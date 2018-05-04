和信创天十年如一日的技术创新，只为更好的理解用户

采访和信创天总裁何钦淋之后，想到马云的一句话，“创业能否生存下来，很大程度取决于它的试错速度”。

采访和信创天总裁何钦淋之后，想到马云的一句话，“创业能否生存下来，很大程度取决于它的试错速度”。

和信创天总裁 何钦淋

“创业能否生存下来，很大程度取决于它的试错速度。公司能赶在弹尽粮绝之前，根据试错实践迅速调整、改进，磨炼出可行的商业模式，找到生存之道，这样创业公司才能成活、才有发展的前提。试错，是创业公司的生死考验，是属于创业者的一场意志和智慧的较量。”这段话可以说是和信创天创业十年的真实写照。

十年前，云计算概念刚刚起步，和信创天总裁何钦淋坚定的认为未来IT应用、IT业务将会基于云计算来构建。而当时虚拟化市场正是如日中天。何钦淋敏锐的意识到基于云计算为行业用户打造一个安全、便捷、可靠的办公应用场景，将是未来企业虚拟化的新方向。而这一想法出现就一下子深深烙印在何钦淋的脑海里，挥之不去。

说干就干，何钦淋选择了自主创新的虚拟云桌面产品的道路，致力于为商用办公提供最好的虚拟化解决方案。而这一坚持，就是十年。这十年间创造性的实现了将传统云桌面演变为基于“前后端混合计算”模式的下一代云桌面的解决之道，并一步步成为国产虚拟化云计算领军企业。

而如今和信创天服务于一个千亿级规模的市场。据IDC中国2018年数据显示，2014到2017年，中国商用PC的出货量每年保持在3000万台以上，近三年来可管理的PC总量已达到9000万台。“和信创天十年专注云桌面产品研发，就是为了解决大规模终端管理难题。和信下一代云桌面要做的就是要管理商用PC，其存量市场规模已超千亿。”和信创天总裁何钦淋表示。

十年磨练精品出，虚拟市场来争锋

然而接触软件研发的人应该知道，选择自主研发就是不断试错和迭代的过程。何钦淋在接受采访时简单的回顾了公司一路走来所经历的种种心路历程，让笔者深深体会到了和信创天这十年来成长道路的艰辛。

采访中，何钦淋回顾了曾经三次为同一客户进行产品测试，均以蓝屏告终，他也在公司最困难的时候，卖掉自己在北京的房子来支撑公司运营。在咬牙坚持过后，对产品的执着、技术的坚持和对市场方向的认可最终让公司苦尽甘来。2013年，和信创天签约首家大客户腾讯科技，正式迈向产品化第一步，2014年和信云桌面项目落地厦门大学，首创云桌面盘网双待技术在教育行业成功落地应用、2015年打造了国内首个电力行业云桌面成功案例，攻克了复杂外设环境软硬件兼容与窄带宽支持难题，2017年和信向宜春市人民医院交付千台和信下一代云桌面（VENGD）终端，创造业内首个实际落地运行1000台以上云桌面的三甲医院案例……这一切成功的背后凸显了其拳头产品——和信下一代云桌面（VENGD）过硬的品质及优异的市场认可度。

和信下一代云桌面高效管理对外经济贸易大学1500台终端

上图展示的和信创天打造的对外经贸大学部署虚拟化云计算方案一角,成为该行业标杆应用

2016年，和信创天经过不断技术积累和实践推出了下一代云桌面产品VENGD，开创性地融合了VDI(Virtual Desktop Infrastructure虚拟桌面基础架构) 和VOI(Virtual OS Infrastructure虚拟操作系统基础架构)两大技术架构优势。2018年4月份，基于十年不懈的极致钻研，在进行了大量突破性产品创新之后，北京和信创天科技股份有限公司宣布下一代云桌面 VENGD 4.0正式发布并震撼上市。而VENGD也是公司在不断调研市场需求、坚持走技术创新路线下，打造的国内第一款基于NGD（Next Generation Desktop）架构的桌面虚拟化产品。其革新地实现了帧传输（VDI）和流传输（VOI/IDV）的完美融合，开创性地构建了既可以利用服务器的计算资源进行集中计算，又可以利用终端本身的资源进行分布计算的“前后端混合计算”模式。可以有效地解决客户终端在集中管理、高效运维和安全可用等方面的各类难题。

