大咖齐聚世界智能大会，共话智能创新加速城市转型升级

5月17日下午,第三届世界智能大会城市云与城市智能发展峰会在天津梅江会展中心举办。各个领军企业代表分享了包括政务、水务、工业、住建、交通、安防、教育、警务、零售等行业的具体实践经验。

5月17日下午,第三届世界智能大会城市云与城市智能发展峰会在天津梅江会展中心举办。波兰罗兹市副市长克里斯多夫·皮亚科斯基在峰会上致辞。国家发展和改革委员会原副主任，第十二届全国人大常委、财经委员会副主任，中国经济体制改革研究会会长彭森、中国工程院院士 吾守尔·斯拉木、紫光云公司总裁CEO吴健、西部数据全球高级副总裁Steven Craig、阿里巴巴集团副总裁刘松、乂学教育-松鼠AI智适应教育联合创始人兼CEO周伟、福特智能出行有限责任公司亚太总裁 杨瀚生、麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉、曙光云计算集团副总裁孙会首以及国美智能CTO李一冰等国内外产业领袖和专家学者在论坛上进行主旨演讲。

此次峰会是在天津市工业和信息化局指导、天津市滨海新区人民政府大力支持下，至顶网承办。峰会主题为“智能创新 加速城市转型升级”。旨在围绕城市云与城市智能发展环境、技术趋势、热点应用等话题，通过国内外专家介绍新理念、新技术以及新方案来驱动智慧城市发展，分析产业方向。各个领军企业代表分享了包括政务、水务、工业、住建、交通、安防、教育、警务、零售等行业的具体实践经验，共同探讨以互联网、通信网络、云计算、大数据、人工智能等技术为代表的智慧城市建设，深入交流产业建设发展现状、问题，及未来发展思路。

彭森分享了《城市发展新理念》的演讲报告。他谈到目前全国100%的副省级以上城市，超过80%的地级城市、超过40%的县级市，总计大约500座以上的城市，都已经明确的提出和正在建设智慧城市。通过智慧城市建设，城市信息基础设施明显改善。但是需要新理念和新模式，来建设智慧城市新形态。

为了更好地发挥智能科技的引领作用。促进智慧城市健康发展。彭森提出四点建议。一是坚持以人为本新型智慧城市建设要从城乡居民实际需求出发。重点解决便民惠民的公共服务和社会服务问题。二是坚持市场主导。以市场需求带动技术变革。以技术变革推动智慧发展。探索智慧城市新发展的路径。三是坚持改革创新。建立用数据说话，用数据决策。用数据管理，用数据创新的管理机制和智慧化的城市管理体系。推进技术融合，业务融合数据融合。实现跨层级，跨地域，跨系统，跨部门跨业务的协同管理和服务。四是推进国际合作。在更加包容的环境下开放的环境下，推动城市智慧城市建设。使智慧城市建设成为国际产能合作的重要抓手。

吾守尔·斯拉木分享了智慧城市新发展机遇，他表示，智慧城市建设是一项依托云计算、互联网、大数据、人工智能等技术建设的系统工程。智慧城市是依靠移动互联、物联网、大数据、云计算、空间地理信息、人工智能等新一代信息技术创新应用与城市转型发展的有机结合。是促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。

今天在智慧城市发展过程中，部分城市已经开始探索政务应用的云端化和智能化，服务自动化、快速化、简单化、智慧化的统一支撑，实现各个系统间的业务协调和数据共享，未来智慧城市发展将实现独立的智慧城市向智慧城市群发展。

吴健发表了《紫光云——云动滨海，智惠津门》他表示，今天数字化转型激发了社会和市场的活力、加快了新旧动能转换，撬动了中国经济高质量发展。紫光云希望通过城市云门户、公有云门户行业云门户，基于统一架构、统一用户体系、统一运营管理来推出产业互联网的发展。同时他表示紫光云在2019年的行业应用关注在民生息息相关的的水务、工业、住建领域。基于紫光云的IAAS基础服务、AI.IOT以及智慧城市平台服务下打造一个产业云解决方案。

