至顶网助力举办第三届世界智能大会城市云与城市智能发展峰会

5月17日下午,第三届世界智能大会城市云与城市智能发展峰会在天津梅江会展中心举办。此次峰会在天津市工业和信息化局指导、天津市滨海新区人民政府支持下，由至顶网承办。

5月17日下午,第三届世界智能大会城市云与城市智能发展峰会在天津梅江会展中心举办。此次峰会在天津市工业和信息化局指导、天津市滨海新区人民政府支持下，由至顶网承办。峰会上，波兰罗兹市副市长克里斯多夫·皮亚科斯基在峰会上致辞。国家发展和改革委员会原副主任，第十二届全国人大常委、财经委员会副主任，中国经济体制改革研究会会长彭森、中国工程院院士吾守尔·斯拉木发表了基于城市发展的主旨演讲。

随着中国城市化的加速发展，城市发展面临的机遇和挑战并存。同时随着云计算和人工智能等技术应用的纵深发展，其作为基础性技术资源的地位日益凸显，通过智能创新来实现城市的转型升级成为趋势。

此次峰会基于“智能创新 加速城市转型升级”为主题。致力于为新型的、可持续的智慧城市构建提供一个分享平台，希望通过云计算、大数据、人工智能等创新技术和应用结合城市发展过程中的数据安全、隐私保护、流通管控、共享开放等业界关注的问题，与专家学者一起共同探讨和深度思考，来加速推进智慧城市建设，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用。

本次峰会，围绕城市云与城市智能发展环境、技术趋势、热点应用等话题，通过国内外专家介绍新技术对于智慧城市发展的驱动力，分析产业发展方向，领军企业代表分享具体实践经验，深入交流产业建设发展现状、问题，及未来发展思路。

此次峰会包括紫光云公司总裁CEO吴健、西部数据全球高级副总裁Steven Craig、阿里巴巴集团副总裁刘松、乂学教育-松鼠AI智适应教育联合创始人兼CEO周伟、福特智能出行有限责任公司亚太总裁杨瀚生、麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉、曙光云计算集团副总裁孙会首以及国美智能CTO李一冰等领军企业共同探讨以互联网、通信网络、云计算、大数据、人工智能等技术，通过助力包括天津在内的所有城市进一步推动在社会治理、民生服务、城市管理，实现新一代信息技术创新与城市转型升级的深度融合，最终实现智慧城市的转型升级。