生产就绪，超融合产品的试金石

超融合市场是当下IT行业最热闹的细分领域之一。根据Gartner今年上半年的报告，2019年全球超融合保持40%-50%的增长，而且是在超融合厂商逐渐从软硬一体转向软件的背景下，如果把硬件算进去增速会更快。而中国市场增速会高于全球市场，根据IDC的报告，中国超融合市场今年预计在70%-85%之间的增速。高涨的市场行情加速了产品上市和更新速度，市场上超融合解决方案林林种种、不一而足。众多的产品和方案让用户有了更多选择，但也增加了选型的难度。

应该说，经过这些年的技术积淀，超融合技术本身已经逐渐成熟，但具体到不同厂商其超融合产品和方案成熟度各有不同，这就决定了各自产品在市场上的不同定位：一般产品面向非核心或边缘应用，而成熟的产品面向重要应用。对于那些关键业务应用，自然要选“生产就绪”的超融合产品。实际上，今天越来越多的厂商和用户认识到“生产就绪”的重要性。

最近，超融合厂商 SmartX（北京志凌海纳科技有限公司）对外发布了最新版超融合软件 SMTX OS 4.0，主打的正是“生产就绪”。新版本以“生产就绪”和“简单敏捷”为主线，在虚拟化、存储、运维管理等方面进一步提升。另外，基于超融合产品成熟的分布式块存储模块，SmartX 发布可与计算节点分离部署的分布式块存储产品 SMTX ZBS，为生产应用系统提供横向可扩展、高性能的块存储资源。

SmartX发布新版超融合软件 SMTX OS 4.0和可与计算分离的分布式块存储产品SMTX ZBS

迎难而上，不走寻常路

在超融合市场SmartX显得有些与众不同。SmartX于2013年成立，尽管公司成立时间不长，公司体量比不上很多大公司，但其不仅坚持自主研发，而且其产品定位在高端，面向核心应用，直接向行业领头羊发起挑战。而这一切都始于公司成立时的愿景。

“Make IT Simple（让IT变简单）这是我们在2013年成立时确立的使命，到现在没有变过。这里的‘IT’是个双关，不仅是‘IT（信息科技）’还有‘it（它）’，希望把一切都变得更加简单。”SmartX公司创始人、CEO徐文豪表示。

SmartX让一切变得简单的具体举措就是创建可扩展且易于使用的IT基础架构，来提升企业IT 能力，从而让企业集中精力在帮助商业运转的应用和创新上。在这个愿景之下，SmartX确立了8条价值观。

徐文豪特别介绍了其中最为核心的三条：第一，为用户着迷，持续不断了解用户的需求，帮用户成功；第二，专注。要做的事情不能多，要么不做，要做就做到极致。第三，做有影响力的事情，也就是要解决业界比较难的问题。

“归结起来，就是我们只要做，我们一定要做全球最好的产品。” 徐文豪表示。

事实上，也正是有这种决心才让SmartX在超融合市场没有随大流——基于开源技术来做产品，而是选择自主研发，并选择以超融合最核心的分布式块存储技术作为突破口。

“在关键的核心业务领域，性能是关键，同时还需要一些定制的能力，基于开源软件这些很难达到。这是我们选择自研的一个主要考虑。”SmartX市场总监库依楠在和记者交流时表示。

SmartX的知难而上还表现在，Smartx的产品刚上市就直接选择了对产品要求最高的金融行业去检验，并把金融行业作为第一个主攻行业。

“作为一个新来者，我们希望挑一个最有难度的行业来证明我们的产品，而金融就是非常合适的。”徐文豪解释说。

当时，SmartX对行业的要求是：第一，对产品非常关注，第二，信息非常透明。这样面对中低端产品竞争，SmartX的优势才能充分发挥出来。而金融可以满足这两个要求，而且进入这个行业还有几个好处：第一，金融行业IT投入大，而且领先；第二，金融行业喜欢充分测试一款产品，从而给新来者更多公平竞争的机会。