Steven Craig分享了《存储从边缘到云端，数据赋能 智能领先》的主题演讲。他表示今天数据的爆炸式增长正在加速生态智慧化演变。整个数据体系处于“始于边缘 存在中心”的趋势。Steven Craig主要分享了西部数据从硬盘和固态硬盘产品，从嵌入式和移动存储产品到平台整体解决方案来满足智慧城市建设过程中对于边缘到云端的数据智能管理。

同时他提到海量数据在各个领域的应用，包括5G、人工智能等技术应用。他认为5G将驱动数据分布式存储，人工智能正在成为个人边缘应用的焦点。到2025年，超过1万亿的边缘终端设备会创造超过11万亿美元的价值。

阿里巴巴集团副总裁刘松，表示今天人类进入一个大科学、大技术、大产业、大社会进入大交叉时代。今后十五年人工智能和物联网的结合，对于城市的渗透，对物理世界的渗透远远超过我们的想象。他认为数字孪生和智能化是城市的终极利器。通过智能算法技术与数字孪生理念结合的数据智能为城市提供“穿透式”治理能力，

同时他认为目前智慧城市建设中，需要从理念、技术和生态三个方面考虑。目前人工智能、物联网和大数据云计算的技术是处于过剩的。更重要的问题是研究恰当的理念和对的模式，包括运营模式，阿里巴巴以城市云平台作为基础，通过物联和区块链这一些前瞻技术去构建一个底层基础设施。通过一个开放的体系带动整个产业生态。

周伟分享了《AI智适应技术如何升级换代教育产业》的主题演讲。他谈到传统教育面临着教育资源分配不均、优秀师资资源紧缺等困境。 AI+教育能够带来人工智能特级教师，同时突破地域和时间的限制以及融合几百位特级教师的经验和智慧。AI教育带来的革命，学生少做80%的题目。一考定终身的现象将会消失。教育将变得更加透明，每个孩子对学习上瘾，掌握 真正的学习能力、方法。周伟介绍，人工智能自适应教育，可以通过重构知识地图、内容地图，为学生进行一个完整的学习规划。

杨瀚生表示自由出行推动着人类进步。现今的出行方式无法适应未来的出行需求。未来城市不仅需要智能汽车，更需要智能道路、智能停车场、智能公共交通系统，以及更多的智能交通解决方案。福特中国的智能出行希望提供更多出行解决方案，助力未来城市交通。其中在天津已经有诸多实践案例，通过天津出行，在天津开展动态巴士服务试点。提供全天候的高端舒适的共乘服务。

成政珉发表了《智慧城市，数字技术打造宜居家园》的报告。他表示到2050年，城市新增的人数超过25亿。城市人口暴增导致城市面临前所未有的压力。数字智能技术将帮助城市解决这些压力。目前打造智慧城市的挑战是，现实发展往往跟不上人们日渐高涨的期望值。因此打造以人为本的智慧城市，需要从三层面协同考虑，第一、技术基础设施，高速发展的相互连接的设备及传感器打造一个开放式的数据平台；第二，具体智能应用程序，基于智慧城市的数据分析能力及工具要加强。第三，公共接纳和使用度，需要通过智慧来认知行为的变化。

同时他分享的数据表示，打造好一个500万人口的智慧城市，每年可以拯救30-300条生命，犯罪了能够降低30-40%，疾病负担降低8-15%，日均通勤时间缩短15-30分钟，每天人均节约水量25-80升，紧急响应时间缩短25-30%。

孙会首分享了《智慧新警务，移动大数据》的主题演讲。曙光基于智慧城市需求，打造了遍及全国的政务及警务云数据智能平台，关注智能化场景落地，打造智能应用双闭环。充分应用大数据、机器学习、人工智能技术，提升警务工作智能化水平，以机器换人力，以智能增效能，最大限度释放警力。

李一冰分享了《生态开放，智享、美好、家生活》的主题演讲。他谈到国美希望通过智能产品+IO云平台+数据运营打造一个智慧家。国美智能围绕智能驱动服务为核心的理念构建竞争力，通过APP+开放平台+OS构建一种新的生活。国美希望通过智能解决方案融入到每个家庭中的每个细节。国美始终以用户、设备和家庭为核心，开放整个协议，结合模块结合人工智能，联合国美资源和整个生态合作伙伴，完成跨品牌跨平台的互联互通。最终打造一个完美、智能的生活方式。