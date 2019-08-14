Ingram Micro ONE APAC大会召开：英迈国际双云战略和4个路线助力合作伙伴全面变革

2019年8月5-7日，Ingram Micro ONE APAC大会在新加坡举行。会议上汇集了来自亚太区14个国家和地区的技术合作伙伴，与来自亚太地区的900多位多位规模最大、最具战略意义的经销商合作伙伴共同探索网络安全、云，物联网（IoT），移动，数据中心转型、协作以及人工智能和物联网等领域的变革性技术趋势。

大会上，英迈国际执行副总裁兼亚太区总裁Mike Zilis提出英迈国际继续致力于基于围绕合作伙伴解决方案技术的生态系统战略，打造一个满足未来经济基础一站式新体验的服务和解决方案。Michael Zilis谈到“英迈国际继续在加速核心业务发展的同时，持续不断地在新应用、新技术和新的生态领域方面加快变革脚步。

他强调了包括云、网络安全、物联网等先进的解决方案取得了快速增长。“它们是我们所有市场中增长最快的领域。我们确实在这些领域以两位数的速度增长，并期望在我们关注的同时继续发展，但这并不意味着很多其他领域并不重要。我们业务的流量方面仍占我们业务的很大比例，而且它们是我们以不同方式维持和发展的非常重要的领域，“Mike说。

大会上再次阐述了英迈国际的发展思路，围绕最新的IOT、AI、云、智慧办公等技术和解决方案，同时基于网络安全威胁预防的生态圈。进一步通过生态建设+合作伙伴技术创新深度合作方式持续打造一个基于物联网、数据中心、工作空间以及云技术解决方案的“技术即服务”的生态系统。

英迈国际基于CloudBlue打造双云战略

今天每个企业面临着的各种变革，包括基于私有、多云数据管理、网络安全、自动化、软定义和超融合等基础设施的IT变革，包括网络安全、SOC构建、实施、评估、运营支持软件定制和开发的安全变革，包括IOT、数据分析、Hadoop、无线等你数字化变革以及包括协作、语言、视频集成、office365等办公变革。

基于变革，英迈推出双云行动，通过提供销售和交付解决方案统一平台，英迈将全球的云消费者和云供应商聚焦在一起，基于CloudBlue，英迈打造了云集市把合作伙伴与全球最大的云生态全连接起来，帮助他们有效的增长收入，目前整个云集市超过55个国家和地区的55000家云经销商，已经推出200多个云服务。

同时基于英迈国际5亿美元打造的CloudBlue平台，目前为全球最大的电信公司、移动服务提供商以及包括Ingram Micro Cloud在内的云服务商提供支持。

CloudBlue为全球ISV生态系统提供了一个单一入口点，包括来自微软(Microsoft)、Dropbox、DocuSign、IBM、思科(Cisco)、赛门铁克(Symantec)等公司的200多个预集成解决方案实现了 “一站式”在线云平台服务，提供在多云环境下的云商业和anything-as-a-service (XaaS)产品和服务功能。今天基于CloudBlue全球超过三分之一的电信公司启用和管理了3000多万企业云订阅，CloudBlue正在经历快速增长，是全球200多家最重要的服务提供商的幕后云运营中心。

基于CloudBlue平台不仅能够更容易利用基于云的技术和服务，同时能够帮助简化销售以及加速管理服务最终更快的实现客户目标和获得更大的投资回报。CloudBlue Connect 完全实现了新产品和服务端到端生命周期的数字化，从构思到定义、实施、签约、目录管理以及进入市场。

4个路线助力合作伙伴全面变革

除了自身的双云战略，英迈国际为合作伙伴带来了四个路线全面助力合作伙伴转型。Ingram Micro ONE APAC 2019上展示的调查报告显示，超过一半的合作伙伴没有任何销售计划。在对2112个合作伙伴组织调查发现，47％的受访合作伙伴没有商业计划，与此同时，56％的合作伙伴没有销售计划。特别是今天工作负载开始转移到云端，合作伙伴应该确保自身不要变成落后的合作伙伴。

英迈国际全球云通道高级副总裁Renee Bergeron介绍了2018年的Ingram Micro Cloud Awesomeness路线图后，希望帮助合作伙伴构建其云业务并销售更多基于云的服务。在展示通往云转型之旅的下一步举措时，她认为合作伙伴应该在四个路线图阶段 - 构建，广度，深度和规模上进行全面思考和深度布局。

Renee Bergeron认为，大部分合作伙伴处于路线图的“构建”阶段，其中包括仅将少量云服务推向市场并运营其业务的合作伙伴，而不是积极主动。“如果你发现自己处于构建阶段，你一定要重视起来，要有计划的实现商业计划进入下一个阶段”Bergeron谈到。

“但作为一个长期的构建合作伙伴，因为当工作负载开始转移到云端时，内部运行的工作负载将会减少，竞争将会非常激烈，所以，你必须确保你最终站在云转型分界的右侧，并将自己升级为广度的合作伙伴。“

