数据存储五大趋势：加速技术和数字主权时代到来

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰根据IDC数据分享了最新的存储发展趋势。为用户和企业发展和利用存储提供一个重要的参考。

在近日举办的Hitachi Vantara 2019中国论坛上，Hitachi Vantara在活动现场为参会者们展示了在NEXT 2019大会上最新推出的全球最快的Hitachi虚拟存储平台（Hitachi Virtual Storage Platform）VSP 5000。该产品能够提供每秒2100万IOPS，低至70微秒的时延以及高达8个9可用性。8个9是什么概念？就是说平均每年停机时间仅为0.3秒。保证了核心业务的业务连续性。

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰根据IDC数据分享了最新的存储发展趋势。为用户和企业发展和利用存储提供一个重要的参考。

数据存储趋势一：市场维持高速增长。2018年，基于各个存储厂商的销售额来看，中国存储市场规模达到了34.2亿美元。其中传统企业级存储19.7亿美元，占比60.9%，软件定义存储市场规模为7.2亿美元，占比22.1%。超融合存储占比17.0%。

IDC预测中国存储市场2018-2023年复合增长率10.3，其中软件定义和超融合存储增长率在20%以上。金融、电信、大型制造等对可靠性要求非常高的企业仍然偏好传统企业存储。

数据存储趋势二：全闪存与NVMe。2019年，目前主流存储设备厂商都已经进入市场，2019年全球NAFA超过20亿美元，到2021年全球NAFA将驱动50%的外部存储市场。其中2018年中国存储市场规模来看全闪存占比是14.1%。但是增长率很高。IDC预测2020年相比2019年增长率为44.2%，2021-2023年的复合复合增长也超过20%。

目前在全闪存上的创新领先厂商包括Hitachi Vantara、华为、和戴尔易安信。Hitachi VSP 5000能够提供每秒2100万IOPS，低至70微秒的时延以及高达8个9可用性。华为新一代oceanstor Dorado，是首款内置AI芯片的全闪存，提供2000万IOPS性能和0.1ms的稳定时延。

数据存储趋势三：多云环境的适应。多云管理成为存储上云考虑的问题。到2024年，70%的中国500强组织将实现跨公有和私有云的多云管理策略。

数据存储趋势四：人工智能融合。IDC2019年预测，到2023年，40%的企业的数据中心IT设施将利用嵌入式AI功能，拥有自主运转和控制的能力，到2021年，人工智能或自动化的分析驱动将取得50%的运维业务，节省20%以上的运营成本。人工智能将驱动设备的配置和修复的自动化，消除人为错误的手动过程并提高生产率。同时AI还能够通过提供IT综合效率、减少停机等实现运营成本的降低。

数据存储趋势五：安全与隐私匹配。IDC预测，到2022年，50%的IT基础架构平台将对静态和运行中的所有数据应用加密，这种加密需要是量子安全等新技术。到2020年，全球超过50%的跨国公司将实现云、IT基础架构和数据治理设置的安全和自动化，符合GDPR等法规需求。

数据存储的安全和隐私核心是数字主权的问题。华为任正非认为，“数字主权和过去物理主权同样重要，过去物理主权牵涉到地缘政治，信息化没有地缘，信息在全球流动，还是要有数字主权。每个国家都要建立自己数字主权的概念”华为坚决支持数字主权战略和诉求，为全球基础设施做出贡献。