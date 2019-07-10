谷歌2亿美元收购存储初创公司Elastifile

在以26亿美元价格收购了Looker Data Science公司之后，谷歌又发起了另一笔收购以加强自己的云平台。

在以26亿美元价格收购了Looker Data Science公司之后，谷歌又发起了另一笔收购以加强自己的云平台。

谷歌今天宣布已经签署最终协议收购Elastifile，Elastifile是一家位于以色列和加利福尼亚州圣克拉拉的数据存储初创公司。谷歌云首席执行官Thomas Kurian表示，这笔交易预计将在年底前完成。

Kurian没有披露这次收购的价格，但据以色列商业期刊CTech引用匿名消息人士的话称，谷歌大约为Elastifile付出了约2亿美元。对于Elastifile的投资者而言，这是一个不错的退出。Elastifile此前已经从包括戴尔、思科和Lightspeed Venture Partners在内的三家公司那里筹集了7400万美元。

Elastifile主要销售企业可以在公有云或者本地数据中心硬件上部署的文件存储系统，该系统简化了处理应用数据存储所涉及的日常操作任务，例如在信息增加时提高容量。今年4月Elastifile将该产品提供给谷歌云，作为双方实施广泛产品集成合作的一部分。

这次收购将使Elastifile成为谷歌云的一个组成部分，目前Elastifile已经与谷歌有很多整合：Elastifile的产品直接集成到谷歌云平台的管理界面以及计费和支持系统中。除此之外，Elasitilfe也可以运行在AWS等竞争对手的公有云平台上，但目前还不清楚收购之后这种支持是否还会继续。

Kurian表示，Elastifile将使他的团队能够为企业将传统内部部署系统迁移到云端提供更好的支持。许多传统工作负载（尤其是SAP的业务管理应用）都使用的是文件存储。

这次收购还将让谷歌能够更好地支持已经在本地运行的、以文件为中心的工作负载。例如，半导体制造商eSilicon采用Elastifile在谷歌云上设计存储芯片。电影制片公司和娱乐公司经常维护大型媒体档案，有时涉及数百万个文件。

Elastifile可能最终取代谷歌现有的文件存储服务Cloud Filestore。当谷歌和Elastifile在4月份宣布合作时，谷歌云产品管理总监Dominic Preuss曾表示，Elastifile的平台更适合支持大型多PB的工作负载。