，联想最大限度地满足了前端客户的产品需求，大大降低了整机库存，使得个人电脑与智能设备业务各项关键指标全面突破，营收达到780亿人民币，税前利润达到48.2亿人民币，利润率达到6.2%，全部创下历史新高。

个人电脑业务的表现超过市场平均增长，销量完成1790万台创下历史新高，继续稳居全球冠军。在细分市场，聚焦高增长领域和高端细分产品的策略成效显著，游戏电脑销量同比增长49%，轻薄本销量同比增长45.8%，显示器销量同比增长23.7%、工作站销量同比增长31.4%，Chromebook销量同比增长20.1%，涨幅均高于大市双位数个百分点。

联想坚持以持续创新满足市场需求，在2020年1月的CES全球消费电子展上，全球首台5G个人电脑、被《时代》杂志评为2019年度最佳发明之一的ThinkPad X1可折叠屏幕电脑、具有电子墨水屏A面的ThinkBook Plus双屏笔记本等产品也广受瞩目。

未来，尽管行业环境仍将充满挑战，但联想有信心凭借创新与运营能力，持续推动高于大市的增长和行业领先的盈利水平。

l MBG（移动业务集团）：连续5季度盈利，将重返高端市场

本季度移动业务连续5个季度实现盈利，完成利润2300万人民币。在一向表现出色的拉美市场，销量同比增长超出大市19个百分点，同时实现5.8%的税前利润率，同比持续改善。

未来，联想移动业务将在增强盈利水平的同时，积极开拓新市场的增长机会。借助2020年1月正式发售的全新摩托罗拉Razr折叠屏幕手机引起的热烈反响，充分把握产品创新和行业新品类带来的机会，重返高端细分市场。

DCG（数据中心业务集团）：业绩持续改善，中国业务增长迅猛

本季度，联想旗下服务器销量同比提升18%，数据中心业务集团营收实现112.7亿人民币，持续保持稳定。同时亏损持续收窄至3.28亿人民币。具体到细分业务，软件定义基础架构和存储业务营收分别同比增长41.1%及43.6%，私有云与传统数据中心业务营收同比增长16%，达到了四年来的最好表现。

其中，企业科技集团（DCG中国）的业绩表现亮眼，同比增长37.5%；私有云与传统数据中心业务的营收也同比大幅提升46%；服务合约签约额同比增加181%，服务收入同比增长138%， 服务收入与利润连续三个季度高速增长。

未来，我们将在进一步改善盈利水平的同时，继续推动数据中心业务恢复营业额增长。在超大规模数据中心业务领域，我们将拓展现有客户的业务合作范围，并努力扩充客户数量。并继续在私有云和传统数据中心领域，拓展客户、拓宽销售渠道，持续推动服务器、软件定义基础架构、高性能计算、存储、软件与服务等业务的增长。

智能化转型业务：相关业务持续高速增长，转型成效正逐步体现。

在智能物联网（SIoT）领域，AR/VR 取得同比859%、智慧家庭业务取得同比265%、智慧办公业务同比45%的增长，SIoT整体营业额实现6.37亿人民币，同比猛增278%。

在行业智能领域，数据智能业务DIBG同比增长97.1%、智慧医疗与智慧教育整体业务同比增长120%，总体实现了111%的高速营收增长。另外，智能基础架构领域营收同比增长52%。

本季度，软件与服务业务营收实现41%的同比增长，首次突破10亿美元，占集团总营收的7%。

这些成绩，都展现了联想坚定执行智能化转型战略的成效，未来公司将继续深入推动变革，力争成为智能化时代的引领者和赋能者。

应对新冠肺炎疫情：产品与服务助力抗疫

过去一个多月，新冠肺炎疫情危及民众的生命安全和健康，给中国经济和绝大部分行业及企业带来了冲击。联想也面临着工厂和园区延期开工、生产停滞、相对经营成本提升等新出现的挑战。

联想在疫情的防控与恢复生产方面，做出了积极的努力，包括向武汉雷神山及火神山医院捐赠IT设备、派出服务团队援助医疗一线、组织专项生产紧急完成疫情相关订单、为中小企业提供技术和人力资源支持等等。

面对疫情，联想应对的策略就是两手抓，一手抓疫情防控，一手抓积极复工复产。因为安全保障到位，行动迅速，中国的绝大部分园区和生产基地到目前为止都已经在行业内率先实现复工复产。通过尽快复工复产，在保障企业的正常和可持续发展的同时，为中国经济的快速恢复和世界经济的稳定做力所能及的贡献。

面对疫情带来的行业变化，联想同样做好了准备，作为一家全球化的中国企业，联想的全球供应链此时正发挥巨大的作用：联想在全球有33个制造基地，正常运转的海外生产中心正在持续满足来自全球客户的强劲需求。联想的全球供应链将助力减弱疫情对“中国制造”的影响。

疫情造就了独特的工作和生活环境，催生或加速了众多新型的商业和消费模式，作为全球最大的个人电脑和超算供应商，作为IT解决方案和服务的重要提供商，我们在远程办公、在线教育、在线服务、远程医疗等方向拥有成熟的解决方案，联想有能力、有责任、有义务把这些解决方案尽快推广给更多的用户，创造更大的价值。联想将继续引领全球高科技制造业，通过加快推进智能化转型升级，为中国和世界经济提供增长动力。

附注：本业绩报告中2019/20财年第三季度的美元金额，按2019/20财年第三季度平均汇率，即人民币1元兑0.141952733美元换算为人民币金额，此汇率不可用于其他任何时段的业绩报告。