西部数据发布第二季度财报 闪存市场改善提振业绩

数据存储厂商西部数据（Western Digital）得益于闪存市场的改善以及市场对其硬盘的需求增加，今天发布第二季度财报业绩超出了华尔街此前的预期。

数据存储厂商西部数据（Western Digital）得益于闪存市场的改善以及市场对其硬盘的需求增加，今天发布第二季度财报业绩超出了华尔街此前的预期。

西部数据宣布，该季度在股票薪酬等特定成本之前的利润为每股62美分，收入为42.3亿美元，此前华尔街预期每股利润为58美分，收入为42.2亿美元。

更重要的是，西部数据该季度净亏损1.39亿美元，与去年同期净亏损4.87亿美元相比，有了很大的改善。

西部数据在三个月前宣布2020财年第一季度财报时表示，首席执行官Steve Milligan计划在2020年9月前卸任CEO一职，这也让股东感到一些不安。西部数据一直在寻找继任者，尽管伺候没有任何更新消息，但今天的财报结果似乎让投资者安心下来，使得西部数据股价在盘后交易中上涨了7％多。

股票市场的积极反应可能与西部数据下一季度的指引有关。西部数据预计，第三季度收入将在41亿美元至43亿美元之间，每股利润在85美分至1.05美元。此前华尔街预期收入为40.6亿美元，利润为73美分。

Milligan在一份声明中表示：“12月这个季度的业绩反映出我们产品路线图的强大执行力，硬盘毛利率的提升以及闪存市场的改善。我们预计闪存毛利率将加速回升，加上市场对硬盘和闪存的需求持续强劲，为我们在2020年实现持续盈利增长奠定了良好的基础。”

西部数据高管在电话会议上补充说，该季度的运营现金流为2.57亿美元，现金和等价物总额为31亿美元。