和信创天CTO 王卫

和信创天CTO王卫谈到：“下一代云桌面VENGD 4.0带来的全新解决方案能够帮助用户来灵活选择前端和后端计算”。王卫解释到：VOI的特点是不依赖网络、存储还能保持很好性能。VDI是需要一个更好的网络环境来连接服务器和客户端。而IDV(Intelligent Desktop Virtualization)智能桌面虚拟化能够解决异构操作系统的统一，但是对前端计算又有一定的要求。下一代云桌面产品VENGD 4.0，融合了VDI、VOI、IDV三大架构的优势，可以管理99%的桌面场景。既可以保护现有的资产，又在实现业务连续性的同时，保证了云端性能，VENGD 4.0很好的解决了单点故障的问题。如果后端服务器发生故障，还可以保证前端业务运行。

VENGD 4.0版本是和信创天历经产品迭代后，推出的最新版本。通过公测，VENGD 4.0在策略和应用下发等方面，性能至少提升了50%。在千级用户场景下，应用下发等关键操作性能则得到了100%的提升。具体来说，VENGD4.0重点在以下几方面实现了突破性的创新：

全新体验：VENGD 4.0 不仅可以满足随时随地移动办公的需求，更可以在10M窄带环境下实现3D高清播放和外设硬件兼容。

开放平台：VENGD 4.0平台同时支持普通PC机、云终端机、一体机、触摸屏、平板电脑、手机混合接入，适用于各类应用场景下的各类终端设备。尤其是实现了一台服务器可以同时管理1000台终端桌面的需求。

新增功能：VENGD 4.0 新增离线超管、本地快照、混合镜像模式、智能外设个性化、自动排程等功能，结合产品自身虚拟防护、桌面管理、行为控制、移动办公等功能特性，可以为客户提供安全合规、极简运维、效率提升、业务连续、降低TCO成本等多种价值的桌面终端维护管理解决方案。

技术创新没有捷径，继续坚持战略试错

新产品在功能上的日益完善并没有让和信创天放慢对新技术、新产品探索的脚步。为此和信创天成立智能云计算创新研究院，十年来一直服务于技术创新及新产品预研工作。为和信创天虚拟化云计算产品与技术的持续创新，源源不断地传递动力。在和信下一代云桌面 VENGD 4.0发布会现场，和信创天智能云计算创新研究院院长高冲为大家展示了十年间公司在技术和产品方向的试错案例。每一个页面无不体现着和信研发团队对于技术的热爱以及矢志不移的创新精神。

和信智能云计算创新研究院院长高冲展示公司十年间所经历的一次次基于对技术创新的不断试错和验证。

今天，基于十年来坚持各种技术创新的实践与应用，和信创天已成功自主研发出一系列具有国际竞争力的产品，包括：和信云存储（VECloud）——一款企业文档管理软件，专为解决企业文件不断增长、管理混乱且易丢失等造成的企业文档管理低效问题。和信统一应用管理平台（VEUAM）——为用户提供高效便捷的应用交付服务，实现标准的Windows应用程序生成可跨平台发布的虚拟应用，在各个操作系统上运行程序。和信云计算管理平台（VEStack）——为企业用户提供用于统一管理多种云资源的SaaS云管理平台。和信智能数据感知分析平台（VEIDP）——为企业、机构提供数据可视化全景大地图，以直观的图形、图表界面展现数据。

针对未来，高冲谈到：“研究院的将继续结合自身的优势实现更方便的产品交付。目前正在做的是类似于AWS订单化的交付模式——实现云资源的订单自动化的交付。可以实现直接在云平台上面选择适合的配置，性能、要求，预装哪些操作系统，搭配哪些应用软件，后端的服务器等订单化的审批。做到直接创建使用虚拟资源。包括虚拟存储，高效的存储方式。”

可以看到，和信创天已经拥有国际一流的虚拟应用技术研发团队及虚拟应用研究实验室。同时公司还与清华大学、华中科技大学等国内著名高校建立了长期研发合作关系。借助成立“智能云计算创新研究院”，和信创天将进一步与科研院所、大学院校紧密加强研发合作，尽快组建联合实验室和成立国家课题组，以创新技术、研发积累为契机，深耕云计算市场并引领技术前瞻。

和信下一代云桌面VENGD 4.0不仅具备国际水准，也是和信创天在深耕虚拟化云计算领域进程中的一个里程碑式产品。相信凭借着对技术创新的执着追求以及对市场的尊重而形成的竞争力优势，能够让和信创天距离打造国产虚拟化云计算领军品牌的目标更近一步！