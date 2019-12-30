Hitachi Vantara连续四次位列IDC对象存储领导者象限

HCP是一款先进的软件定义的对象存储解决方案，可帮助企业机构在本地和云中实现智能化的数据存储、丰富、激活和价值变现。

2019年12月30日，北京——Hitachi Vantara日前凭借Hitachi Content Platform（HCP）在《IDC MarketScape：全球对象存储市场2019厂商评估》中入选领导者象限。这是Hitachi Vantara第四次蝉联IDC对象存储领导者象限，并在该领导者象限中名列前茅。

HCP是一款先进的软件定义的对象存储解决方案，可帮助企业机构在本地和云中实现智能化的数据存储、丰富、激活和价值变现。HCP具有强大的可扩展性和线性扩展的性能，相比于同类解决方案，它能以更低的总体拥有成本（TCO）实现更高级别的智能化数据管理、合规、自动化，并拥有由合作伙伴和符合要求的第三方应用程序组成的广泛的生态系统。

HCP产品组合将对象存储、文件同步和共享、云存储网关以及复杂的搜索和分析功能结合在一起，提供了一套紧密集成、智能且简单易用的云存储解决方案。它同时支持众多传统和新型用例，帮助用户执行以数据为中心的策略，同时确保数据在终端用户、边缘位置、数据中心和云中的安全性、可用性、可操作性，并可提供丰富的洞察力。

报告指出，“Hitachi Vantara的HCP产品组合为用户提供了灵活的选择，可全面满足企业机构的各种需求，提供可拓展、定制化和全面的解决方案。HCP设备产品搭配HCP for Cloud Scale可支持多种传统和新一代工作负载，例如物联网（IoT）、媒体管理、人工智能（AI）、机器学习以及内容存储库。”报告还表示，“为了满足当前和未来业务的需求，许多客户需要可扩展和兼容云的对象存储，借此利用对拥有数据的管理、治理能力和集成的解决方案，获取针对数据的移动性，进行数据分析和数据访问的卓越体验。Hitachi Vantara的HCP解决方案是面向这些客户的理想方案。”

IDC文件和对象存储系统研究经理Amita Potnis表示：“Hitachi Vantara的HCP产品组合为客户充分利用数据价值、实现价值变现提供了一套全面的方案，其中包括敏捷的基础架构，以及用来丰富和保护数据的各种工具。同时，Hitachi Vantara不断对HCP产品组合进行创新，持续满足新型工作负载需求（HCP可在各种存储介质间进行数据分层，包括闪存、磁盘、磁带、光盘和公有云存储服务等），在对象存储市场处于遥遥领先的地位。”

Hitachi Vantara 2019年再次入选IDC对象存储“领导者象限”，和长期以来全球的2,500位客户的信赖，足以证明HCP这款强大的、可持续的、集成化的产品组合的成功，并将持续为全球企业机构提供具有实用价值的创新解决方案。

Hitachi Vantara产品营销高级总监Scott Baker指出：“当前，对象存储解决方案的市场需求量很大，因为它们解决了企业正面临的一些最为严峻的数据管理挑战，包括存储分层、数据保护、混合云和多云管理，以及全球信息治理。作为连续四次上榜IDC MarketScape对象存储评估领导者象限的厂商，Hitachi Vantara再一次证明了其市场领先的实力，帮助客户在DataOps时代实现现代化的数据存储、保护和访问。”