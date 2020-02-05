退出存储阵列市场 西部数据ActiveScale业务卖给昆腾

西部数据（Western Digital）上周发布财报结果显示，收益超出预期，推动其股价上涨。本周，西部数据宣布将把ActiveScale对象存储业务卖给昆腾（Quantum），预计在季度末完成交易。

西部数据（Western Digital）上周发布财报结果显示，收益超出预期，推动其股价上涨。本周，西部数据宣布将把ActiveScale对象存储业务卖给昆腾（Quantum），预计在季度末完成交易。

西部数据是磁盘和闪存驱动器市场的主要厂商之一。几年前，西部数据曾尝试引入两条面向数据中心的存储阵列产品线来提升价值链：一个是ActiveScale系列，另一个是IntelliFlash，后者是西部数据2017年收购Tegile Systems而获得的产品系列。

然而到2019年末，西部数据对于不断萎缩的存储阵列市场的野心大大降温了，因此决定放弃。西部数据在去年9月份将IntelliFlash卖给了DataDirect Networks，并开始为ActiveScale寻找买家，最终与昆腾达成了一致。

ActiveScale系列由两个基于磁盘的存储阵列组成，这些阵列以很低的成本保存大量非结构化数据。两者中功能更强大的系统X100，可以容纳多达74 PB的数据信息。

对于昆腾来说，ActiveScale是一个理想选择。昆腾的总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，主要提供保护非结构化数据的技术。昆腾的系统主要用于存储媒体文件例如医学图像和电影制片视频归档。昆腾将把ActiveScale产品线作为归档解决方案提供给客户，用于存储那些优先级不够高、无法存储在主存储系统中、经常被转移到低速磁带归档中的数据。

卖掉ActiveScale和IntelliFlash让西部数据释放资源集中精力在核心存储驱动器业务上。西部数据总裁Mike Cordano去年曾表示：“通过将数据中心系统资源重新聚焦于我们的存储平台业务，我们相信西部数据的产品组合将能够更好地抓住未来重大机遇，并推动长期价值创造。”

他提到的机会包括市场对西部数据NVMe固态盘不断增长的需求。尽管西部数据整体闪存业务从去年的22亿美元下降至14亿美元，总收入持平，但上一季度NVMe销售额猛增了50％多。尽管如此，西部数据财务业绩所有主要的数据都超过了华尔街的预期。

昆腾方面Quantum，首席执行官Jamie Lerner今天表示，昆腾会考虑在收购ActiveScale之后进行更多收购的可能性。他在声明中说：“随着昆腾恢复增长，我们将评估可增强我们技术组合的战略收购。”

昆腾对增长的追求绝非易事。在宣布收购ActiveScale的同时，昆腾恢复了在纳斯达克的交易，结束了Lerner出任首席执行官之前因为提交不准确财务报告而导致几个月的停牌。昆腾上周还发布了四年多以来的首个利润数据。