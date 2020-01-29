火神山医院IT设备已抵达，联想将继续驰援雷神山医院所有IT设备

今日，联想集团向武汉市新型肺炎防控指挥部捐赠武汉火神山医院所有IT设备已全部送达

今日，联想集团向武汉市新型肺炎防控指挥部捐赠武汉火神山医院所有IT设备已全部送达（包含电脑520台、平板电脑120台、打印机285台、桌面IDV软件450套，服务器2台，另有其他设备100个），联想已派出专业IT服务团队进驻现场，深入疫情第一线，为医院提供IT设备运维和现场技术支持。

除以上捐赠外，联想集团还将向正在兴建的武汉市第二所抗击肺炎应急医院武汉雷神山医院捐赠所有所需IT设备（包含电脑700台、平板电脑160台、打印机375台，以及配套软件和桌面系统等），并配备专业服务团队。

火神山医院和雷神山医院均采用联想自研IDV桌面云技术解决方案，可以极大的减少一线工程师的工作量，减少人力投入，降低医院运行后人员进入疫区一线的概率和风险。

过去一周，联想一直高度关注疫情发展，第一时间成立了“联想疫情防控小组”。除了驰援两所医院，我们还在第一时间对联想武汉工厂的防疫工作作出安排，并引导联想全球员工对疫区进行捐款。接下来我们仍将持续为武汉疫情防控工作提供各项帮助。



疫情面前，让我们全力以赴，齐心协力打赢这场硬仗！



借问瘟君欲何往，纸船明烛照天烧！武汉加油！中国加油！

联想集团

2020年1月29日