广度合作伙伴是那些销售超过四种云服务，自动化后台流程并专注于重复销售，交叉销售和向上销售等先进销售概念的合作伙伴。自去年以来，广度合作伙伴的比例从30％增加到34％。

下一阶段是深度，适用于销售基础架构即服务产品和10多种云服务以及自动配置的合作伙伴。英迈国际在深度阶段目前有14％的合作伙伴，处于深度阶段，高于发布时的9％。

最后一个阶段是为高级云合作伙伴提供Scale，为客户提供外包目录和集成数字营销等自动服务。只有百分之一的合作伙伴达到了这一阶段，但她表示今年这一比例增加到了2％。

Bergeron还分享了基于合作伙伴合作的愿景，即未来的供应商和ISV能够自动登上Ingram Micro的Cloud Marketplace，后者目前拥有超过55,000个渠道平台。

合作伙伴带来最新全面的解决方案

此次峰会上，不仅有英迈国际对技术和战略的解读，同时合作伙伴也展示了当前最先进的软件、解决方案和工具等。

大会的顶级赞助商VMware分享了最新的合作伙伴关系，以推动客户的数字化转型，为合作伙伴提供混合云，超融合基础设施（HCI），软件定义数据中心，移动性和工作空间管理方面的巨大商机。 了解VMware如何致力于帮助我们的合作伙伴在客户建立和发展其数字基础时建立能力和进入市场的准备状态。

如今，机器学习通过核心进行训练，在将训练结果发送到边缘进行预测和行动。然而，由于隐私，规则或数量和速度的原因，如此多的数据滞留令人们难以获得始终如一的准确预测。 但是，如果我们可以通过AI，物联网和区块链来消除这些障碍，以便在数据源的任何地方（包括边缘处）训练这些机器，那该怎么办呢。HPE高性能计算和人工智能副总裁兼CTO Goh Eng Lim通过通俗易懂的方式，分享了机器智能如何以前所未有的方式挖掘数据的价值，并解决世界上面临的各种重大的挑战。

微软分享了最新的物联网创新微软亚洲销售和市场营销物联网设备经验总经理Shirley Strachan通过分享微软如何帮助物联网价值链中的合作伙伴来设计，构建和扩展从边缘到云的可重复物联网解决方案。 并为合作伙伴面临的云机遇，AzureSphere如何帮助创建高度安全的连接微控制器（MCU）设备，为企业提供重新构想业务和创造未来的信心和力量。

同时针对不同合作伙伴推出了包括数据中心转型、物联网、云计算、边缘计算、智慧端点、设备和安全性、网络安全等技术沙龙。以及针对如何利用混合云来实现业务敏捷性的分论坛。包括比如包括VMware、Cisco、微软、Hitachi vantara等专家一起讨论如何利用虚拟化计算、存储、网络、安全和管理的集成解决方案来构建一个无缝、连接的基础架构来支持工作负载在混合云中的无缝移动。特别是合作伙伴基于英特尔傲腾固态硬盘在存储和缓存领域如何支持基于VMware软件定义数据中心的加速。

还有来自包括网络防护厂商Acronis针对数据保护的升级版网络保护进行了深度解读，基于Acronis如何通过统一平台上提供简单、高效和安全的网络防护来体格一个差异化的服务来帮助托管服务提供商。

英迈中国业绩大放异彩

今年是英迈国际成立40周年，回顾2018年，英迈国际年度营收创历史性的超过500亿美元。所有国家主要产品超预期完成年度目标。在Ingram Micro ONE APAC大会上，英迈全球副总裁，中国区首席执行官邵岩鸣分享了中国区的业绩和发展。2018年英迈中国也取得了持续发展，两年30%+增长，营收亚太第一，全球第三市场，获得业界多项荣誉全球及中国年度突出分销商奖项。合作伙伴覆盖全国647城市，一至六线城市覆盖，新增包括UiPath、腾讯云等18家合作厂商。

邵岩鸣分享到，就像大会主题一样，英迈中国2019年持续推进改革创新的脚步不会停止。在加速核心业务和强化专业的服务团队的基础上，将不断在新应用、新技术、新领域加速变革。“希望通过新的技术、新的厂商合作带来新的商机，包括新签约的18家合作厂商都一个共同的点就是仅仅围绕IOT、云、AI、智慧办公以及安全这些生态系统的建设进行。希望为客户提供价值更高的增值服务。”面对2019年的市场挑战，英迈中国坚信通过坚持在主方向的生态建设和新的领域的创新，就能够积极转型，走出一条与传统分销不同的转型路线。

邵岩鸣表示希望通过三天的大会，让技术赋能的力量发挥其作用。大会上来自中国的合作伙伴能够看到全球领先的技术厂商提供的最新的技术和解决方案，来持续服务中国市场需求。

作为长期致力于成为广大合作伙伴可信任顾问的英迈国际，随着未来应用和基础架构的边界变得模糊，英迈国际也在不断的变革和创新，其基于合作伙伴和客户的需要建议和咨询，一方面积极推动数字化转型变革，一方面积极拥抱新技术新应用，持续的打造一个专业服务团队，并持续的专注于合作伙伴的增值价值。