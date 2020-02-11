西部数据成功开发第五代3D NAND技术---BiCS5 

凭借BiCS5 3D NAND技术，西部数据进一步增强其存储领域领导优势 ，技术和制造工艺的进步为3D NAND的演进另辟蹊径

2020年2月10日，北京——西部数据公司 (NASDAQ: WDC)日前宣布已成功开发第五代3D NAND技术——BiCS5，继续为行业提供先进的闪存技术来巩固其业界领先地位。BiCS5基于TLC和QLC技术构建而成，以有竞争力的成本提供了更高的容量、性能和可靠性。在车联网、移动设备和人工智能等相关数据呈现指数级增长的当下，BiCS5成为了理想的选择。

基于512 Gb的 BiCS5 TLC，西部数据目前已成功在消费级产品实现量产出货。预计到2020下半年，BiCS5将投入大规模量产。西部数据将推出一系列容量可选的BiCS5 TLC和BiCS5 QLC，其中包括1.33 Tb。

西部数据存储技术与制造部门高级副总裁Steve Paak表示：“随着又一个十年的到来，新的3D NAND演进对于继续满足数据量的不断增长和性能的需求都至关重要。BiCS5的成功生产体现了西部数据在闪存技术方面的持续领导地位，以及对长期路标的高效执行力。通过利用多层存储孔技术来提高存储密度增加存储的层数，我们显著提高了3D NAND的容量和性能，从而不断满足用户期待的高可靠性和低成本。”

BiCS5采用了广泛的新技术和创新的制造工艺，是西部数据迄今为止最高密度、最先进的3D NAND。第二代多层存储孔技术、改进的制造工艺流程以及其他3D NAND单元的增强功能，显著提高了整个晶圆水平面单元的阵列密度。这些“横向扩展”技术与112层垂直存储能力相结合，使BiCS5相比于西部数据上一代的96层BiCS4技术，其每片晶圆的存储容量提高了40%以上，同时优化了成本。新的设计改进还提高了性能，使得BiCS5的I/O性能比BiCS4提升了50%。

BiCS5是与其技术和制造伙伴铠侠株式会社（Kioxia Corporation）共同研发，将会在日本三重县四日市和日本岩手县北上市的合资工厂生产。

依托BiCS5技术，西部数据将推出基于3D NAND技术的个人电子产品、智能手机、IoT设备和数据中心等全方位系列产品。