后来的结果证明了这一决策的正确，一年多的时间SmartX的超融合产品先后进入证券、保险、银行、基金、期货、信托、互联网金融行业企业，这些客户中甚至不乏交通银行、招商证券、国泰君安证券、泰康保险等行业头部企业。

面向关键应用，支持核心业务

“生产就绪”是SmartX在其产品宣传中时常会出现的高频词汇，也是SmartX一直以来傲立众超融合产品的关键特性。

“2017年，我们产品上市时，市场上超融合产品非常多，很多是基于OpenStack、Ceph等各种开源软件的，达四五十家之多，但大部分是应用开发测试或者边缘业务，很少人把超融合真正带到生产就绪的环境里。”徐文豪表示。

SmartX有足够的自信可以把产品应用到生产环境，并把“生产就绪”作为产品的最重要指标之一，且一直在加强，正如刚刚推出的SMTX OS 4.0那样。与此前的版本相比，SMTX OS 4.0在“生产就绪”上有三个增强：

第一，支持容器存储的 “生产就绪”：支持 Kubernetes Container Storage Interface (CSI) ，可以通过 iSCSI 为 Kubernetes 提供持久存储服务；第二，SCSI 永久保留（PR）等增强存储特性支持：让 Windows Failover Cluster 与 Windows Failover SQL Server 等生产应用就绪；第三，智能恢复兼顾服务质量与恢复速度 ：引入数据再平衡模式，智能调节数据恢复和再平衡速率，在保证正常业务不受影响的前提下提高恢复速度。

SmartX的技术能力也得到外界的认可。在8月IDC 发布的《 IDC创新者：中国软件定义存储，2019 》报告中，SmartX被 IDC 评为软件定义存储创新者，并成为中国唯一入选 2019 IDC 创新者的超融合厂商。IDC在入选原因中提到了SmartX的产品具有丰富的企业级特性，能支撑企业云环境下的大规模虚拟化和容器负载，成为用户新一代 IT 基础架构的核心操作系统。”

市场表现也证明了SmartX的能力，“我们今年上半年增长超过150%。在我们的产品上跑的生产业务非常多，72%的应用场景都是生产业务，比如，证券的行情接入、在线业务等就跑在我们超融合产品上。“徐文豪说。

与SMTX OS 4.0同期发布的一款分布式块存储新产品SMTX ZBS，同样是在“生产就绪”思路驱动下出现的。徐文豪透露，一些用户已有虚拟化及物理机计算基础架构，他们还希望构建分布式存储资源池，而目前市场上的分布式块存储大多基于开源，且不是针对块存储对应的场景设计，不能真正符合 “生产就绪”的要求。SMTX ZBS面向大型企业客户，充分利用 SMTX OS 超融合软件成熟的分布式存储模块，经过大量生产环境验证，解决了开源产品对生产系统支持能力不足的问题。

不断完善的超融合生态

一个产品是否在市场普及，除了技术的成熟外还离不开一个完善的生态系统的支持。SmartX深知这一点。基于这一判断，SmartX在技术研发的同时也高度重视生态系统的建设。

徐文豪表示，要让SmartX的产品能被市场认可，有两个关键点：第一，产品必须可以支撑行业的关键业务和应用场景；第二，必须有完备的生态和解决方案，而且自己是细分行业的领导者。

“我们的基本思路是在各个领域都跟这个领域最好的厂商合作。“徐文豪表示。

如今SmartX和业界众多知名厂商开展了广泛的合作，从芯片到虚拟化、到容器、到云管平台（CMP），以构建完整的解决方案。比如，硬件平台上不仅与x86服务器开展了适配，还与ARM服务器进行了适配。

“超融合是一个平台，需要支撑各种应用系统，如果不预先做测试或者认证，真正运行时很可能会出现各种问题。“徐文豪表示，这也成为SmartX与一些国外厂商市场竞争的有力武器。

展望未来，徐文豪表示，在用户需求的驱动下，SmartX 将以持续的产品、方案和服务创新，以及完善的生态系统合作，构建 “生产就绪”的新一代 IT 架构解决方案，为更多客户的数字化转型提供更好的支持。