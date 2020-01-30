和信创天无偿为全国医疗机构提供医疗桌面云软件及技术服务

新型冠状病毒疫情牵动全国，影响到每一个中国人，在这全国上下万众一心，直面危机的关键时刻，和信创天愿为抗击病毒尽一份绵薄之力，无偿为全国医疗机构提供和信下一代医疗桌面云软件及技术服务，支持疫情期间的医疗信息化建设，守护患者生命安全。

作为国内医疗桌面云专业厂商，和信创天已为所有医疗老用户开通免费增加软件点数授权的快速通道。在过去一周内，和信下一代医疗桌面云已在本次抗击新型冠状病毒疫情的工作中发挥重要作用。

1、帮助医院改造发热门诊

在疫情突发的关键时刻，医院急需将其它科室改造为发热门诊以提升接诊能力，和信下一代医疗桌面云可实现不同科室业务系统的快速切换，助力发热门诊的快速改造。

2、保障医院业务7*24小时不中断

在目前医院业务超负荷运转的严峻形势下，和信下一代医疗桌面云能够大大提升系统的运维管理效率，如遇终端电脑故障，只需要一键重启，充分保障医院业务连续性。

3、保障医院IT运维人员生命安全

在疫情高发时刻，和信下一代医疗桌面云可实现医院终端设备的远程维护，IT人员无需到各科室现场，即可进行运维管理，从而充分保障IT运维人员安全。

4、实现新建隔离病区业务系统快速部署

随着疫情的急剧变化，各医院新建隔离病区已迫在眉捷，和信下一代医疗桌面云可实现新建病区业务系统的快速上线，保障第一时间为患者提供优质就诊环境。

在这场与病毒赛跑的战斗中，时间就是生命，效率高于一切！和信创天将为全国医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构免费提供和信下一代医疗桌面云软件及技术支持服务，包括：桌面云软件授权（不限点数）、桌面云远程部署支持、远程运维支持、技术咨询等服务，直至疫情结束。和信创天全国27个分支机构已做好全面应对疫情的准备！

技术支持服务：

开通医疗桌面云免费授权，您可以通过以下方式获取支持：

1）拨打电话：13810614178

2）关注“和信创天”（微信号：vesystem）微信公众号，进行留言咨询